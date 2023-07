Kommentar

Burde vært punktum

Tegning: Roar Hagen

Partiledelsen i Rødt kan bare bidra til å forlenge smerten for Bjørnar Moxnes ved å påstå at overvåkingsvideoen fra Gardermoen ikke viser noe nytt.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For de aller, aller fleste er videoen fra Gardermoen punktum i denne tragikomiske «brillesaken». Jeg finner det vanskelig å se dette på annen måte enn at Rødts leder stjal et par solbriller på Gardermoen.

Da han ble tatt prøvde han å nekte for de faktiske forhold, men måtte til slutt innrømme.

Da saken ble kjent to uker senere prøvde han igjen å nekte for de faktiske forhold, og skylde på en forglemmelse. Han måtte forandre forklaring flere ganger, etter som nye detaljer ble kjent.

Til slutt tviholdt han bare på dette: Han hadde ikke ment å stjele brillene.

Da han oppdaget at han hadde dem i lommen fikk han verdens merkeligste panikkreaksjon, og i stedet for å levere dem tilbake tok han av prislappen og la dem i kofferten.

Ifølge Moxnes var det her han gjorde seg til kjeltring.

De aller, aller fleste som ser videoen vil oppfatte det som om han gjorde seg til kjeltring allerede i butikken.

Nåvel. En veldig pinlig sak, men ikke uhåndterbar.

Moxnes hadde to uker på seg til å tenke gjennom hvordan han skulle forholde seg om den ble kjent. Det smarte hadde vært å erkjenne de faktiske forhold, selvfølgelig.

Si noe sånt som at «Jeg vet ikke hva som kom over meg. Jeg syns det var for mye å betale over tusen kroner for et par solbriller, også stjal jeg dem i stedet».

Men all erfaring tilsier at slik reagerer ikke maktmennesker nødvendigvis når de blir tatt for noe kritikkverdig. De nekter. De bagatelliserer. De drives fra skanse til skanse.

De forlenger rett og slett sin egen smerte, på grunn av stolthet, forfengelighet, eller et eller annet sånn. Man kan psykologisk forstå det, selv om man ikke forsvarer det.

Bjørnar Moxnes er et av de mest formidable politiske talentene i norsk politikk de siste tjue årene. Han har tatt et tidligere antidemokratisk, autoritært kommunistparti og løftet det til et av landets viktigste partier. Det er bare Carl I. Hagen som overgår ham som partibygger etter krigen.

Hans raske hode og skarpe retorikk gjør ham til en effektiv og fryktet debattmotstander. Hans evne til å snu seg raskt politisk og å få partiet med seg gjør at det ikke er vanskelig å forstå at ledelsen er redd for å miste ham.

For den gjengen med unge, smarte politikere (gjennomsnittsalder godt under førti) fører en høystemt retorikk, og sparer ikke på karakteristikkene av andre personers motiver og påståtte grådighet. Det gjør fallhøyden ekstra høy.

På landsmøte i partiet i vår gikk et betydelig mindretall på et ydmykende nederlag i saken om våpenhjelp til Ukraina.

Flertallet fulgte Rødtledelsens forslag om å forandre partiprogrammet. Det er en ting at partiledelsen slår ring om sin leder. Det gjenstår å se hva som vil skje på grasrota i uken som kommer.

Hør mer om Moxnes-saken i podkasten Giæver og gjengen:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post