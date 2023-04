Det farligste med dagens fraværsordning, er at den dytter de som sliter psykisk ut av skolen, skriver Awaatef Hassan.

Fraværsgrensen straffer elevene

Skolen er opptatt av elevenes oppmøte. De burde være like opptatt av grunnene til at noen har mye fravær.

AWAATEF HASSAN (18), Sosialistisk ungdom.

Nå er bare noen måneder igjen av semesteret vårt, og vi har fremdeles ikke fått en oppdatering om en ny og rettferdig fraværsordning - som Regjeringen lovet oss i mai i fjor.

Med dagens fraværsordning vil elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, bli straffet med å ikke motta karakter i det gjeldende faget.

Det har selvfølgelig kommet noe godt ut av fraværsgrensen. Men det finnes også mange konsekvenser ved dagens ordning.

Høyre, som innførte fraværsgrensen, snakker ofte om at «å sette krav er å bry seg».

Men det er ikke å bry seg - det er å tydelig ignorere de ulike gruppene som rammes hardest av denne ordningen.

Det farligste med dagens fraværsordning, er at den dytter de som sliter psykisk ut av skolen. I stedet for å innføre tiltak og tilrettelegging for disse elevene, blir de møtt med et slag i trynet.

For ikke alle helserelaterte problemer er like enkle å dokumentere med en legeerklæring.

Det er også upraktisk og vanskelig å skulle dokumentere alt fravær. Mange av oss kan bli hjemme fra skolen i en uke på grunn av sykdom, og betale for en legeerklæring senere.

Men det finnes elever som sliter økonomisk, og som ikke har muligheten til å dokumentere fravær hos fastlegen.

Da må de enten møte opp på skolen med feber, eller frykte varselbrev i enkelte fag.

Det er problematisk å forvente at vi elever skal måtte betale for et stykke papir fra legen, som dokumenterer fraværet gjennom et par setninger. Det bryter med skolens gratis-prinsipp.

Det går også hardt utover de lokale lege-kontorene, som allerede står ovenfor en fastlegekrise - og får snufsete tenåringer som skal ha legeerklæringer på døren. Det er unødvendig.

Dagens fraværsordning fokuserer på hvor mye man er på skolen, i stedet for hvorfor man ikke er på skolen.

Jeg mener at dette er feil retning å gå. Hvis skolen ønsker mer tilstedeværelse, og enda bedre karakterer på videregående skoler. Løsningen kan for så vidt være en fraværsordning, men ikke slik ordningen er i dag.

En fremtidig fraværsordning bør ta hensyn til elevers psykiske helse og økonomi, og heller fokusere på alternative løsninger i stedet for å straffe en elev med «ikke vurdert».