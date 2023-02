FORTSATT EN VEI Å GÅ: – Skeive på TV i beste sendetid? Er det ikke litt mye nå? Svaret er nei, skriver Støre og Trettebergstuen. Bildet er fra Faggottkorets julekonsert med KORK, sendt på NRK i desember.

Det skal bli lettere å være skeiv i Norge

For mange er det fortsatt vanskelig å være skeiv i landet vårt. Vi er klare med 49 tiltak for å sikre skeives rettigheter og bidra til større aksept og mangfold.

JONAS GAHR STØRE, statsminister (Ap)

ANETTE TRETTEBERGSTUEN, kultur- og likestillingsminister (Ap)

Det handler om å øke livskvaliteten til skeive, sikre skeives rettigheter og bidra til større aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Noen vil ha det til at kampen for skeives rettigheter er gått for langt i landet vårt. Regnbueflagg i barnehager. Lærere som står i klasserommene og snakker om kjønns- og seksualitetsmangfold. Skeive på TV – mannfolk med sminke og tiara! – i beste sendetid!

Er det ikke litt mye nå?

Svaret er nei.

Fortsatt er det vanskeligere å leve et godt, fritt og trygt liv i samfunnet vårt dersom du er skeiv. Et land er ikke fritt og demokratisk hvis innbyggerne ikke kan være den de er og elske den de vil.

Vi har mange kamper å ta for bedre liv for skeive. Internasjonalt særlig, men også her i landet.

Mange skeive opplever utenforskap, fordommer og hets – i skolegården, på arbeidsplassen, i nabolaget og på nett. «Homo» brukes som skjellsord.

For noen er det fortsatt helt utenkelig å leve åpent.

Skeive scorer vesentlig dårligere enn resten av befolkningen i livskvalitetsundersøkelser og mange sliter med den psykiske helsen.

I en undersøkelse blant skeive med innvandrerbakgrunn fra 2018, sier 22 prosent at de har forsøkt å ta sitt eget liv. 30 prosent er ensomme. I noen trossamfunn frykter skeive å leve åpent fordi de bryter med normer som er satt av moskeen, menigheten eller slekten.

Natt til 25. juni opplevde vi et hjerteskjærende og brutalt angrep mot skeive. To mistet livet. Et slik angrep viser hvor viktig det er at vi står sammen mot ekstremisme og hatefulle holdninger. Mange er fortsatt redde. Slik skal vi ikke ha det.

For oss i regjeringen holder det ikke å gå i tog og heie på skeives frihetskamp. Vi må gå i front og sørge for at det tas grep på strukturelt nivå.

LHBT-RETTIGHETER: – Regjeringen trapper opp innsatsen for skeive, skriver Støre og Trettebergstuen.

Nå kommer vi med en ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det er konkret plan med 49 tiltak som hele regjeringen og alle departementene står bak. Tiltakene er utarbeidet i tett samarbeid med skeive organisasjoner.

Vi har tre overordnede mål: Å øke livskvaliteten til skeive, sikre skeives rettigheter og bidra til større aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Skeive med minoritetsbakgrunn og i idretten

Særlig har vi tenkt å trå til der det trengs som mest; blant skeive med minoritetsbakgrunn og skeive i religiøse samfunn, transpersoner og personer med kjønnsinkongruens, og en mer inkluderende idrett.

Idrett, spør du kanskje? Brenner det der? Ja. Fortsatt er idretten på mange måter kjønnsdelt. Få homofile menn er aktive i idrettslag.

Her gjør vi tiltak for å øke kunnskapen. Er det fordommer som hindrer skeive i å delta? Vi må finne ut hvilke barrierer som hindrer deltagelse.

Sammen med Norges idrettsforbund skal vi også invitere til et ekspertmøte om idrett, kjønnsroller og kjønnsstereotypier

Vi styrker dialogen med ulike tros- og livssynssamfunn. Vi er også – som kjent – i gang med å fremme forslag om å forby konverteringsterapi.

Vi godtar ikke at religiøse autoriteter forteller noen at de «er» feil eller at de elsker feil. Ingen prest, pastor eller imam har rett til å tvinge eller skremme noen.

Vi jobber også for å få mer kunnskap om LHBT inn i norskopplæringen for innvandrere, og for at minoritetsrådgivere i skolen skal kunne bistå på en god måte. Vi skal også gjøre tiltak som sørger for at tolker har kompetanse om LHBT slik at de kan møte skeive på en god og profesjonell måte. Det vet vi er viktig for mange.

Det må fortsatt gjøres en jobb for å øke aksepten og toleranse for mangfoldet blant oss.

Transpersoner og personer med kjønnsinkongruens er en gruppe der mange har det veldig vanskelig, opplever mye hets og sliter mye med psykisk helse.

I levekårsundersøkelsen blant skeive oppgir så mange som én av tre transpersoner at de har forsøkt å ta sitt eget liv.

Mange med kjønnsinkongruens opplever at de ikke tas på alvor i helsevesenet. Her har vi flere tiltak. Blant annet skal helsemyndighetene ferdigstille et helhetlig regionalt behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens. Vi skal også styrke samarbeidet om tjenestene på tvers av sektorer på dette helsefeltet.

Ja, vi er godt i gang med konkrete tiltak. Allerede har vi nesten doblet støtten til skeive organisasjoner for å styrke dem. Og vi er i gang med en ny tilskuddsordning for å styrke innsatsen for skeives psykiske helse.

Handlingsplanen skal gå frem til 2026 og mange nye mål skal nås de neste tre årene.

Skulle bare mangle! Det er ikke blitt for mye regnbuegreier nå. Samfunnet vårt er ikke gått for langt. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Skeives frihetskamp, både internasjonalt og hjemme, er en av vår tids store kamper.

Vi trapper opp arbeidet – for mer aksept, mer trygghet og bedre livsvilkår for skeive.