Været eller ikke været

FØLG MED! Uværssenteret Hans er på vei fra Sverige, og det skal hølje ned over de østre strøk.

Med nettsteder som Yr har nordmenns værmani nådd de virkelig stormfulle høyder.

Mens vi smånervøst venter på Hans, og nei, det er ikke undertegnede, så er det tid for å reflektere en smule over vår, altså nordmenns, totale mani når det gjelder nettopp været.

For er det noe vi virkelig er opptatt av her i landet – og noe som virkelig fyrer oss opp – så er det været, eller mer presist: Værmeldingen.

Og nå som Yr, Storm og andre værtjenester på nettet oppdaterer oss minutt for minutt (og i «oss» må også vi i mediene inkluderes, for, ja, været er svært godt stoff), så har ikke interessen akkurat blitt mindre.

For å si det forsiktig.

Nylig hadde tegner Fredrik Skavlan en strek på trykk som til fulle summerer opp nordmenns innimellom nesten forrykte forhold til været og varslingen.

Skavlan beskriver en psykolog som har en værbesatt pasient inne til konsultasjon. Psykologens konklusjon er formet som et spørsmål: «Så du står i et sykelig avhengighetsforhold, nærmest som en besettelse, til den du beskriver som uten empati, insisterende, men også uforutsigbar og i stand til å endre mening mange ganger om dagen, kald, varm, kald, varm om hverandre ... Har du vurdert å bare slette yr-appen.»

For sånn er det: Vi (og det er trolig ingen dristig hypotese å anslå at dette vi-et først og fremst gjelder oss menn) sjekker været, på yr, hele dagen, om og om igjen. Ikke minst i sommerferien.

Og vi banner og besværer oss, særlig når været er ustadig og solen og regnet og vinden oppfører seg som humørsyke ungdommer med ett hundre prosent beslutningsvegring.

Det omskiftelige sommerværet er det vanskeligste å melde presist, er det blitt meg fortalt fra kompetent hold, og slikt liker vi ikke. Men vi er jo på Yr (mfl.) med svært jevne mellomrom for å få PRESISE SVAR, og når selv halvtimesvarselet ikke er hundre prosent nøyaktig, er det ikke så underlig at det kan gå en kule varmt hos noen hver.

Egentlig er Yr (mfl.) en parallell til fotballens videodømming, kjent som VAR. Man skulle tro at jo mer presis informasjon skulle føre til mindre diskusjon, ikke mer. Men som med VAR, fører Yr til mer harme og irritasjon.

Informasjonen og teknologien gjør oss enda mer besatte av nøyaktighet, og vi vil ha all tilgjengelig info – her og nå, og nåde om denne infoen, denne «sannheten», ikke viser seg å være så sann likevel.

Da blir vi forbanna, da.

Men vi skal selvsagt ikke tulle for mye med slikt. Norge er og blir trolig et enda mer værutsatt land i tiden som kommer. I sommer besøkte vi det nydelige og spesielle øysamfunnet Sula på Trøndelagskysten, og ute på kysten har værmeldingen til alle tider handlet om liv og død.

Sånn kan det jo være her i det indre flatlandet også, for selv om været her østpå (der dette skrives) ikke er like altomfattende som ute ved kysten eller oppe i fjellet, så er det jo ikke fritt for at man trekkes litt sammen der bak når man blir presentert for de bekmørke forhåndsbeskrivelsene av hva som kan skje når fenomener som Hans melder sin ankomst.

Store nedbørsmengder, flomfare, jordskredfare – det er selve naturkreftene dette handler om, attpåtil naturkrefter som vitenskapen konkluderer med er påvirket av oss.

Og da trengs beredskap og tydelige planer – fra myndighetene, fra Sivilforsvaret, fra meteorologene og fra deg og meg.

Derfor ER det nå på sin plass for alle værforgapte nordmenn å følge svært nøye med på Yr og andre værtjenester – ikke minst varsom.no – akkurat nå som værdjevelen Hans er på ferde. Og det selv om skeptikerne på Facebook (som tydeligvis sitter på informasjon som ennå ikke har nådd Meteorologisk institutt) som vanlig er ute og raljerer over det de mener er ville overdrivelser og medialt hysteri.

Været eller ikke været er vår tids store spørsmål. Klimakrisen bidrar selvsagt til enda en omdreining i interessen for de lumske skyenes vandringer på himmelhvelvingen.

I tillegg til at vi på telefonene våre kan følge været minutt for minutt – med ditto irritasjon over de minste avvik fra skjemaet.

Men hvor blir det av Hans, da? Kommer han ikke snart?

Spør Hans (49) enda en gang, før han sjekker med Yr, og finner ut at det først er i ettermiddag han skal herje over (øst) landet, skjønt det pøser godt ned allerede. Det er vel bare å si: Skalk lukene!