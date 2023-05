REPLIKK PÅ TO HJUL: – VGs frie synsing om sykkelpolitikk står til stryk, skriver MDG-politiker Eivind Trædal.

VG på felgen

VGs lederartikkel 30, mai er en ganske god oppsamling av de mest utslitte og feilaktige argumentene som brukes for å undergrave sykkelsatsing. Den fortjener et tilsvar.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

EIVIND TRÆDAL, bystyrerepresentant i Oslo (MDG)

VG starter med den mest intetsigende påstanden av dem alle: «For det første er bilen kommet for å bli». Vel, ja. Ingen vil bli kvitt alle biler. Men i byer over hele verden jobber man med å reversere skadene etter at bilene ble sluppet fri. Og vi lykkes!

Bilen er ikke «kommet for å bli» alle steder. Noen steder, som i trange bygater, har det totale frislippet av biltrafikk vært et mislykket eksperiment i tiårene etter krigen, som det tar lang tid å rydde opp i. Satsing på sykkel og gange er en viktig del av den jobben.

Så kommer poeng nummer to: «For det andre er mange også i Oslo fortsatt avhengige av bilen når de skal kjøre barna i barnehager og på trening».

Ja, og så?

Hvordan står dette i motsetning til å satse på sykkel? Jeg er glad for å kunne bo i ytre by og sykle min datter til barnehagen, takket være sykkelsatsingen.

Les også VG MENER: Naiv sykkelstrategi Varesykler, racersykler, bysykler, elsykler, sparkesykler og helt vanlige damesykler.

Tredje påstand er at Oslo ikke er København, og at det snør her i Oslo. Det stemmer at Oslo ikke er København. Faktisk har vi et bedre utgangspunkt enn dem. København satset i sin tid på sykkel fordi de syntes kollektiv ble for dyrt.

Oslo har i dag en lavere bilandel enn København på grunn av vårt gode kollektivnett, og vi blir stadig bedre på sykkel. Snø har de der også.

Naturligvis er det noen uker i året der sykkelen er lite attraktivt for mange, men vi blir stadig flere vintersyklister, og økt vintervedlikehold og piggdekkstøtte har gitt god effekt.

Så kommer «det viktigste poenget», som utrolig nok er det dårligste. VG mener at vi ikke trenger så mye sykkelsatsing fordi det er så bra kollektivtilbud og fordi folk går.

Logikken er altså: man trenger ikke sykkel ettersom det finnes andre transportformer. At ingen har tenkt på det før!

VG mener også at Stavangers gratis kollektivtransport viser at kollektiv er best. Stavanger har for ordens skyld en kollektivandel på omtrent ti prosent, mens Oslos andel er på over 30.

SYKKELSVAR: – Det er åpenbart av avisens lederskribent sitter fast et sted på 90-tallet, skriver Eivind Trædal.

Men hvorfor mener VG at kollektivsatsing gjør sykkel unødvendig? Det fremstår jo som en litt absurd nullsum-tankegang, som om sykkel, gange og kollektiv er motsetninger.

I virkeligheten er det jo omvendt. De er komplementerende. Kollektivtilbudet blir bedre for alle (mer plass) når de som kan sykle velger sykkelen. Fotgjengere blir tryggere når syklister får egne felter.

Dersom gratis kollektivtransport gjør at færre sykler, så betyr det dessuten at det har dårlig miljøeffekt og at vi får mer press på tilbudet i rushtrafikken, som er svært dyrt og vanskelig å håndtere.

At man tilsynelatende tenker at dette ville være positivt, viser en total mangel på forståelse for samferdsel og av samfunnsøkonomi.

Deretter kommer det klassiske «sykkel er dyrt»-argumentet. Elsykler kan koste mye penger, og er i deres øyne mest for middelklassen. Min familie har en kassesykkel som gjør at vi slipper å eie bil. Den var dyr, og kostet 75 000 i innkjøp. Men i løpet av snart fem år har vi også hatt minimalt i utgifter.

En bil hadde kostet mye mer, og vært mye dyrere å eie og reparere. Ikke har vi trengt å ha månedskort heller.

DYRT, MEN: – Det er i grunn rart at det skal oppfattes som mer snobbete å eie en slik sykkel enn en bil til 750 000, skriver Eivind Trædal.

Det er i grunn rart at det skal oppfattes som mer snobbete å eie en slik sykkel enn en bil til 750 000. Hvis VG vil lete etter samferdselspolitikk som kommer middelklassen til gode, så er det bare å se på motorveiene som utvides opp mot hyttefeltene rundt Oslo, eller inn til Oslo fra Asker og Bærum mot Oslos vilje.

Paraden av utslitte argumenter stopper ikke der. VGs lederskribent må selvfølgelig innom det klassiske «syklister er så aggressive»-argumentet. I en by der folk stadig først og fremst blir hardt skadet og drept av biler, så er det naturligvis de på to hjul som er problemet.

Bilen er jo kommet for å bil, så vi får bare tåle å bli påkjørt.

VG avslutter med at man må «satse på sterkere kollektivtrafikk og tilrettelegging for nødvendig biltrafikk». Det er åpenbart av avisens lederskribent sitter fast et sted på 90-tallet. Heldigvis satser Oslo enormt både på kollektiv, gange OG sykkel.

VGs frie synsing om sykkelpolitikk står til stryk.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post