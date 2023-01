Kommentar

Frykter du fredag den 13.?

SPEILKNUSING: Kanskje ikke det smarteste aktiviteten akkurat i dag?

Da lider du av friggatriskaidekafobi.

Det lyder kanskje helt gresk. Men frykten for at fredag 13. skal bringe ulykke, er urnorsk.

Den vanligste forklaringen på fenomenet skriver seg tilbake til den siste nattverden, da Judas som den trettende til bords forrådte Jesus og pådro seg negativ publisitet inn i evigheten.

Korsfestelsen fant sted på fredag. I likhet med syndefallet, da Eva fristet Adam med forbuden frukt.

Men også i norrøn mytologi og i gamle naturreligioner er 13 et ugreit tall, noe de gamle egyptere og fønikere var seg bevisst.

Skotter og walisere kaller 13 «djevelens dusin». Et asymmetrisk nummer som følger rett etter det fullkomne tallet 12. (Dagen, natten og året går opp i 12.)

I de færreste skyskrapere finnes det en 13. etasje. Hoteller mangler både etasjen og rom nummer 13. Flyplasser har sjelden noen gate 13, bortsett fra Gardermoen, og knapt noe flyselskap våger å tilby sine reisende seterad 13, bortsett fra Norwegian.

Og hva skjedde ved gate 13 på Gardermoen? Jo, der kjørte et Norwegian-fly inn i en SAS-maskin.

Vi har også skjebnen til Apollo 13, den amerikanske romraketten som ga oss munnhellet «Houston, we have a problem».

13 til bords skal man slett ikke være, da vil en av gjestene dø innen året er omme. Franske restauranter hadde i sin tid en egen mann ansatt for å forebygge den slags. Stillingen het Le quatorzième – den fjortende. Gjøremålet var å slutte seg til selskaper på 13.

Å ha 13 bokstaver i navnet sitt innebærer at man har Djevelens lykke, sies det. Mennesker som har hatt Djevelens lykke er for eksempel Jack the Ripper, Charles Manson og Theodore Bundy.

Hutte-tu.

Det mest skremmende med fredag 13. er likevel at det er umulig å bevise empirisk at akkurat denne kombinasjonen av tall og ukedag er mer ulykkesfremmende enn andre.

Antatt seriøse forskere hevder sågar at dette er et moderne fenomen. Bibelen sier ingen ting om at Judas var den trettende til bords. Bare at de var tolv disipler som samlet seg rundt Jesus. Denne konkrete symbolikken skal angivelig ha opphav i en litterær trend på 1890-tallet.

Selve ideen om fredag den 13 som et tegn på ulykke sammenfaller, rent tilfeldigvis, med utbredelsen av massemediene.

Så her er prins Harry i godt selskap: Mediene har skylden.

Det internasjonale diagnostiske ordet for å frykte fredag 13. er paraskevidekatriaphobia – παρασκευοδεκατριαφοβία – paraskevi (fredag) + dekatreis (tretten) + phóbos (frykt) – som er gresk for de fleste.

Men det opprinnelige begrepet, som finnes i gamle engelske oppslagsverk, er det norrøne friggatriskaidekafobi, som er sammensatt av gudenavnet Frigg (opphavet til fredag) og triskaidekafobi (frykten for tallet 13).

Her er referansene fra førkristen tid, lenge før noen her nord hadde hørt om Kvitekrist, og ihvertfall Judas.

I norrøn mytologi antas Loke å være gud nummer 13. Han skal også ha orkestrert drapet av guden Balder, og var ifølge tradisjonen den trettende som ankom gravgildet.

En fobi like urnorsk som bindersen og ostehøvelen, der altså.