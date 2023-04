Kommentar

Det er ikke nok å skremme med Trump

At Joe Biden (80) ønsker å bli gjenvalgt vekker ingen begeistring. Heller ikke blant demokratiske velgere.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

To eldre menn skal utkjempe det som blir deres siste valgkamp. De er hovedpersonene i et skjebnedrama.

Donald Trump (76) sier at han skal redde Amerika. Joe Biden vil redde demokratiet.

Velgernes skjebne er å gjenoppleve valget fra 2020.

Et flertall av velgerne ønsker andre kandidater enn Biden og Trump. De vet bare ikke hvem.

FAVORITT: Donald Trump leder kampen om å bli republikanernes presidentkandidat. Her taler han på årsmøtet til National Rifle Association i Indianapolis 14. april.

Motvillig aksepterer Demokratene at Joe Biden er i den beste posisjonen for å hindre at Donald Trump blir USAs neste president.

Ikke bare har han slått Trump før. Biden går inn i valgkampen med den tyngde og de fordeler som presidentembetet gir ham.

De fleste presidenter blir gjenvalgt. Trump var ett av unntakene.

Nå forsøker Trump å bli valgt til president for andre gang, etter et intermesso på fire år.

Det har i så fall kun én president lykkes med tidligere i amerikansk historie. Grover Cleveland var USAs 22. og 24. president mot slutten av 1800-tallet.

Biden annonserte sitt kandidatur i en video denne uken. Han ba velgerne om fire nye år for å fullføre jobben.

Han advarte mot det han kaller MAGA MAGAMAGA er forkortelsen for Donald Trumps bevegelse, Make America Great Again. -ekstremister som truer amerikanernes personlige friheter og rettigheter.

Biden satser på at tilstrekkelig mange velgeres frykt for Trump er større enn betenkelighetene de har til hans eget kandidatur.

Det er illustrerende at Bidens video starter med klipp av at Trump-tilhengere stormer Kongressen.

FIRE NYE ÅR: Derfor stiller jeg til gjenvalg, står det i håndskrift på Joe Bidens valgkampvideo som ble offentliggjort tirsdag.

Men Bidens kandidatur vekker ikke entusiasme, ikke en gang blant hans egne.

Bare 38 prosent av demokratiske velgere ønsker at han skal stille som kandidat i 2024, ifølge et gjennomsnitt av åtte nasjonale meningsmålinger som Washington Post gjengir. 57 prosent av Demokratene ønsker en annen kandidat.

Velgerne oppgir Bidens høye alder som det største problemet. Det må de leve med.

Det drøyer med et generasjonsskifte. Det demokratiske partiet stiller seg bak Joe Biden. Da vil han lett vinne partiets nominasjon.

Noe helt annet er det å vinne velgernes støtte.

Hvem tror du vinner presidentvalget i 2024? Joe Biden Donald Trump Nå får vi se hva som skjer med DeSantis, da Det tør jeg ikke gjette på

Tre av fire amerikanere sier at den viktigste saken for dem er å styrke økonomien. Selv om arbeidsledigheten er lav og inflasjonen på vei ned, synes bare en av fem at landets økonomi er god.

Stemningen i USA er preget av mismot. Det lover ikke godt for Biden.

Den avgjørende styrkeprøven finner sted om 18 måneder. Bidens motstander blir trolig Donald Trump, men han er ikke sikret nominasjonen. Florida-guvernør Ron DeSantis, som ennå ikke har erklært sitt kandidatur, kan komme til å gi Trump reell konkurranse.

DeSantis (44) representerer en ny generasjon. Han sliter ikke med den tunge bagasje som Trump må håndtere, i form av søksmål og etterforskninger.

FAMILIEN DESANTIS: Ron DeSantis sammen med kona Casey DeSantis og barna.

Sannsynligvis blir det likevel Biden vs. Trump, som i 2020.

Men valgkampen vil bli vesentlig annerledes denne gang.

Denne gang kan ikke Biden drive valgkamp fra hjemmekontoret, slik han i stor grad gjorde under pandemien i 2020. Han må ut blant folk for å mobilisere og overbevise usikre velgere. Biden må forsvare det han har gjort i de første årene som president.

Denne gang er Trump i angrepsposisjon. Han er såret, sint og selvopptatt. Han vil ha gjengjeldelse for valgernederlaget og det han kaller for heksejakten.

Trump tegner et bilde av USA i en idealtilstand, da han var president. Under Biden ligner USA på mislykkede stater i den tredje verden. Det er ikke første gang Trump lager sin egen alternative virkelighet.

Biden forsøker å rette velgernes oppmerksomhet mot det han faktisk har oppnådd.

Skryteliste omfatter blant annet massive investeringer i infrastruktur, en storsatsing på grønn omstilling og at det er skapt mange nye arbeidsplasser. Han vil også legge vekt på at han har gjenopprettet og styrket USAs allianser med demokratiske land verden over.

GÅR FOR GJENVALG: Joe Biden og Kamala Harris stiller på lag i presidentvalget i 2024.

Men Biden er en upopulær president.

Bare 42,7 prosent sier han gjør en god jobb, ifølge et gjennomsnitt av målingene i FiveThirtyEight.

Det er om lag den samme oppslutning Trump som hadde på samme tidspunkt, og han tapte som kjent valget.

Det er ikke nok å skremme med Trump. Biden må overbevise skeptiske velgere at hans politikk er bedre for amerikanske arbeidere og middelklassen.

På Bidens skrivebord står en bronsebyste av den legendariske arbeiderlederen og borgerrettighetsaktivisten Cesar Chavez. Nå har Biden gitt Chavez’ barnebarn, Julie Chavez Rodriguez (44), jobben som valgkampleder.

Chavez var engasjerende. Han evnet å mobilisere folk. Klarer Biden å inspirere lunkne demokratiske og uavhengige velgere? Svaret vil avgjøre valgutfallet.

HØR MER I PODKASTEN GIÆVER OG GJENGEN: