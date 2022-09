LURENDREIERI: – Store europeiske olje- og gasselskaper benytter seg av grønnvasking – et markedsføringsknep som forsøker å overbevise oss om at de er miljøvennlige når sannheten er det motsatte: De vil at vi fortsatt skal holde oss til fossile brensler. Dette dreper planeten, skriver den Oscar-belønte skuespilleren Emma Thompson i denne kronikken.

Vi kan stoppe grønnvaskingen av olje

Aktivisme virker. Om vi kan forby tobakksreklame og -sponsing, kan vi også forby reklame for fossile brensler.

EMMA THOMPSON, britisk skuespiller og aktivist

Gondolturer er en tradisjonell del av å besøke Venezia for de som har råd til de høye turistprisene, men på en nylig tur dit improviserte jeg litt, og valgte en annen, men like ikonisk, båt.

We Are Here Venice, en organisasjon som jobber for å beskytte en by som påvirkes sterkt av klimasammenbrudd og menneskers aktivitet, inviterte meg om bord på Greenpeace-skipet Rainbow Warrior, som var i byen av helt andre grunner enn turisme.

I sommer, da Storbritannia ikke bare slo sine egne temperaturrekorder, men også rekordene til Cuba, Singapore og Panama, var det fortsatt noen som ropte at alt var i den skjønneste orden og det bare var en vanlig solskinnsdag.

Hvem var det som hadde lullet disse menneskene inn i denne fantasiverdenen? Turen min til Venezia hjalp meg med å få svar på spørsmålet.

Greenpeace-aktivister var i ferd med å dra i gang en protest som gikk ut på å ta seg gjennom kanalene i lagunebyen med tradisjonelle båter, mens de bar logoene til store europeiske olje- og gasselskaper som benytter seg av grønnvasking – et markedsføringsknep som forsøker å overbevise oss om at de er miljøvennlige når sannheten er det motsatte: de vil at vi fortsatt skal holde oss til fossile brensler.

Dette dreper planeten. Aktivistene annonserte det ironisk som «Den siste omvisningen» i Venezia, siden byen står i fare for å havne under vann på grunn av konsekvensene som klimaendringene fører med seg i middelhavsregionen, og som de vi har blitt vitne til med rekordvarme hetebølger og skogbranner i området.

I oktober 2021 lanserte Greenpeace og 30 andre organisasjoner et europeisk borgerinitiativ, som tar til orde for et forbud mot fossilreklame og -sponsing i EU, likt som det som skjedde med tobakk ved begynnelsen av dette århundret.

Dersom én million mennesker skriver under på oppropet på ett år, har EU-kommisjonen plikt til å svare.

KLIMAENDRINGER: – Venezia står i fare for å havne under vann på grunn av konsekvensene som klimaendringene fører med seg i middelhavsregionen, skriver den britiske skuespilleren og aktivisten Emma Thompson.

Hvorfor er en slik lov viktig? I dag er det bred folkelig støtte rundt klimahandling, og forskere peker uten forbehold på fossilindustrien som hovedansvarlig for klimakrisen. Nå er olje- og gasselskapene, som i flere tiår bevisst har sakket ned klimahandling, også på sitt mest sårbare.

Industrien klamrer seg til reklame og sponsoravtaler som en av de siste måtene å holde seg flytende på.

«Utsett og bedra» er den nye klimafornektelsen. Fossilselskapene pøser millioner inn i grønnvasking mens de kommer med meningsløse løfter om netto nullutslipp og introduserer falske løsninger for å kunne glatte over alle tiårene med ødeleggelse. De fremstiller seg som allierte og utsetter sluttdatoen på den utdaterte forretningen sin.

Forskerne har fått nok. I år avslørte for første gang en rapport fra FNs klimapanel fossilbransjens desinformasjonsstrategi, ved å si «hvem som dominerer debatten i mediene, og hvor åpen debatten kan være, varierer betydelig på tvers av land basert på deltagernes materielle og teknologiske makt. Fossilindustrien har en unik adgang til de store mediene gjennom reklamer, og former sine fortellinger rundt medierapporter, og utviser politisk innflytelse i land som Australia og USA.»

Mer enn 450 forskere har signert et brev der de tar til orde for at PR- og reklamebyråer slutter å jobbe med fossilselskaper og slutter å spre feilinformasjon om klimaet. Dette er første gang så mange forskere har pekt på rollen PR og reklame spiller i å fyre oppunder klimakrisen.

Olje- og gasselskaper kjøper seg anerkjennelse ved å sponse museer, påvirker utdanningsfeltet ved å pøse penger inn i universiteter, og blir mer populære når logoene deres assosieres med idrett. De investerer mye i å kjøpe en sosial rett til å fortsette som før, ved å krype inn i dagliglivet vårt og dekke over skadene de gjør.

Vi trenger en stor mentalitetsendring.

FOSSILT VASKING: – Olje- og gasselskaper kjøper seg anerkjennelse ved å sponse museer, påvirker utdanningsfeltet ved å pøse penger inn i universiteter, og blir mer populære når logoene deres assosieres med idrett, skriver kronikkforfatteren.

Takket være utrettelig grasrotarbeid det siste året, har Harvard-universitetet sagt at de skal fase ut fossilinvesteringene sine. I Storbritannia har Det nasjonale portrettgalleriet og den skotske balletten bekreftet at de ikke skal fortsette å ha sponsoravtaler med oljeselskapet BP. Tennis Australia har droppet gasselskapet Santos som partner.

Ved begynnelsen av dette århundret forbød EU tobakksreklame og -sponsing etter at det ble anerkjent at dette økte forbruket og skjulte helseadvarsler.

Med den overveldende mengden vitenskapelig bevis vi nå har om klimakrisen og den udiskutable koblingen til fossilselskaper, er det på tide å forby propaganda for fossile brensler for å være dødelige og kriminelle og for å drive oss ubønnhørlig mot klimakatastrofe.

Aktivisme virker.

Sammen kan vi fortelle mektige folk hvordan vi vil leve, og hva som må forandres.

Kronikken har tidligere vært på trykk i den britiske avisen The Guardian.