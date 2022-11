ADOPSJON: – Det er sannheten om menneskers liv som står på spill, og det er det kampen står om. Retten til å kjenne sannheten om seg selv, skriver Uma Feed, talsperson for NKRG.

Vi adopterte krever å få vite sannheten om oss selv!

Adopsjonsselskaper i Korea har forfalsket papirer og rutinemessig kalt barn «foreldreløse» i forbindelse med adopsjoner, også til Norge. Det er derfor grunn til å gå gjennom alle adopsjoner på nytt.

UMA FEED, på vegne av Norsk-koreansk rettighetsgruppe (NKRG)

29. september slo FN fast at ulovlige adopsjoner var en forbrytelse mot menneskeheten, og akkurat nå ligger gransking av adopsjonspraksisen til behandling i den sørkoreanske Sannhets- og forsoningskommisjonen. Det må få konsekvenser for Norge.

FN slapp en pressemelding 29. september, som slo fast at ulovlige adopsjoner kvalifiserer som en forbrytelser mot menneskeheten, og med det har de tatt stilling til ulovlige adopsjoner.

I disse dager har det nemlig vært en høring i det koreanske parlamentet og i den koreanske Sannhets- og forsoningskommisjonen, vedrørende utenlandsadopsjoner. Og denne høringen må få ringvirkninger helt til Norge.

Vi er en midlertidig arbeidsgruppe av voksne koreanskadopterte som jobber med å undersøke i hvilken grad utenlandsadopterte sine menneskerettigheter blir ivaretatt i forkant av, under og etter adopsjon.

Vi er igjen tilknyttet den danske ad hoc gruppen Danish Korean Rights Group (DKRG), som ble startet av den danske advokaten Peter Regel Møller, Boonyoung Han og Peter Knudsen. DKRG har sendt Peter Regel Møller til Sør-Korea for å representere alle koreanskadopterte som har sendt inn sin sak til kommisjonen.

Fra Sør-Koreas hold har adopsjonsselskapene Korean Social Service (KSS) og Holt Children Services – som begge sender barn til Norge – nettopp innrømmet bruken av falsk bakgrunnsinformasjon, og det som en standard.

Det er snakk om bevis på systematiske forfalskninger. Her har blant annet adopterte blitt gjort foreldreløse på papiret, uten at de nødvendigvis er det. Dette setter selvsagt spørsmålstegn ved alle KSS’ og Holts adopsjoner.

Innrømmelsen er et tydelig bevis på at det har vært operert med to sett med dokumenter. Det ene settet er våre originale personopplysninger som staten Korea har, og det andre settet er det som KSS eller Holt har operert med, og dermed også adoptivformidleren Verdens Barn i Norge. Disse to settene av dokumenter stemmer ikke overens i de fleste saker. Det er denne sannheten vi vil ha på bordet.

DKRG har funnet håndfaste bevis på denne dobbelte bokføringen. Vi kommer ikke til å gå i detaljnivå på disse bevisene, men for de som er spesielt interessert, så kan dere gjerne henvende dere til oss i NKRG.

Det vi jobber for, er retten til å vite sannheten om oss selv. Vi søker noe så grunnleggende som innsyn i våre egne opprinnelige papirer. Vi vil ha retten til å få innsyn i det som var våre personopplysninger da vi befant oss i Sør-Korea, det vil si vårt opprinnelige navn, ID nummer og vår fødselsdato.

Dette har vi ikke på det nåværende tidspunkt, fordi adopsjonssystemet i sitt regelverk ikke gir oss det innsynet.

I en adopsjon er det to suverene stater som inngår en avtale, derfor blir vår sak også todelt. Vi vil kreve at den Koreanske stat gir oss innsyn i våre egne personopplysninger ved å gi oss innsyn i våre egne personlige dokumenter, det den Koreanske stat ene og alene besitter på det nåværende tidspunkt. Dette skjer gjennom samarbeidet med danskene, hvor Regel Møller nå representerer alle koreanskadopterte som har sendt inn sin sak til kommisjonen.

Den andre delen er til staten Norge, som et adopsjonsmottakerland. Her til lands jobber vi for å undersøke i hvilken grad utenlandsadopterte sine menneskerettigheter blir ivaretatt i forkant av, under og etter adopsjon.

En naturlig del av det arbeidet vil i første omgang være å se på utenlandsadopsjonssystemet og praksisen her til lands. Derfor krever vi en uavhengig gransking av utenlandsadopsjonssystemet i sin helhet.

Det betyr ikke at vi på noen måte ønsker å belemre andre. Det finnes mange som ikke vil vite sannheten om sin egen identitet. En uavhengig gransking skal ikke utgjøre noen forskjell for de som eventuelt ikke vil ha innsyn i de opprinnelige identitetspapirene.

Vi mener selvsagt at der er opp til en selv. Samtidig skal de som ønsker det, få muligheten til å vite, slik er det ikke nå.

Grunnen til at alle utenlandsadopsjoner gjennomført og godkjent av den norske stat må granskes er at praksisen i sin helhet må granskes. Det er selvsagt ikke mulig å sikre seg et helhetlig bilde av hele praksisen og systemet hvis en kun undersøker en håndfull adopsjoner.

En uavhengig gransking må til for å sikre at eventuelle egeninteresser og skjevheter unngås. Det innebærer at staten ikke kan granske sitt eget system. Siden staten selv er det øverste bestemmende organ i utenlandsadopsjon må staten betraktes som inhabil. Et uavhengig organ må selvsagt sikre at sensitive personopplysninger ikke på noen måte blir offentliggjort eller gjort kjent.

Det vil i praksis bety at opplysninger rundt personers identitet ikke skal være av den art at en som enkeltindivid kan bli gjenkjent.

I adopsjonsmiljøet har det lenge vært en polarisering. Det har blitt tydelige fronter: For og mot granskning. Det henger sammen med en falsk motsetning som er satt opp mellom det som kalles lykkelig og ulykkelig adoptert.

Vi vil bygge ned denne motsetningen. Fordi det er ikke det dette handler om. Vi tar ikke til orde for alle, vi tar kun til orde for oss selv.

Vi respekterer i aller høyeste grad individuelle forskjeller og synspunkter, og har ikke vanskelig med å forstå at noen ikke ønsker det vi ønsker oss.

Praksisen med utenlandsadopsjon må tåle å gjennomgås av en uavhengig granskingskommisjon. Som en høyt sivilisert og demokratisk stat, er dette det minste Norge kan gjøre idet opprullingen av systematiske forfalskede adopsjonspapirer i Sør-Korea er blitt kjent.

Det er sannheten om menneskers liv som står på spill, og det er det kampen står om. Retten til å kjenne sannheten om seg selv.