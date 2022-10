KVINNEHELSE: – Dette er en liten oppfordring til alle om å sette seg inn i kvinnehelse, men også om hvor omfattende begrepet er. Slik kan vi forebygge sykdom, men også legge press på dem som bestemmer, skriver Ulrikke Torgersen.

Min lille historie om vulvodyni og mikroperforert hymen

Til tross for at jeg allerede som 13-åring ikke klarte å bruke tampong, skjønte verken jeg eller de rundt meg at det var en årsak bak. Jeg skulle ikke finne det ut før mange år senere.

Publisert: Nå nettopp

ULRIKKE TORGERSEN, talsperson, Grønn Ungdom

Uperforert hymen rammer 1 av 2000 personer med vagina, og er en såkalt misdannelse av hymen. Det mangler hull i midten av membranen og inngangen til skjeden er lukket. Det kan føre til blødning i bukhulen og endometriose.

Mikroperforert hymen er en tilstand hvor hullet i midten av membranen er veldig lite. Det forekommer menstruasjonsblødninger, men det er ganske smertefullt.

Ved begge tilstander er det som regel nødvendig å åpne membranen med et kirurgisk inngrep.

Før en slik tilstand eventuelt oppdages, er det vanskelig og til dels umulig for personer med vagina å f.eks. bruke tampong eller ha visse former for samleie, uten at dette genererer store smerter eller blødninger. Er man ikke klar over sin egen situasjon kan det, ved påføring av massivt trykk, i verste fall føre til at hymen revnes.

For jenter som i tenårene opplever overgrep, blir tvangsgiftet bort eller har sex for første gang, kan dette være svært smerte- og risikofylt.

Da jeg endelig, og litt tilfeldig, fikk påvist mikroperforert hymen, ble jeg heldigvis henvist til kirurg. Det var relativt udramatisk, men i ettertid av operasjonen oppsto det store smerter.

Smertene var uforklarlige og kjentes som om jeg fortsatt hadde et åpent sår der inngrepet hadde blitt gjort. Etter å ha hatt kontakt kvinneklinikken på Ullevål over en periode uten at såret så ut til å leges, ble jeg innkalt til sjekk. Der ble jeg fortalt såret alt hadde grodd, og bare minutter senere fikk jeg påvist vulvodyni.

Vulvodyni er en samlebetegnelse for kroniske smerter i underlivet, hvor man ikke finner en åpenbar årsak til smertene – som kan oppleves som brennende, stikkende, eller som et åpent sår.

Smertene sitter som oftest ved skjedeåpningen og kan forverres ved berøring eller trykk.

Fordi jeg ikke har kunnet bruke tampong store deler av livet, får jeg nok aldri vite hvor lenge jeg har hatt vulvodyni. Det jeg derimot vet er at jeg har hatt store mensensmerter så lenge jeg kan huske.

Det finnes lite forskning på vulvodyni, men noen av de mulige årsakene som delvis er støttet av forskningsfunn er blant annet kronisk betennelsestilstand, genetiske faktorer, stram bekkenbunnsmuskulatur, tidligere kirurgiske inngrep, stress, psykiske plager eller tidligere traumer.

På grunn av mangel på forskning har vi i Norge ikke tall på hvor mange som rammes av vulvodyni, men internasjonale tall viser at vulvodyni rammer hele 10–15 prosent av kvinner. 10–15 prosent som muligens allerede sliter med store plager i livet sitt og som får denne tilleggsbelastningen – kanskje uten å vite om det.

Vulvodyni er ikke bare smerter ved direkte berøring av skjedeåpningen; for mange går det kraftig utover livskvaliteten. Det kan være vondt å sitte, man kan oppleve konstant kløe eller svie, eller man kan få vondt av å legge generelt press på bekkenbunnen, slik som ved sykling. Noen sykmelder seg.

Felles for smertene er at de forverres og forlenges ved å gjøre det som genererer dem.

... slik som former for samleie. Kvinner blir gjerne fortalt at det skal «gjøre litt vondt» de første gangene man har sex, men dette er altså ikke tilfellet for 10–15 prosent. For disse prosentene gjør det bare ekstra vondt, uforklarlig vondt, og vondt gjør vondt verre.

I tillegg er det en kjensgjerning at skjønnhetstyranniet fostrer uoppnåelige skjønnhetsidealer, og for kvinnekroppen i form av slanke, tynne (og gjerne syke) kvinner, uten variasjoner av fasonger.

Klær som trange bukser, smalt bukseliv, trangt undertøy eller hold-in er kjent for mange kvinner, men provoserer smerter ved vulvodyni.

Det samme gjelder med overdrevet vasking av vagina. Skjønnhetstyranniet bidrar ikke bare til å fostre usunne og farlige skjønnhetsideal, men opprettholder og forverrer fysiske plager hos kvinner. Tap-tap der altså.

«Manspreading» er derimot noe som kan forebygge smerter. La slå ring om «manspreadinga», dere.

Da jeg fikk påvist vulvodyni, hadde verken jeg eller mine nærmeste hørt om sykdommen. Det på tross av at jeg har hatt, som de fleste andre i samfunnet, vanlige legesjekker, også av underlivet, som barn, ungdom og voksen.

Av helsevesenet fikk jeg ganske tidlig beskjed om at det ikke var forskning nok til at de kunne fortelle meg hva slags behandling som ga best resultat. At jeg rett og slett måtte prøve meg fram selv.

Og på spørsmålet om å delta i et forskningsprosjekt, takket jeg ja.

Ulike skoler for behandling for vulvodyni tilbys av private klinikker. Men, det koster.

Fordi det finnes lite forskning på feltet, går derfor jeg og veldig mange til kostbare behandlinger som vi ikke er sikre på om vil hjelpe. Og siden årsakene kan være sammensatte, vil riktig behandling for noen måtte innebære både psykologisk, og fysiologisk oppfølging.

Som så mange andre er min lille historie ikke et enkelt vitnesbyrd fra en som har hadde det litt kjipt, men et symptom på noe overordnet og omfattende, som vi som samfunn har vært altfor dårlig til å sette søkelys på.

Dette er en liten oppfordring til alle om å sette seg inn i kvinnehelse – men og hvor omfattende begrepet er.

Slik kan vi forebygge sykdom, men også legge press på dem som bestemmer. Det lover jeg at jeg også skal.

PS: Ett år senere har jeg blitt bedre (om enn litt fattigere). Behandling hjalp litt, og har gitt meg noen svar. Kanskje du har fått flere også.