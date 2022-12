FORSVAR FOR DIALOGEN: – Vi må vise hva vi står for, og vi må ikke viljesløst følge vinden dit den blåser. Men samtidig må vi signalisere at vi er villige til å lytte, skriver Henrik Syse.

På den ene siden ...

Det er bare gjennom å være åpen for at det er noe å lære av den annen, og for at det er noe man ikke allerede vet, at vi bringes fremover i kunnskap og medmenneskelighet.

HENRIK SYSE, filosof, aktuell med boken «På den ene siden ... Om å mene noe når saken har flere sider»

I en verden preget av krig, konflikt og polarisering finnes det to stikk motsatte holdninger som vi kan møte problemene med: på den ene siden prinsippfasthet, klippefast tro og entydighet, og på den andre siden åpenhet, tvil og tvetydighet. Det store spørsmålet er om det er mulig å kombinere de to.

La oss starte med prinsippfastheten: Vi er vitne til alarmerende angrep verden over på rettsstatsprinsipper, menneskerettigheter, fred og miljø. Altfor mange lar være å ta side.

I filmen «Casablanca» blir politikaptein Renault spurt om hvorfor han har tatt det nazivennlige Vichy-regimets side. Svaret hans er enkelt: «Jeg går dit vinden blåser. Og nå blåser vinder fra Vichy.»

Slik tenkte mange i møte med både Hitler og Stalin: Jeg får bare følge vindens retning. Noen håpet at disse autoritære lederne kanskje ikke var så ille likevel. Noen lot seg rive med av ideologienes renhet og styrke, andre igjen fryktet tvang og tortur.

For få reiste seg opp i prinsippfast motstand. Unnskyldningene var mange, og noen var forståelige. I ettertid ser vi at langt flere burde – og kunne – ha protestert.

I dag møter vi lignende trusler. Vi møtes av ideologier som sier at rettsstatsprinsipper og individuelle menneskerettigheter er vestlige produkter, og at de – i den grad de representerer noe verdifullt i det hele tatt – slett ikke trenger å tolkes og følges slik man gjør i vesten.

For dem av oss som mener at en grunnmur basert på menneskeverd og rettsstat har universell gyldighet, og slett ikke bare er «vestlige», holder ikke en slik holdning. Vi må kjempe for de mest basale verdiene, ikke kun for vår egen skyld, men for alle menneskers og hele klodens skyld.

Alt jeg har skrevet så langt, står jeg inne for. Samtidig skriver jeg det med uro. For det finnes vitterlig et annet sett med holdninger som vi trenger mer enn noen gang: kampen mot skråsikkerheten, viljen til å lytte, åpenheten for at jeg selv kan ta feil.

Er det virkelig slik at mitt samfunn befinner seg ved historiens trygge endepunkt, ja, at jeg i ett og alt vet hva som er rett? Er det ikke heller slik at det er selvsikkerheten og den rigide prinsippfastheten som frembringer konflikt og brutalitet?

I møte med dette paradokset trenger vi en holdning vi kan kalle «prinsippfast tvetydighet»: en holdning som er åpen, søkende og lyttende, og som samtidig er basert på prinsipper om menneskeverd, rettigheter, respekt og bærekraft. Dette kan høres åpenbart ut, men representerer i praksis noe uhyre komplekst.

Et godt sted å starte er med en innrømmelse: Mange viktige spørsmål er faktisk vanskelige og har flere sider. Spørsmål om økonomisk organisering, digitalisering, bioteknologi, migrasjon og globalisering omhandler alle temaer der mye står på spill, men der det samtidig finnes vektige argumenter som går i forskjellige retninger.

Når nettopp slike spørsmål ender opp i beinharde, ideologiske slagsmål der man sier at den annen part utgjør en gedigen trussel eller endog selve ondskapen, lukker vi oss inne i selvgode rom preget av sinne og hat.

Skråsikkerhet er ofte drevet frem av et ønske om å kjempe for det som er godt, gjerne fordi man opplever at saken det handler om, er så utrolig viktig. Faren er at man slutter å lytte.

Abort er et godt eksempel. Vi snakker om et av de mest sammensatte etiske stridsspørsmål som finnes, og det blir stadig vanskeligere gitt bioteknologiens utvikling.

Likevel har spørsmålet skapt en av vår tids mest uforsonlige skyttergravskriger. Atskillige spørsmål relatert til familieorganisering og kultur har lidd samme skjebne, og debatter mellom naturvitenskap og åndelighet er preget av gedigne fordommer og dramatiske fiendebilder.

Hva om vi ble flinkere til å lytte, og til å være åpne for at nettopp fordi så mye står på spill – menneskeverd, klima, fred – så er det så viktig at vi finner løsninger sammen?

Det betyr ikke at alle saker har to like gode sider. Det er slett ikke slik at det finnes like gode argumenter for som mot Vladimir Putins brutale invasjon i Ukraina. Det er ikke slik at grovt rasistiske uttalelser eller handlinger må sees fra to jevnbyrdige sider. Å anse klimaforandringer for å være overdreven skremselspropaganda kan ikke tas like alvorlig som en vitenskapelig fundert advarsel om at planetens overlevelse er i fare.

Og uansett ens kulturs holdning til homofili eller skiftende kjønnsidentitet: det er aldri greit å frata mennesker verdighet, respekt og frihet.

TVETYDIGHET: – Vi trenger en grad av tvetydighet, filosofisk best beskrevet i filosofen Sokrates’ (statue til høyre i bildet) visdom om at den som vet at han (eller hun!) ikke vet, også er den klokeste, skriver Henrik Syse.

Selv i slike spørsmål trenger vi imidlertid en grad av tvetydighet, filosofisk best beskrevet i filosofen Sokrates’ visdom om at den som vet at han (eller hun!) ikke vet, også er den klokeste.

Derfor behøver vi dialogen: Det er bare gjennom å være åpen for at det er noe å lære av den annen, og for at det er noe man ikke allerede vet, at vi bringes fremover i kunnskap og medmenneskelighet.

Skal vi da lytte til galskapen? Skal vi virkelig gå i dialog med brutaliteten? Langt på vei er svaret nei. Vi må vise hva vi står for, og vi må ikke viljesløst følge vinden dit den blåser. Men samtidig må vi signalisere at vi er villige til å lytte.

Filmskaperen Deeyah Khan gikk i sin film «White Right: Meeting with the Enemy» i dialog med noen av USAs mest beryktede nazister, antisemitter og Ku Klux Klan-tilhengere. Hun gjorde det for å lytte og for å forstå.

For flere av dem hun snakket med, ble det starten på et vennskap som gjorde at de måtte revidere sitt ståsted. Hennes åpne, tvetydige og nysgjerrige holdning åpnet et rom til et sted der den ideologiske skråsikkerheten måtte vike for menneskeverdet.

Hun praktiserte kort sagt en prinsippfast tvetydighet. Det er noe av trenger mer – mye mer – av.