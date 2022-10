SKATTEPROTEST: – Vi snakker om vanlige folks arbeidsplasser. Om livsgrunnlaget for mange kystsamfunn, skriver kronikkforfatterne.

Få skattetoget på skinnene igjen!

Norge har alltid landet store skatteendringer på en skikkelig måte. Først forslag, deretter høring, før det etableres brede parlamentariske forlik. Denne delen av den norske modellen er nå utfordret.

OLE ERIK ALMLID, adm.dir. i NHO

GEIR OVE YSTMARK, adm.dir. i Sjømat Norge

Den 28. september 2022 varslet regjeringen via en pressekonferanse at skatteregimet rundt havbruk skulle tredobles. Meldingen kom som lyn fra klar himmel, og har skapt store markedsmessige reaksjoner. Nå også i form av permitteringer og skrinlagte investeringer for så langt 28 milliarder kroner.

Havbruksnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer, og betaler allerede et merbidrag utover ordinære skatter. Næringen er villig til å diskutere ytterligere bidrag, men de må være tilpasset industrien, og ikke føre til at Norge mister teten i det Verdensmesterskap vi står i. Det frykter mange nå kan skje.

Vi snakker om vanlige folks arbeidsplasser. Om livsgrunnlaget for mange kystsamfunn.

Det første selskapet som meldte om permitteringer grunnet regjeringens pressekonferanse var Overhalla Betong. Et selskap i indre deler av Namdalen måtte permittere ansatte fordi byggeprosjekt i havbruksnæringen utsettes, skrinlegges eller nedskaleres. Nå kommer det stadig flere.

De første reaksjonene kom fra bedrifter som har fått terminert sine kontrakter. Bedrifter i bygg, anlegg og ikke minst i den avanserte havbruksteknologinæringen. I økende grad får vi også meldinger om at lakseforedlingsbedrifter nå vil bli rammet.

Måten regjeringens forslag er utformet på gjør at bedrifter tvinges til å si opp faste priskontrakter. For de som foredler laks er det en katastrofe.

I Norge håndterer vi ikke store skatteomlegginger slik. Vi tar oss tid til skikkelige prosesser. Det tror vi også regjeringspartiene ønsker. Forutsigbarhet, styringsdyktighet og tillit er ord regjeringspartiene har bygd mye av sin politiske historie rundt.

Det å innføre et helt nytt og internasjonalt uprøvd skatteregime med virkning fra 1. januar 2023 er i seg selv krevende. Det blir direkte uansvarlig når vi vet at forslaget fortsatt er på høring frem til 4. januar, og at det ikke skal vedtas av Stortinget før godt ut i 2023.

Det innebærer at en av landets viktigste og mest konkurranseutsatte næringer skal avsette skatt uten å kjenne skattemodell, nivå eller fradrag.

I en tid med krig i våre nærområder, inflasjon og fare for økonomisk resesjon ser regjeringen selvsagt etter alle løsninger. Det var nok også bakgrunnen for at regjeringen hasteinnkalte til en pressekonferanse for å hente inn helt nye skatteinntekter.

Budskapet fra statsministeren og finansministeren var da også klart. Vi står i en akutt situasjon som krever umiddelbare løsninger.

I ettertid viser det seg at hastverket ikke var så stort som man den gang kunne føle på. Inntektene av en ny grunnrenteskatt på havbruket kommer ikke før i 2024. Derimot har stat og kommuner tapt milliarder på konsesjonssalg i år.

I sum kan fellesskapet få mindre inntekter fra havbruket i kriseåret 2023 enn det vi hadde forventet. Ikke mer slik regjeringen varslet på pressekonferanse.

Det viser hvor viktig det er at vi gjennomfører ansvarlige prosesser ved store skatteendringer. Slikt meldes ikke over en pressekonferanse.

I midten av desember skal Skatteutvalget legge frem sin tilrådning. Den skal gi råd om hvordan hele skattesystemet bør innrettes. Deretter vil regjeringen ta seg tid til en god høringsrunde. Endelig vil Stortinget bli invitert til å lande brede forlik.

I dette forliket bør også merskattleggingen av havbruket være med. Vi vil da få en ny og industrielt tilpasset skattlegging av laksenæringen som er basert på en grundig prosess.

Det koster oss ett år, men gjør at vi får en prosess som er anstendig.

Ikke minst kan vi unngå at vi gjør store feilgrep som er direkte ødeleggende for norske kystsamfunn og en av landets viktigste næringer.