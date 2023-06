SENDER EN HILSEN: (f.v) Snorre Venn, Ajla Gasal, Julie Barth og William Bertelsen Marcussen har alle lyst å takke en lærer som har vært viktig for dem.

Hyller lærerne sine: Tusen takk!

Mange har sagt ha det til læreren sin i juni. Her er noen elever som ønsket å sende en ekstra hilsen.

Vi i Unge meninger har etterlyst hilsener fra unge som ønsker å takke læreren sin, på tampen av skoleåret!

Her er noen av bidragene vi fikk inn.

SNORRE VENN (21)

Fra tre til fem i snitt

I andre klasse på videregående klarte jeg rett og slett ikke å fortsette, og tok meg et friår. Da jeg startet på skolen igjen, fikk jeg en lærer, Mats.

Han gjorde undervisningen superspennende, samtidig som han faktisk lærte meg å skrive skikkelig. Noe som hjalp i alle andre fag. En veldig støttende lærer, som alltid hadde tid samme hva jeg lurte på.

Snorre Venn (21) har sendt hilsen til læreren sin Mats.

Jeg gikk fra et snitt på 3,1 til et snitt på 5,25. Noe som fortsatt er helt uvirkelig! Jeg trodde aldri jeg skulle klare å snike meg opp på så høye tall.

Men takket være Mats, ble jeg både veldig læringsdyktig og meget bevist på sosialkunnskapens teorier. Det hjalp meg masse i en tid hvor jeg ikke helt skjønte hvem jeg skulle være.

Jeg håper Mats på Askim videregående ser dette en vakker dag. Han fortjener å høre hvor dyktig han er. Og hvor stor betydning han hadde.

JULIE BARTH (21)

Ga ikke opp noen

På videregående hadde jeg det tøft, med flere fag som jeg følte jeg aldri klarte å mestre. Det ble kjipt å være på skolen, og jeg orket ikke legge inn en innsats.

Jeg hadde en sprudlende og utadvendt lærer, som ikke ga opp noen.

Julie Barth (21), student.

Hver eneste time lærte hun oss ting på måter som gjorde at det ble mer interessant eller lettere å jobbe med. Hun hadde god variasjon i arbeidsoppgaver og læringsmetoder.

Det var utallige ganger hvor jeg stod fast i faget, men hver gang var hun der til å bistå med hva enn jeg måtte trenge. Hun ga aldri en fasit, men en gyllen mulighet og svar som ledet elevene i riktig retning.

AJLA GASAL (17)

Verdens største kompliment

Takk til deg som underviste meg i fysikk

Som underviste meg i matte,

teknologifag,

som var kontaktlærer

for en nysgjerrig, og utvilsomt plagsom elev med uendelige spørsmål.

Med uendelige hender i været som skulle supplere, eller tråkke litt utenfor temaet.

Takk til deg som var veldig glad i humler,

som fikk meg til å tenke litt mer på susinga,

hver vår som kom etter det.

Og som hadde verdens ryddigste OneNote.

Til deg som hørte på Elliott Smith og girl in red.

Som var så lett å snakke med,

og overraskende god til å hoppe tau.

Som undertegnet tilbakemeldinger med et lite :-)

når vi leverte godt. Det er og blir verdens største kompliment.

Takk til deg, Jon Olav, som gjorde skolen litt bedre,

og livet litt lettere.

OLE NYGÅRD HAUGEN (15)

Nynorsk ble gøy!

Jeg har lyst å takke læreren min Anne Marie. Hun har fått noe så ille som nynorsk til å bli et enkelt og morsomt fag. Hun er også et helt fantastisk menneske!

Jeg var, som hun selv kalte meg, «en motstandsmann» når det gjalt nynorsk, men med hennes hjelp, fikk jeg en sekser.

Anne Marie er en blid, fantastisk, flink og engasjert lærer som alltid er villig til å gjøre det lille ekstra. Takk for disse fantastiske årene. Takk for at du er du!

WILIAM BERTELSEN MARCUSSEN (17)

Verdens beste rektor

Jeg vil hylle verdens beste rektor og lærer.

Han har hjulpet meg med å komme meg gjennom ungdomsskolen, og jeg er uendelig takknemlig for det.

Jeg kan heller ikke se for meg at det finnes en rektor som bryr seg så mye om elevene, og gjør så mye for å hjelpe dem, som ham.

Noen ganger fikk jeg sitte på kontoret hans og jobbe hvis jeg av ulike grunner ikke kunne sitte i klasserommet.

En så god rektor finner du bare på Mo barne og ungdomsskole, skriver Wiliam Bertelsen Marcussen (17) om rektoren og læreren sin Jahn Olav.

De timene gjorde at jeg gikk ut av barne- og ungdomsskolen med karakterer på vitnemålet.

Han har sagt det selv, at det var to som kom innom ham og sa god helg - meg og en annen lærer. Det vet jeg at han satte pris på, og jeg savner å kunne gjøre det.

Hvis noe på skolen var ødelagt tok han på seg en ny hatt for hver ulike ting han fikset. Vi trengte bare vaktmesteren for maling, bytte lys og klippe gress hvis han ikke hadde tid til å fikse det selv.

Var vi på skoletur, var det ofte han som kjørte. Hvis vi manglet en lærer eller vikar, var det han som tok timen.

Han stiller alltid opp for alle, og det har så ekstremt mye å si.

En så god rektor finner du bare på Mo barne og ungdomsskole. Jeg verdsetter deg, Jahn Olav. Og jeg kommer aldri til å glemme deg!