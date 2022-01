Kommentar

Toppen av et isfjell

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Pandemien har avslørt store brister i helsevesenet som på sikt kan koste oss dyrt. Vi lurer oss selv hvis vi later som det kan løses med mer penger alene, skriver VGs kommentator.

Pandemien har avslørt store brister i helsevesenet som på sikt kan koste oss dyrt. Vi lurer oss selv hvis vi later som de forsvinner med viruset eller kan løses med mer penger alene.

Det er mye pandemien har vist oss viktigheten av, men på den allerede lange listen vil jeg legge til noe sentralt: Et kritisk blikk på hvordan vi bruker og organiserer ressursene i helsevesenet vårt.

For om vi forhåpentligvis snart igjen kan si «det var den pandemien», så vil ikke de grunnleggende problemene forsvinne.

Myndighetene oppfører seg som de gir oss en gave når elever igjen kan være på skolen, vi kan trene sammen utendørs eller ta et glass vin til maten om vi sitter helt i ro og legger oss kl. 23. Helst alene. Vi takker pent, for vi har nesten glemt hva som er normalt liv, men vi må ikke glemme å stille spørsmål.

For den glideflukten vi har sett fra våre helsetopper den siste tiden, er ikke betryggende. I snart to år har behovet for inngripende tiltak blitt begrunnet med hensynet til helsevesenet. Det begynte med å redde liv. Så skulle vi sørge for at intensivkapasiteten ikke kollapset.

De siste ukene har det handlet stadig mindre om intensivkapasitet, og stadig mer om at kommunehelsetjenesten ikke skal bryte sammen. Nå brukes fastlegekrise, høyt sykefravær og press på sykehjemmene som begrunnelser for strenge, nasjonale tiltak.

Det ble eksempelvis vist til at 172 kommuner rapporterte om utfordrende eller kritisk tilgang på personell. Men da VG og Aftenposten undersøkte hva som lå i dette, endret de fem kommunene som sa at situasjonen var kritisk mening. Ullensaker kommune begrunnet «kritisk nivå» med at de manglet to vaksinatører i uke 1 og 2.

Det er sikkert krevende nok, men uthuler hva vi legger i «kritisk nivå» i en akutt fase av pandemien. Selv om det ikke er noen grunn til å tvile på at helsevesenet har nok å gjøre og at dagene er slitsomme, tvinger det frem spørsmål om hvordan helsevesenet definerer sin egen situasjon.

Espen Rostrup Nakstad lar seg ikke målbinde og svarer nå at «det er ikke antallet kommuner men hvor mange som bor i dem og hvilken situasjon de er i som er mest avgjørende». Han viser til at mange kommuner sliter med å rekruttere personell til ledige stillinger for å «bemanne legevakter, helseinstitusjoner og hjemmetjenester».

Samtidig rykker flere leger ut og sier at coronareglene er et større problem enn coronaen.

Hva skal man tro?

Det er flere grunner til at vi ikke bare skal slå oss til ro med disse forklaringene.

For det første handler det om at smitteverntiltakene må være forholdsmessige. Fantasien har virket nærmest grenseløs når det gjelder å regulere livene til folk, men hvor mye er gjort for å øke kapasiteten i helsevesenet?

Når noen prøver å bagatellisere konsekvensene må vi ikke glemme at vi har latt gamle tilbringe sine siste dager i isolasjon, og at familier ikke har fått samle flokken sin for å ta det siste farvel. Sårere blir det ikke.

Vi er selvfølgelig med på en dugnad for å redde helsevesenet fra kollaps, men ikke for «to vaksinatører», for å sette det veldig på spissen.

Nå kom det eksempelvis for en dag at intensivkapasiteten bare er nær det halve av det man tidligere har anslått. Men når man ser hvilke tiltak som ligger i planene for oppskalering hos helseforetakene, som Minerva har gjort, blir man ikke overbevist om at man har gått helt til bunns i verktøykassen.

Det burde ikke være kjettersk å stille disse spørsmålene. Norge har ikke bare flest sykepleiere og fjerde flest leger per innbygger blant Oecd-land. Vi har også størst andel av yrkesaktiv befolkning ansatt i helse- og sosialsektoren. Helsetilstanden er god, og vår helsetjeneste er ranget blant de beste i verden.

Likevel ropes det opp om kritisk mangel på helsepersonell, lite ressurser og utslitte medarbeidere. Svarene jeg hører er at vi må utdanne flere, ansette flere og bevilge mer penger.

En utfordring er hvordan vi fordeler oppgaver mellom helsepersonell. Det har for eksempel kommet frem at det i motsetning til i våre naboland kun jobber intensivsykepleiere- og leger på norske intensivavdelinger. Det betyr at vi bruker godt kvalifisert og kritisk helsepersonell til oppgaver som andre kunne gjort like godt.

Men det finnes mange slike paralleller. Leger gjør oppgaver som sykepleiere kunne gjort. Sykepleiere gjør oppgaver som hjelpepleiere kunne gjort. Helsevesenet gjør garantert oppgaver som andre samfunnsinstitusjoner kunne gjort. Kanskje gjør de til og med oppgaver de ikke burde gjort.

Noe handler om gammel vane, annet handler om profesjonskamp. Deler av helsevesenet er ekspertdrevet, og få blander seg inn i kvalitetskriteriene. Aktørene i helsevesenet har mektige fagforeninger, og de blir stort sett lyttet til.

Mens intensivkapasitet har vært en lukket verden for de fleste av oss, er utfordringene i andre deler av helsevesenet godt kjent.

Rekruttering handler både om å få nok hender, men også om å få den riktige kompetansen. Selv større sykehus sliter med å rekruttere spesialister til å bemanne en turnus. Dette handler sjelden om lønn eller mangel på stillinger, men at helsepersonell ønsker å være en del av et større fagmiljø.

Samtidig vet vi at det blir stadig flere eldre som vil trenge omsorg og helsehjelp, og færre til å gjøre de jobbene. Det er tidligere blitt beskrevet som «en stille tsunami».

Psykiatrien har lenge vært underprioritert, og alle sier at den må løftes.

Hvis vi legger til at vi blir i stand til å oppdage og kurere flere lidelser og sykdommer, ser vi at behovene i helsevesenet vil øke i takt med et løpsk omikronvirus.

Men å tro at alt dette løses bare med å bruke mer ressurser på helse, er å kaste blår i øynene på folk.

Vi trenger en åpen og ærlig debatt om hvordan vi organiserer helsevesenet. Det handler om hvordan man bruker ressursene og fordeler arbeidsoppgaver. Det handler om ledelse, men også hvordan man tar i bruk ny teknologi.

Det handler om hvilken kvalitet vi skal ha på tjenestene. Må alt være fra øverste hylle? Men det aller vanskeligste handler også om prioritering. Vi snakker alltid om hva vi skal gjøre mer av. Men hva skal vi gjøre mindre av?

Et av de vonde spørsmålene er hvor lenge man skal gi helsehjelp i livets siste fase. Det er aktualisert i pandemien, hvor gjennomsnittsalderen på coronarelaterte dødsfall i Norge er 81,5 år.

I en mye diskutert kronikk i Altinget spør den danske overlegen Morten Ziebell ved Rigshospitalet hvorfor man ikke kan få dø mer. Han beskriver livet til den 88 år gamle sykehjemspasienten «Bent» som er «mett av dage», men de siste årene skal man for all del ikke dø av corona. Han savner en diskusjon om at vi hvert år bruker «ufattelige summer på å forlenge livet til pasienten som ofte får en uverdig siste slutt». Det er krevende dilemmaer som ikke forsvinner selv om man ikke vil berøre dem.

Å pirke borti helsevesenet virker nesten håpløst. Det er så stort, komplekst og ugjennomtrengelig. Det er omtrent like mange forklaringer på hva som er problemet som det mennesker som jobber der. De åpenbare utfordringene vi kan peke på, er sannsynligvis bare toppen av isfjellet.

Og det går det som kjent ikke bra å overse eller styre unna i lengden.

