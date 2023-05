Kommentar

Voldtektssaken i Bergen: Smertefullt bak fasaden

SPRES: På sosiale medier deles navn og informasjon om både tiltalte og fornærmede i saken. Foto: Illustrasjonsfoto / Envato Elements

Bak drinkene, modellbildene og festene i sosiale medier, er det mye frustrasjon, tankeløshet og usikkerhet.

Det er mye snakk om «doblings» og «trekant» i Bergen tingrett denne uken, hvor fem menn i midten av 20-årene står tiltalt for blant annet gruppevoldtekt. De nekter straffskyld.

På begge sider holder unge voksne i disse miljøene seg med flotte kontoer i sosiale medier. Men de er ikke like selvsikre i retten. Det har tidvis vært vanskelig å forklare seg for de tiltalte.

Og ikke overraskende har de fornærmede kvinnene slitt voldsomt i vitneboksen.

SPREDT: Tiltalebeslutningen i saken som går for Hordaland tingrett, er blitt spredt i sosiale medier sammen med bilder og navn fra retten.

Mannen som ble eksaminert mandag, fremsto som en forsiktig type. Det var moren som kjørte ham på festen før den påståtte sovevoldtekten fant sted.

Han sa han ikke var på den fornærmede kvinnens rom.

Kvinnen derimot sier han forgrep seg på henne og at han ikke forsvant før hun truet med å kaste ut hans nye iPhone.

Han sa at selv om han fikk ny iPhone hvert år, var den ikke ny på tidspunktet.

Mobilene brukes i alle tilfeller hele tiden.

I sosiale medier legger både mennene og kvinnene ut bilder av seg selv, gjerne med kostbart tilbehør eller fra eksotiske destinasjoner.

Mennene fokuserer på muskler, damer, kabrioleter og sedler. Noen av kvinnene i miljøet ser ut som modeller.

TUNGE DAGER FOR DE FORNÆRMEDE: Saken går i Hordaland tingrett i Bergen denne uken.

Bak fasaden virker det som mange sliter med mye usikkerhet.

Og samtidig som alt deles, er flere av kvinnene engstelige for at noe ufordelaktig om dem skal komme ut i sosiale medier.

Som en sexvideo.

Noen av de tiltalte mennene har har Andrew Tate-aktige profiler med drøye uttalelser.

Som å anbefale samleier med unge jenter, fordi de vil velge abort.

Den ene fornærmede som vitnet tirsdag, sa at noe av det verste for henne var at samleiene ble filmet og spredd.

– Det at jeg ble filmet og sendt videre og alt det der, det er helt jævlig, sa fornærmede.

I motsetning til andre hendelser mennene har vært med på, endte denne med tiltale, fordi hun var bare 15 år.

Livet har ikke vært det samme etter, sa den sterkt pregede kvinnen i retten.

Den ene tiltalte sa i retten tirsdag at jenta ønsket å ha sex.

Han mente hun var «16 03», altså født i 2003 og 16 år da samleiene skjedde i 2020. Han sa hun hadde vist ID til en av kompisene.

– Når en av mine nære kompiser har tatt den undersøkelsen, tok jeg det for god fisk, sa mannen.

Han bekreftet at han noen ganger filmet sex. Slike videoer sendte han videre til en venn.

Og hele denne saken lever fortsatt sitt eget liv på både TikTok, Instagram, Jodel og Snapchat uten at rettens aktører har kontroll.

Der ler de tiltalte av sin egen sak, andre kommenterer den, mens kvinnene er livredde for at det skal komme ut flere detaljer om dem selv.

Samtidig strømmer bildene ut, av de bekymringsløse festene, de flotte kroppene, solnedgangene og drinkene.

Det er en voldsom dissonans.

– Jeg vil ikke misbruke noen som er for unge til å vite hva de holder på med. Og jeg vil heller ikke i fengsel, sa den ene tiltalte mannen i retten.

Om retten finner overgrepene bevist, risikerer han nettopp det.

