Kommentar

Ikke lenger flaut å handle fra billigkroken

Shazia Majid

JAKTER TILBUD: Det er ikke lenger flaut å kjøpe lavprismerker i matbutikken.

Med prisvekst ute av kontroll må stadig flere nordmenn vende på kronen for å få endene til å møtes. Da er det ikke lenger så flaut å jakte mattilbud.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Norges eneste slumstasjon på Rodeløkka i Oslo går tom for mat hver eneste dag.

Matsentralen som deler ut overskuddsmat til frivillige organisasjoner for distribusjon til vanskeligstilte, ser at det ikke bare er de aller fattigste, men også vanlige familier som ser seg nødt til å hente gratis mat.

Over 400.000 husholdninger er i alvorlige økonomiske problemer, eller sliter økonomisk. Det er en dobling fra i fjor.

Disse familiene må stadig oftere velge mellom å betale for strømmen eller for maten.

I tillegg er det bare halvparten av nordmenn totalt sett som sier de er «trygge» økonomisk.

Dette tallet er historisk lavt. Før den ville prisgaloppen var to av tre nordmenn trygge på at de ville klare seg økonomisk.

Vi er i en unntakstilstand.

I samme båt

Og verre skal det bli. For prisene fortsetter å stige. Det samme gjør rentene og dermed levekostnadene. Og det er ingen bedring i sikte.

Bakteppet er blant annet krigen i Ukraina. Britene er i en av de verste økonomiske krisene i nyere tid.

Inflasjonen, altså prisveksten i EU-området er på utrolige 10,9 prosent. Kina sliter, USA det samme og det forespeiles fortsatt renteøkninger rund baut.

Norge er intet unntak. Matvareprisene har økt med svimlende 12 prosent sammenlignet med i fjor. Strøm og drivstoffprisene er astronomiske. Skjønt mesteparten av strømregningen blir tatt av staten.

Men det som rammer nordmenn hardest er de hyppige renteoppgangene. Nordmenn er et av verdens mest gjeldstyngede folkeslag.

Noen få prosentpoeng økning er tusenvis av ekstra kroner mer til banken hver eneste måned.

Det merkes, det merkes ettertrykkelig.

Derfor blir vi bedt om å skalke lukene.

Ikke så flaut

Det er et «vi» – ikke dem, de fattige.

Forskjellen fra ellers er altså at vi er flere i samme båt. Nå finnes det en felles forståelse, det finnes omsorg og det gis tips om hvordan dette store vi-et skal redusere forbruket og leve mer nøkternt.

Avisene er fulle av tips om hvor og hvordan vi skal handle billigere, spare på strømmen og kutte kostnader.

Da er det ikke slik et stigma å slite med å få endene til å møtes.

Nå er det ikke lenger bare alenemoren og studenten som saumfarer hyllen for nedsatte matvarer snart utgått på dato.

Nå er det ikke bare store innvandrerfamilier og pensjonister som jakter matvaretilbud – eller legger turen til nærmeste innvandrerbutikk for billig krydder, frukt og grønnsaker.

Nå er det ikke lenger grunn til å skjule First Price-varene nederst i handlevognen.

For det er ikke lenger flaut å være nødt til handle billigst mulig. «Alle» gjør det. Matvarer på tilbud blir revet vekk fra hyllene.

Det er bare slik flere kan ta seg råd til et måltid med årets ferske lam.

Å jakte billigkroken er blitt normalisert. Ja, det har nærmest gått sport i det.

LAVPRISMERKER: Butikkene selger mer av lavprismerker, og kundene jakter også på tilbud i butikken.

Historisk mye på bok

Når vi nå forbereder oss på at det skal bli enda verre, er det viktig å huske på en ting.

Nordmenn er bedre stilt enn de fleste her i verden. Ikke bare fordi vi er rike i utgangspunktet – men fordi mange flere av oss ble rikere under pandemien.

Vanlige nordmenn sparte nemlig historisk mye til historisk lave renter da covid-19 herjet som verst.

Vi hadde lite å bruke penger på under lockdown. Enten ble pengene satt på bok, eller brukt til å betale ned kredittkortgjeld.

Samtidig var boliglånet tilnærmet gratis. I mai 2020 satte Norges Bank styringsrenten ned til null prosent. Slik forble det i over ett år.

Det er antagelig også noe av grunnen til at det har tatt tid å få ned forbruket i norske husholdninger.

Hele hensikten med at Norges Bank hever renten er å få oss til å bruke mindre penger på forbruk. Det er en av måtene å få ned prisveksten på.

Selv om mange av oss har det stramt nå, har man ikke sett en økning i betalingsanmerkninger. Det skyldes antagelig den økonomiske bufferen flere fikk spart opp.

Men snart er sparebøssen tom for flere. Og da kommer betalingsproblemene.

Det finnes hundretusenvis av nordmenn som lever fra hånd til munn. Helt uavhengig av inflasjon og krig i verden. De var ikke med på pandemiens sparefest.

De er uføre, alenemødre, studenter, innvandrerfamilier og minstepensjonister.

De har vært på utsiden av det velstående, norske samfunnet. De har handlet lavpriser-merker, og følt på en skam.

Det er et større stigma å være fattig i et rikt land, enn å være fattig i et land hvor de fleste er fattig.

Nå sliter mange av oss, og da blir det enklere for alle å være nøkterne.

Nå flokker mange flere rundt kjøledisken med billigmat. I et håp om å finne et stykke kjøtt eller fersk fisk som går ut på dato i dag. Men som vi nå har lært at vi kan fryse ned.

Dette er kunnskap vi har godt av – også i fredstid.