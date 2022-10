Kommentar

Ikke så helsvart likevel

DISSE TO ER IKKE ENIGE: Høyres Tina Bru anklaget finansminister Trygve Slagsvold Vedum for skatteøkninger på Rødt-nivå.

Trygve Slagsvold Vedum øker skattene og har råd til billigere barnehage, drivstoff, flyplass og skipstunnel.

I månedsvis har finansminister Trygve Slagsvold Vedum gått rundt som «skremmer’n» inne i Oslo. Det skulle bli vassgraut, sild og poteter fremover. Ingen måtte forvente seg noe. Innstramming var årets ord.

Han ropte ulv-ulv. Noe som er vanlig i Senterpartiet.

VIRKER FORNØYD: Audun Lysbakken i SV er den som skal gi regjeringen flertall for budsjettet. Opposisjonspartiet klaget som forventet i vandrehallen, men slet med å skjule begeistringen.

I statsbudsjettet har nemlig Vedum tatt seg råd til en rekke ting.

I Bodø jubler de over at flyplassen skal flyttes. Ved Stad kan de vente seg en skipstunnel. Det blir kornlager, billigere ferger, barnehage og SFO. Og ikke minst drivstoff og skattelette for «vanlige folk».

I tillegg til det vi visste om fra før, som økt satsing på forsvar.

MEST SKUFFET AV DEM ALLE: Krfs Kjell Ingolf Ropstad harmdirrende over at bistanden ikke lenger vil utgjøre 1 prosent av nasjonalinntekten. Årsaken er at Norge tjener så vanvittig mye penger.

Det Vedum har drevet med den siste tiden er å skru ned forventningene slik at folk ikke skal klage så fælt.

Slik ble det mulig å få lagt frem et budsjett uten den sedvanlige økningen i oljepengebruken som har blitt standard også for høyresiden i Norge.

Samt å få aksept for å øke skattene med nesten 50 milliarder, bygge mindre vei, stryke organisasjoner fra statsbudsjettet, innføre økt klimaavgift, moms på elbiler, holde barnetrygden uendret også videre.

Økonomer peker på at innstrammingen er for veik, og at dette ikke vil holde renten nede.

Andre har ment at det først og fremst er pengepolitikken som skal håndtere konjunkturene, og at det er dumt å kutte desperat og kortsiktig.

Alt i alt er det flere konkrete kutt enn det vi er vant til i et land hvor hvert minste kutt fører til bråk.

Det er også en forsiktig innstramming i oljepengebruken, omtrent som forventet.

Men noen av skatteskjerpelsene er overraskende. Mye var rett nok varslet. Men ikke den økte arbeidsgiveravgiften.

Det betyr at det blir forskjell på Erna og Jonas igjen.

Og Høyres Tina Bru gjorde det vondt for Vedum da hun hamret inn at regjeringen øker skattene mer enn selv Rødt har turt å kreve.

NYNORSK: Venstres Sveinung Rotevatn mente det eneste bra med klimabudsjettet er at det er skrevet på nynorsk.

Men det mest interessante er reaksjonene på venstresiden. Og da særlig SV, som regjeringen skal forhandle med for å få budsjettet vedtatt.

Og de raser selvsagt de og.

Men det skuespillet sto ikke til en Oscar. På bakrommet brukte de antagelig puter for å dempe jubelen over skatteøkningene.

Rødt prøvde som vanlig å hisse seg opp, men også de er satt på Xanax av en skatteglad Vedum.

Den hardeste og mest ektefølte kritikken kom fra KrF, som virker oppriktig sint over kutt i bistandsbudsjettet, selv om det egentlig økes.

KRITISK: MDGs Lan Marie Berg var nest mest misfornøyd. Som ventet med det nye utslippsbudsjettet som regjeringen har laget for første gang i statsbudsjettet, som viser at regjeringen sliter med å nå egne mål.

Nå må partene forhandle uten å rive ut øynene på hverandre.

Og det kommer neppe til å bli nødvendig med øyekirurgi. Regjeringen har til og med skjerpet skattene i oljen. Hva skal SV kreve?

Enda mer økning i formuesskatten for eksempel. Eller mer barnetrygd.

Det ordner seg sikkert. For finansministeren som en gang i tiden representerte et borgerlig parti, høres tidvis ut som finanspolitisk talsperson i SV.

Det er nervebergoligende at snakk om distrikt, identitet og kulturkrig er havnet i skyggen. Og at den gode, gammeldagse høyre- og venstresiden endelig er tilbake i norsk politikk.

At regjeringen er villig til å øke skattene såpass, gleder venstresiden, og skuffer de borgerlige. Inkludert investor Jan Petter Sissener, som kalte Vedum idiot.

Det er da man tenker man har gjort noe riktig. Og Slagsvold Vedum forsvarte skatteøkningene med stort engasjement.

Nå blir det skatt til frokost, middags og kvelds. Og mye av det virker da også smart, særlig grunnrentebeskatningen.

Senterpartiet får bare håpe ingen nevner at det kan være grunnrente også i skog- og landbruket. For da må man øke skattene der og.

Men om noe sånt foreslås, da blir nok Senterpartiet et borgerlig parti igjen.