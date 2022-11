Leder

En mer realistisk klimaavtale

FORTSETTER MED KULL: På fjorårets klimatoppmøte var målet å fase ut kullproduksjonen helt. Så kom Ukraina-krigen og energikrisen og nå er nedlagte kullgruver gjenåpnet. Bildet er tatt ved et kull-lager i Ahmedabad i India i sommer.

Klimatoppmøtet er over og resultatet er som ventet skuffende, men også realistisk. Nå handler det mer om tilpasse seg de alvorlige klimaendringene, enn dramatiske kutt i utslipp.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt er over. En slutterklæring er undertegnet nesten to døgn på overtid.

Erklæringen er både foruroligende og oppmuntrende.

Den sier i grunn to ting: Det virker stadig mer usannsynlig at verden vil klare å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader. Og at det nå handler mer om å tilpasse seg den nye klima-hverdagen med ekstremvær.

Ved å blant annet betale for klimaskadene som rammer de mest utsatte.

De gode nyhetene først: De nesten 200 landene på toppmøtet har kommet frem til en «historisk enighet». Det skal opprettes et taps- og skadefond for sårbare land som er hardest rammet av klimaødeleggelser.

Et slikt pengefond har vært diskutert på disse klimatoppmøtene i et tiår. Det er derfor et stort fremskritt at det endelig er besluttet at de verst rammede landene skal kompenseres for tap som er uunngåelige.

Det er for eksempel ikke mulig for et øyrike som Maldivene å forhindre klimaskader forårsaket av økende havnivåer. Eller for Pakistan å bygge høye nok broer som kan begrense skadene fra styrtflom forårsaket av smeltende isbreer.

Initiativet er derfor godt. Men innretningen er uklar.

Det er ikke bestemt hvor stort fondet skal være, hvem som skal betale inn hvor mye, og hvordan pengene skal fordeles. Og ikke minst, hvor stor andel av skadene det er mulig å få kompensasjon for.

Årets flomkatastrofe i Pakistan har kostet landet minst 300 milliarder kroner. Verdenssamfunnet har lovet hjelp tilsvarende 23 prosent av dette beløpet.

De dårlige nyheten fra Sharm el-Sheikh er at det er blitt enda mer vagt hvordan man skal gjennomføre kutt i klimagassutslippene innen det kommende tiåret. Og dermed unngå en økning på over 1,5 grad.

Det ble ingen nærmere enighet om å fase ned produksjonen av fossilt drivstoff, eller utfasing av kull. Sistnevnte er den største forurenseren, men bruken av kull har økt i kjølvannet av energikrisen i Europa.

Å opprette et pengefond for å kompensere klimaskader er nødvendig og riktig. Men det er en behandling av noen av symptomene, ikke av selve sykdommen.

Sykdommen er utarming av naturressurser og de økende, fremfor minkende klimagassutslippene. Denne sykdommen kan se ut til å være uhelbredelig.

Men det er den ikke. Håpet er at verden neste år kan komme sammen igjen og bevege seg enda noen små skritt i riktig retning.