Kommentar

Duell i solnedgang

To eldre menn forbereder seg på å utkjempe en siste duell.

Et flertall av amerikanere sier de ønsker nye presidentkandidater. Mange etterlyser et generasjonsskifte. De må nok vente minst i fire år.

Joe Biden (80) vil etter all sannsynlighet snart kunngjøre at han stiller til gjenvalg i 2024. For Donald Trump (76) er valgkampen for lengst i gang.

Biden er allerede den eldste president i amerikansk historie. Han var 78 år da han ble innsatt som president. Hvis Biden blir valgt for fire nye år kan han feire 86 års dagen i Det hvite hus. Før ham hadde Trump rekorden i høy alder. Han var 70 år da han avla presidenteden, ett år eldre enn Ronald Reagan var i 1981.

Er høy alder blitt et problem? Den amerikanske konstitusjonen sier at en president må være 35 år eller eldre. Det er ingen øvre aldersgrense.

I PARLAMENTET: Joe Biden talte denne uken i det irske parlamentet.

Da Ronald Reagan stilte til gjenvalg i 1984 ble han i en TV-debatt spurt om han, som 73-åring, var for gammel til å være president.

– Jeg vil ikke gjøre alder til en sak i denne valgkampen. Jeg ønsker ikke å utnytte, for politiske formål, min motstanders unge alder og uerfarenhet.

Det var et eksempel på Reagans avvæpnende humor. Selv den 17 år yngre motkandidaten, Walter Mondale, lo. Reagan vant i et valgskred.

Trump og Biden er nesten jevngamle. Men det er Biden som stadig får det samme spørsmålet: Er han blitt for gammel for verdens mest krevende jobb?

PÅ HJEMMEBANE: Joe Biden på besøk hos den irske presidenten Michael Higgins og hans kone Sabina.

Hvert år offentliggjør Det hvite hus en detaljert rapport om presidentens helse. Biden ble grundig undersøkt av lege Kevin O´Connor i februar. Han observerte at presidenten har en “stivnet ambulerende gange”, etter et tidligere brudd i foten.

Biden er blitt stivbeint. Iblant snubler han, både bokstavelig og i sine egne uttalelser. Men det er ikke noe nytt at Biden forsnakker seg. Det gjorde han også i yngre år.

O`Connor konkluderte med at Biden er en «sunn og energisk 80 år gammel mann som er i stand til vellykket å utføre sine oppgaver som president, inkludert å være regjeringssjef, statsoverhode og øverstkommanderende».

Nikki Haley (51), tidligere guvernør i Sør-Carolina og Trumps FN-ambassadør, forsøker å bli republikanernes presidentkandidat. Hun har foreslått at det bør stilles krav til alle politikere over 75 år at de tar en test for å sjekke den mentale kompetansen. Det ville i så fall gjelde for både Trump og Biden.

VITNEMÅL: Donald Trump i New York på torsdag etter å ha blitt utspurt i en bedragerisak.

Donald Trump skrøt at han hadde tatt en kognitiv test da han var president, og at han hadde bestått den med glans. Chris Wallace i Fox News fortalte Trump at han hadde tatt den samme testen og at den slett ikke var vanskelig.

– De har et bilde og spør: Hva er dette. Og så er det en elefant.

Trump var ikke enig. Ja, de første spørsmålene var lette. Men de siste fem spørsmålene var «veldig vanskelige».

– Jeg vedder på at du ikke klarte de siste fem. Jeg kan garantere deg at Joe Biden ikke kunne besvart de spørsmålene.

Trump hadde tatt Montreal Cognitive Assessment, en test som kan avdekke lettere kognitive forstyrrelser.

Som eksempel på de vanskelige spørsmålene nevnte Trump at han skulle gjenta ordene: Person, kvinne, mann, kamera, TV. Han sa at han fikk ekstrapoeng for å si ordene i riktig rekkefølge. Om lag 15 minutter senere i undersøkelsen måtte han gjenta ordene.

Ifølge Trump var de som foretok testen begeistret:

–De sa det var fantastisk. Hvordan klarte du dette? Jeg sa at det var fordi jeg har god hukommelse. Fordi jeg er kognitivt til stede.

TILTALT: Donald Trump talte for tilhengere i Mar-a-Lago etter at han 4. april ble tiltalt i saken som angår betaling av hysjpenger.

Trump mener Biden ikke er tilstrekkelig kognitivt til stede. Det har han påstått i flere år. Men påstanden er like udokumentert som når Trump stadig insisterer på at han egentlig vant valget i 2020.

Biden har vært i Nord-Irland og Irland den siste uken. Han markerte at det er 25 år siden Langfredagsavtalen, som ga det konfliktfylte Nord-Irland en skjør fred. Han møtte statsministre og lokale ledere, i tillegg til fjerne irske slektninger. På et vis har han startet valgkampen. Det skal være over 36 millioner amerikanere som identifiserer seg som irsk-amerikanere. Biden er en av dem. Han trenger deres stemmer.

SAKSØKT: Donald Trump har saksøkt sin tidligere advokat og fikser Micheael Cohen.

Trump har også hatt en travel uke, med mange saker i rettsvesenet.

Han har saksøkt sin tidligere advokat og fikser Michael Cohen for 500 millioner kroner. I en helt annen sak har han bedt domstolen i New York om utsettelse. E. Jean Carrolls har gått til injuriesøksmål mot Trump. Hun sier at han voldtok henne i et prøverom på 1990-tallet. Han sier at hun lyver.

Fredag forklarte Trump seg i syv timer i en sivil bedragerisak rettet mot hans forretningsvirksomhet.

Denne uken fortalte Trump i et Fox News intervju at mange i rettssalen på Manhattan gråt da han nylig ble tiltalt på 34 punkter i en straffesak som blant annet handler om hysjpenger til en pornoskuespiller. Det var ikke gledestårer. De ba ham visstnok gråtkvalt om unnskyldning.

SMART: Donald Trump beskriver Vladimir Putin som veldig smart. Her fra et møte i Hamburg i 2017.

I det samme intervjuet sa Trump at Vladimir Putin er veldig smart, at Kinas leder Xi Jinping er briljant, og dessuten pen, og at lederne i Saudi-Arabia er storartede mennesker.

Det er ikke første gang Trump uttrykker beundring for autoritære ledere. Et større problem ved Trump enn alderen er alt han sier og gjør.

Flere meningsmålinger viser at et flertall av amerikanske velgere sier nei takk til både Biden og Trump i 2024. Men Trump er storfavoritt til å vinne republikanernes nominasjon. Alt tyder på at Biden går for gjenvalg. Dette blir en reprise de færreste ønsker seg.