Verdens verste rekrutteringsplan

Karita Bekkemellem sier hun ikke kjenner igjen Arbeiderpartiet når vi vil fase ut kommersielle selskap fra å drive sykehjem. Jeg kjenner heller ikke igjen Karita.

CECILIE MYRSETH, stortingsrepresentant og sentralstyremedlem (Ap)

Fordi hun nå i ny rolle har som jobb å kjempe for at hennes medlemmer kan tjene penger på eldreomsorg.

Men vi må skille roller. For dette er ikke Arbeiderpartiets oppgave. Hvis hun mener det, er det ikke rart hun er sjokkert.

Vi politikere må ta ansvar for at alle har et godt helsetilbud og at vi løser den kritiske mangelen på helsepersonell.

Da kan vi fint fase ut de kommersielle selskapene fra eldreomsorgen som vil gjøre at ansatte kan måtte gå ned 50 000 i lønn for å spare penger.

Det er verdens verste rekrutteringsplan og en dårlig idé i en tid hvor vi trenger at flere jobber med helse.

Det er ikke noe galt å tjene penger på helse. Hvert år kjøper det offentlige inn helsetjenester for 14 milliarder kroner fra det private. Vi har private leger, klinikker, sykehus og behandlingstilbud stort sett i alle større byer i Norge.

Det er helt greit. Problemet som Arbeiderpartiet nå vil rette opp er når tjenester vi må passe på at alle får på en bra måte drives av kommersielle.

Ansatte på sykehjem som har gått fra kommersielle til kommunen har gått opp 50 000 i lønn, med bedre arbeidsvilkår og pensjon. Mange slutter allerede fordi arbeidsforholdene i helsevesenet er for stressende og dårlig.

Da vil det gjøre vondt verre om vi igjen skal konkurranseutsette flere sykehjem.

Det Karita ikke sier er at vi også ønsker et større samarbeid med private ideelle velkommen. Vi trenger mangfold og konkurranse om et godt innhold for eldre på sykehjem.

Arbeiderpartiet har alltid ment at vi skal være på vakt mot kommersielle aktører i velferdstjenester.

Argumentet er ingen generell motstand mot private aktører, men løsningen på en praktisk og logisk problem som mangel på helsepersonell i fremtiden.

Og hvis Karita Bekkemellem fra Arbeiderpartiet var opptatt av det samme, ville det være relativt enkelt å også love bedre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte som nå, sammen med oss i Arbeiderpartiet, frykter kommersialisering av sykehjemmene.