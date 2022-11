Kommentar

Alle krisenes mor

Shazia Majid

UTTØRKET: Slik så elven Jialing ut i den kinesiske byen Chongqing i slutten av august i år. Verden er blitt et sted mellom 0,8 til 1,2 grad varmere. COP27 handler om holder økningen til maksimum 1,5 grader.

Klimaendringene er krisen som vil koste verden mer enn noe annet i alle overskuelig fremtid. De kommende dagene er verdensledere samlet til klimatoppmøte for å krangle om hvem som skal betale prisen.

Det er COP27, klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh i Egypt frem til 18. november. Til stede er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), og de fleste andre statsledere fra nesten alle land i verden.

Og denne gang skal det altså krangles om penger. Om at de rike landene må betale de fattige landene for ødeleggelser. Skapt av førstnevnte – til klima-lidelse for sistnevnte. Det vil antagelig gå sånn passe.

I en verden hvor pengesekken snøres inn rund baut:

Fordi de rike landene sliter med sitt. Europa er i krig, et splittet USA skal stemme i mellomvalget, Kina knaker i de økonomiske sammenføyningene og inflasjonen rir oss alle som en mare.

Samtidig som verden trenger stadig mer av alt som forurenser:

Oljen, gassen, kunstgjødsel og til og med kullet – så folk ikke fryser i hjel i Europa, eller dør av sult i Afrika. I alle fall her og nå.

Det vi ser er en ekte catch22. Hvor motstridende hensyn konkurrerer mot hverandre. Fikser vi nåtiden, ødelegger vi mer av fremtiden.

Det er duket for tøffe tak i Egypt. Og antagelig kommer det lite ut av det.

Men hva er alternativet, det finnes intet alternativ.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Den pakistanske statsministeren, Shehbaz Sharif, med klar tale på COP27 i Sharm el-Sheikh 7. november i år. 33 millioner pakistanere ble rammet av flom i sommer. Pakistan skylder på de forurensende land, og krever kompensasjon. Landet står for under 1 prosent av den globale forurensningen.

Rettferdighet, ikke almisser

Klimatoppmøtene er det eneste globale forumet hvor de rike landene møter de fattige landene ansikt til ansikt i lange, pinefulle samtaler og forhandlinger.

Det er her de største klimagassproduserende landene blir direkte konfrontert med ødeleggelsene deres forbruk har skapt – først og fremst i sårbare og fattige land.

Det er her utenriksministeren i Tuvalu, en øystat i Stillehavet, i 2021-toppmøtet kunne stå med vann opp til lårene og si: «Vi synker»!

Eller klimaministeren i den pittoreske øystaten Maldivene som samme året sa at de globale klimagassutslippene må halveres innen 98 måneder, ellers dør Maldivene.

Og hvor monsterflom-rammede Pakistan denne uken kommer til å gjenta det de sa i FN-hovedkvarteret i New York i september: Vi vil ikke ha almisser, vi vil ha rettferdighet.

Klima-rettferdighet handler ikke bare om å bli betalt for tort og svie, men også om en rettferdig sjanse til å bidra til å nå klimamålene og å tilpasse seg klimaendringene.

Til det trenger for eksempel Afrika ufattelige 2 800 billioner dollar frem til 2030. De får en brøkdel i finansieringen for overgang til fornybar energi.

Sør-Afrika er verdens trettende største forurenser, fordi de bruker kull der vi bruker strøm. Landet alene trenger 2 500 milliarder kroner for å gå over til grønn energi.

OVERSVØMT: Pakistan opplevde sin verste flom noensinne. En tredjedel av landet med 225 millioner innbyggere lå under vann i ukevis. Dette bildet er tatt 29. august i Balochistan-provinsen.

Forbi vippepunktet?

De årlige toppmøtene har i 27 år har handlet om å redusere utslipp av drivhusgassene, for å redusere den globale menneskeskapte temperaturøkningen. Nå har vi kommet dit hen at det viktigste på dagsorden er kompensasjon og tilpasning.

Det sier sitt om hvordan det går med klima-arbeidet. Det går ikke bra.

Verden får antagelig ikke til å redusere temperaturøkningen til 1,5 grader. Slik målet var med Parisavtalen i 2015.

Vi henger etter de aller fleste klima-delmål på vei mot 2030 og 2050. Klimagassutslippene har faktisk økt, ikke sunket.

Det er allerede 1,2 grader varmere på kloden, og vi har sett konsekvensene av det i år mer enn noen gang før.

De katastrofale klimaendringene trenger ikke en og annen klimaaktivist til å lime seg fast i kunstverk, for å påkalle oppmerksomhet.

En nøkternt beskrivelse er rystende nok:

70 prosent av verdens dyrebestand er utryddet på 50 år. Tallet var 60 prosent for fire år siden. Nå går det fort.

Over 800 millioner mennesker går sultne til sengs fordi det ikke er nok mat, og fordi det er for dyrt å frakte mat. Aldri har så mange mennesker vært rammet av sult samtidig.

Juni 2022 var det varmest juni noen gang registrert. Alle fem av verdens varmeste somre har vært etter 2015. Det har ført til utstrakt tørke fra USA og Europa i vest til Kina i øst.

Varmen har ført til apokalyptiske flom i land som Pakistan. Hvor titusener av kvadratkilometer med avlinger har gått tapt og nær en million husdyr har druknet.

SKOGBRANN: Flere land har de siste årene opplevd tørke. California har hatt flere store skogbranner, her fra 7. september.

Kan ikke kutte tvert

En skal derfor ikke underdrive viktigheten av COP27.

De 30 000, alt fra statsledere, politikere, aktivister og folk fra næringslivet som nå er samlet i Egypt har kanskje ikke den magiske pillen.

Men de er det eneste håpet verden har.

Hadde man ikke hatt disse globale toppmøtene hadde klimaet antagelig endret seg raskere til det verre.

Nå er det i det minste en mer eller mindre felles forståelse om klimaendringer og hvor vi skal – om ikke hvordan vi skal komme oss dit.

Det som er sikkert er at det ikke går an å kutte tvert i fossile drivstoffer og annet som forurenser og utarmer kloden, uten at det finnes bærekraftige erstatninger.

INGEN ER FORSKÅNET: Europa har vært hardt rammet av årets ekstremvarme. Elver har tørket ut over hele kontinentet. Det bildet av Lac des Brenets er tatt på grensen mellom Sveits og Frankrike 17. august i år.

Håpet

Et godt eksempel er Sri Lanka, hvor man kuttet kunstgjødsel på dagen. Fordi det utarmer jorden. Med den konsekvens at landet som var selvforsynt på mat plutselig sto på hungersnødens rand.

Det samme ser vi i Afrika i kjølvannet av global mangel på kunstgjødsel.

Det finnes løsninger. Med de krisene verden står i vil vi se en fremskynding av overgang til fornybar energi. Og det vil bli enda mer maktpåliggende med grønn innovasjon.

Men de rike landene kommer seg ikke unna å betale for sine synder. Fattige land må kompenseres og hjelpes.

Hvor mye og hvordan skal fremforhandles i Sharm el-Sheikh denne uken. Alle kommer antagelig rimelig skuffet fra det hele. Men det kunne vært verre.