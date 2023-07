SKJEV ALLIANSE? – Norge og Sverige (her ved statsministrene Støre og Kristersson) deler verdier, kultur, og historie. Nå blir vi også en del av samme forsvarsallianse. Og mye godt har kommet ut av dette samarbeidet. Men det er viktig at vi også er bevisste på de iboende skjevhetene i dette forholdet, skriver kronikkforfatteren.

Norge er en by i Sverige

Nordisk samarbeid gagner ikke alltid Norge.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

PÅL RØREN, postdoktor ved University of Cambridge

En av hovedinteressene i norsk utenrikspolitikk er å ha et godt omdømme. Eller rettere sagt, å ha høy sosial status. Når stater får mer status får de også mer innflytelse og makt. Og de får visse privilegier som ikke andre har tilgang på.

Men å få sosial status er ikke så enkelt. Jeg kan tro at jeg er den beste akademikeren, forfatteren, underviseren, eller kronikøren, og at jeg fortjener status for dette.

Men det er ikke jeg som bestemmer min sosiale status. Det er det mine kollegaer, studenter, og lesere som gjør.

Jeg må gjerne tro at jeg fortjener høyere status, men hvis ikke jeg får anerkjennelse fra mine likemenn er jeg bare en akademiker med et urealistisk selvbilde.

Sånn er det også i utenrikspolitikken. Vi kan tro at Norge er en supermakt, at vi betyr mye, og at vi spiller en stor rolle på den internasjonale scenen. Men det er ikke vi som bestemmer det. Det er det nemlig andre stater som gjør.

Derfor søker Norge status i håp om at andre stater gir oss anerkjennelse for det vi ønsker å være.

En av de mest tydelige måtene Norge søker status på er gjennom Norden. I en studie fant jeg at det er det mulig å søke status sammen fordi vi stoler på hverandre.

Det gir også umiddelbart mer mening. Norden er en merkevare som er mer gjenkjennelig enn Norge, Danmark, eller Finland. Alle tjener på at andre vet hva Norden er.

For eksempel hjelper de nordiske landene hverandre å søke medlemskap i FNs sikkerhetsråd. Medlemskap der gir mye prestisje. Da Norge ble medlem i 2021 var det med hjelp fra våre nordiske venner.

Det vil si at det allerede var forhåndsbestemt at Norge skulle være Nordens kandidat. Ingen andre nordiske land søkte samtidig. Neste gang er det kanskje Finland eller Danmarks tur. Og de kan være sikre på at Norge og de øvrige nordiske landene støtter opp om det kandidaturet.

Et annet eksempel er når de nordiske landene søkte audiens fra Obama i 2016. Tradisjonelt innebærer det mye status og prestisje å spise middag i det hvite hus. Det er klart at hvis Norge får møte med en amerikansk president ville det betydd mye for vår status.

Men Norge er i det store bildet nokså ubetydelig. Nåløyet er trangt og det er mange om beinet. De nordiske statene gikk derfor i stedet sammen om å be om et møte med USAs president fordi sjansene var høyere enn hvis de skulle prøve alene. Det lyktes de med.

Men det er ikke alltid at det gagner Norge å søke status sammen med andre. I et nylig forskningsbidrag viser jeg og Anders Wivel at det er betydelige forskjeller mellom hvor mye anerkjennelse Norge, Sverige, og Danmark får.

I utgangspunktet skulle man tro at de tre landene får like mye status i verden. Vi er alle omtrent like, rike, og sosialdemokratiske. Vi har lik utenrikspolitikk, og er stort sett del av de samme internasjonale klubbene.

Vi søker altså ofte prestisje sammen. Men vi får altså ikke like mye anerkjennelse.

Faktisk finner vi at Norge er den fremste statusjegeren, men er samtidig det landet som får minst igjen for det. Sverige er den store vinneren, mens Danmark gjør det sånn passe.

Les også Kommentar: Gratulerer, storasyrran! I dag fyller Sverige at det er 500 år siden råtassen Gustav Vasa ble valgt til konge på riksmøtet i Strängnäs domkirke…

Årsakene er ikke helt klare. Men Sverige er historisk sett storebror i det nordiske forholdet.

Det at Sverige er det mest gjenkjennelige nordiske landet gjør at mest prestisje lander nettopp i Stockholm over København, Oslo, Helsingfors, og Reykjavik. Vi har Equinor og a-ha. Men Sverige har Ikea og ABBA. Det er klasseforskjell.

Mye tyder derfor på at det er Sverige som tjener mest prestisje på det nordiske samarbeidet. Dette er også inntrykket mange norske utenriksstasjoner sitter igjen med når de samarbeider med andre Nordiske ambassader.

De nordiske landene bruker like mye penger og energi på å lage nordiske arrangementer. Men det er Sverige som får mest prestisjevaluta for pengene.

Og selv om vi er mer like enn ulike er det Sverige som er mest kjent i verden. Når statsledere har tid til å besøke ett Nordisk land velger de Sverige. Og når de skal bygge en ny ambassade velger de Stockholm fremfor København og Oslo.

Så hva betyr dette for Norge? Nordisk samarbeid er viktig for Norge. Norden deler verdier, kultur, og historie. Nå blir vi også en del av samme forsvarsallianse. Og mye godt har kommet ut av dette samarbeidet.

Men det er viktig at vi også er bevisste på de iboende skjevhetene i dette forholdet. Norge bør jobbe mer for å styrke sin egen posisjon i internasjonale sammenhenger, også utenfor de nordiske rammene.

Da slår vi kanskje svenskene til slutt.

