Kutt ut den meningsløse testingen

HJALP TIL PÅ GRENSEN: Sanitetssoldat Pål Eriksen fikk i fjor opplæring da det trengtes mer testkapasitet på grensen. Han hjalp til på Svinesund.

Regjeringen kan avvikle testingen på grensen ved et pennestrøk. Hvorfor gjør de ikke det?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning.

Mandag varslet regjeringen endringer i flere corona-tiltak. Onsdag kan endelig medlemmer av husstanden teste seg ut av karantene. Og innreisekarantene oppheves.

Men det de fortsatt velger å beholde, er registrering og testing for alle som skal inn i Norge.

Og det til tross for at FHI alt i midten av desember anbefalte å fjerne testkravet for innreise, skriver Dagbladet.

– FHI vurderer at det er lite hensiktsmessig å opprettholde den utvidede testplikten for alle reisende, og anbefaler å avvikle denne så snart som mulig, skrev instituttet.

For denne testingen fører stadig til heft, særlig på travle grenser som Gardermoen.

Og hva er egentlig poenget med tiltaket? Det skaper usikkerhet og frustrasjon, og noen lar sikkert være å dra på tur på grunn av dette.

MØTT MED ET TESTKRAV: Fortsatt må folk som reiser inn i Norge ta en hurtigtest på grensen eller 24 timer etter ankomst.

På FHIs reisekart har man kunnet holde oversikt over landene med mest smitte. De får rød farge og strengere regler for innreise.

Men Norge er også dyprødt på det kartet nå. For vi har omtrent like mye smitte som landene rundt nå.

Tidligere hadde systemet en hensikt.

Høstbølgen i 2020 kom delvis av manglende kontroll med importsmitten, og kravene ble da også skjerpet. I november i fjor ble regjeringens varslede lettelser i innreiserestriksjonene iverksatt på et svært uheldig tidspunkt. Nemlig på samme dag som omikron-alarmen gikk i Norge.

Dermed måtte grense-reglene strammes til på nytt. Det kan være regjeringen fikk bremset veksten av omikron litt med det tiltaket.

Uansett var ikke det noe poeng. Men vi visste ikke da at den nye virusvarianten kom som en julegave.

Men nå vet vi det. Og derfor virker dette opplegget nesten komisk. Om det ikke hadde vært så irriterende.

Vi sliter i alle fall med å skjønne begrunnelsene. Omikron ser ut til å oppføre seg mildere. Vi har omtrent like mye smitte her som i andre land.

Og vi er i en situasjon hvor det rapporteres om mangel på personell, PCR-kapasiteten er sprengt og Oslo har varslet om mangel på hurtigtester.

Og det er vanskelig å se noen smittefaglig grunn for å holde på med dette.

Helsedirektoratet har begrunnet det med et ønske om å oppdage og hindre smittespredning. Og at det kan bli behov for kapasiteten igjen.

Og det siste vil alltid være sant. Vi kan få en ny, slem influensa eller coronavariant når som helst. Men da må vi klare å prioritere opp kapasiteten igjen.

Nå som vi har press på testing mange steder, og tiltaket heller ikke er smittefaglig smart, kan vi ikke skjønne at det kreves test av fullvaksinerte reisende for å komme inn i Norge.