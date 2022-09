Leder

Forstemmende nyheter fra Russland

Den uavhengige avisen Novaja Gazeta, som har nobelprisvinner Dmitrij Muratov som sjefredaktør, blir forbudt i Russland. Det er konsekvensen av at en russisk domstol har inndratt avisens utgiverlisens.

Gradvis har Vladimir Putin innskrenket presse- og ytringsfriheten inntil det ikke lenger finnes plass for uavhengige og kritiske medier.

Arbeidet med å kneble det frie ord ble intensivert i år, etter Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Da ble det forbudt å omtale krigen som en krig.

Putin har bestemt at Russlands massive invasjon av et naboland kun er en spesiell militæroperasjon.

Sjefredaktør Dmitrij Muratov og redaktørkollega Sergej Sokolov i domstolen i Moskva på mandag der de fikk vite at utgiverlisensen er inndratt.

I mars måtte Muratov ta den tunge avgjørelsen om å stanse utgivelsen av Novaja Gazeta midlertidig. Skjerpet sensur gjorde uavhengig journalistikk umulig. Nå har en domstol gjort det umulig for Novaja Gazeta å gjenoppta virksomheten i Russland.

Som vanlig forsøker russiske myndigheter å fremstille dette som noe annet enn det faktisk er. Novaja Gazeta ble anklaget for ikke å lagt frem dokumentasjon om et eierskifte i 2006. Den virkelige begrunnelse er selvsagt at Kreml ikke tåler kritiske medier.

Muratov mottok Nobels fredspris for 2021 sammen med Maria Ressa fra Filippinene. Nobelkomiteens begrunnelse var deres innsats for å forsvare ytringsfriheten under svært krevende forhold. Det skulle vise seg at det ventet enda større prøvelser.

Lørdag deltok Muratov i begravelsen til en annen russisk nobelprisvinner, Mikhail Gorbatsjov, i Moskva.

Sovjetunionens siste leder var opptatt av glasnost, russisk for åpenhet eller offentliggjøring. Gorbatsjov fikk i 1990 vedtatt en presselov som langt på vei opphevet sensuren, og som åpnet for større mangfold i mediene.

I 1993 donerte han noe av fredspris-pengene han hadde mottatt i Oslo for at Novaja Gazeta kunne starte opp som en uavhengig avis.

Dmitrij Muratov og Maria Ressa delte Nobels fredspris ifjor. Her fra prisutdelingen i Osloi i desember.

Det er forstemmende at den frihet russerne fikk for 30 år siden er blitt fratatt dem. Nå er alle viktige uavhengige medier i Russland blitt stengt, eller de har lagt ned.

Dmitrij Muratov og hans kolleger i Novaja Gazeta er blant de som har holdt ut lengst, til tross for at rommet for ytringsfrihet er blitt gradvis innsnevret. Flere av avisens journalister er også blitt drept i forbindelse med sitt arbeid.

Novaja Gazeta har lansert en versjon av avisen utenfor Russland. Russiske myndigheter forsøker nå også å stenge tilgang til avisens nettsider.

Saken kommer snart for retten, men det er ingen grunn til å tvile på utfallet. Putins Russland går mot en total ensretting. Da er det ikke plass for uavhengige medier.