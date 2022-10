KRITISK: Ken Joar Olsen var tidligere en del av Rune Fardals nettverk mot barnevernet.

Hatet mot barnevernet var rødglødende

Kritisk blikk på Rune Fardals virksomhet er ikke angrep på ytringsfriheten, like lite som enhver omsorgsovertakelse er menneskerettighetsbrudd.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Ken Joar Olsen, pappa, barnevernkritiker og erfaringskonsulent

Jeg leser at Rune Fardal hevder at VG og Faktisk.nos artikkelserie om ham fører til at «Ytringsfrihet er under angrep». Bare at han fikk publisere sitt svar i VG viser vel urimeligheten i hans anklager?

Les alle VG og Faktisk.nos saker om barnevern-motstand her.

Han mener at han har hatt en viktig rolle med å eksponere menneskerettighetsbrudd innen barnevernet og at VG og Faktisk.no, i kompaniskap med undertegnede, har en agenda som omhandler å stoppe kritikk mot barnevernet.

Selv om jeg selv har mange negative erfaringer med barnevernet, så er jeg glad for VG sin artikkelserie. Jeg har selv opplevd at vår nyfødte datter ble akuttplassert, plassert på hemmelig adresse og at barnevernet ønsket at hun skulle adopteres bort. Heldigvis ble hun tilbakeført fordi mange fagpersoner vurderte oss som gode foreldre tross min fortid.

I starten så var hatet mot barnevernet rødglødende, og samtidig sorgen og smerten over tapet av vår prinsesse så inderlig sterk.

Aktivist Ken Joar Olsen.

Vi fikk ingen hjelp eller oppfølging, og vi var i vår livs dypeste krise. Jeg søkte støtte i disse hatgrupperingene på nett, og traff da Rune Fardal som intervjuet oss på Familiekanalen.

Det er også riktig at jeg da skrøt av hans arbeid. I ettertid har jeg angret for intervjuet og for kontakten med disse gruppene hvor han er en sentral figur.

Saken til «Thea» var for alvor det som fikk meg til å ta avstand fordi jeg på ingen måte kan være med på å bagatellisere eller forsvare grov vold mot barn.

Fardal prøver å undergrave min troverdighet som en kilde for VG, for å få fokuset vekk fra sin egen virksomhet.

Rune Fardal i oktober i år.

Og ja, det stemmer at jeg har en fortid med voldsdommer og at jeg har vært i det som omtales som et kriminelt miljø. Jeg er dømt for vold mot andre voksne personer som også var del av det samme kriminelle miljøet. Et miljø jeg ikke har vært en del av siden 2012.

At jeg er dømt for brudd på narkotikaloven stemmer, men i så små mengder da til eget bruk.

Og dette er uansett forhold begått før vår datter ble født.

Det stemmer også at jeg ble dømt for «plagsom atferd» mot barnevernsjefen i forbindelse med vår egen barnevernsak. Jeg har bedt om unnskyldning for det og tatt min straff.

Barnevernet har ikke tilsvarende bedt om unnskyldning, selv om Norge har blitt felt i EMD for vår sak. Jeg har rettet, og retter fremdeles, kritikk mot barnevernsystemet. Jeg er fremdeles rystet over den manglende oppfølging foreldre får etter omsorgsovertakelse eller akuttvedtak.

Og nettopp fordi jeg har en egen erfaring på hvor maktesløs og fortvilet man føler seg som foreldre i kontakt med barnevernet, er det viktig at dette miljøet rundt Rune Fardal ryddes opp i.

En slik «hjelp» han tilbyr er ikke veien å gå det er mye å betale for en økt konflikt. Foreldre trenger kloke rådgivere som både kan loven og som har erfaring fra lignende saker.

De trenger ikke mer hat, eksponering av både seg selv og barn på nett og unyanserte forestillinger om at barnevernet alltid tar feil og at enhver omsorgsovertakelse er brudd på menneskerettighetene.

Noen barn trenger å komme i trygghet og bli trodd på egne opplevelser og formidlinger. «Thea» var åpenbart en av dem. Det er trist å lese at Rune Fardal også går til angrep på disse ungdommene som har varslet om hans virksomhet. Ja, selv sin egen datter angriper han for å unngå et ansvar for egne handlinger.

Jeg står ikke «bak» denne reportasjerekken til VG og Faktisk.no, det gjør Rune Fardal selv.

Han har gjort seg selv til en offentlig person, og har ønsket større fokus på det han holder på med. Nå har han fått det, effekten var ikke helt slik han ønsket.

Og uansett hva jeg eller andre kilder har vært eller ikke vært, hva jeg eller de har gjort eller ikke, så gjør det ikke Rune Fardal sin virksomhet noe bedre.

Eller på noen måte rettferdiggjør hva han har utsatt barn og ungdommer for. Uansett hva han måtte angripe folk med, så er det stadig folks egne opplevelser av krenkelsen som teller. Han innehar ikke patent på å være krenket i henhold til EMK, menneskerettighetene gjelder vel alle mennesker? Og ikke bare Rune Fardal.

At VG viser interesse for hans virksomhet viser at vi har en kritisk presse som gjør selvstendige og grundige vurderinger. Barna har behov for VG sin innsats. Jeg sier takk til journalistene.