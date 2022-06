Leder

Politisk galimatias!

At regjeringen overprøver et lovlig fattet vedtak i Kristiansand bystyre er politisk galimatias, og Arbeiderpartiet står i fare for å miste Sørlandet en gang for alle.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Da tårnet i Kristiansand domkirke ble truffet av en tysk granat 9. april 1940, utbrøt byoriginalen Kjutta: «Nå e det på tide at møndighedane griper inn!»

Nå for tiden er utfordringen omvendt: «Møndighedane» griper inn mot Kristiansands vilje. «Bystyret er satt under administrasjon», sa Ap-topp Bjørn Egeli da han trakk seg som ordførerkandidat i helgen.

Nåværende ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) har brukt ord man knapt trodde eksisterte på det en gang så smålåtne Sørlandet: «Sjokkert», «tillitsbrudd», «stor frustrasjon».

At regjeringen vil seg selv så vondt er virkelig til å klø seg i hodet av.

I Hurdalsplattformen står det eksplisitt at regjeringen vil «oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1. juli 2022.»

Problemet er at bystyret i desember vedtok ikke å sende en slik søknad.

Istedenfor har regjeringen fulgt oppfordringen fra diverse opprørsgrupper i sosiale medier som ønsker en oppløsning, og går inn for å holde folkeavstemning om oppløsning, men kun i de to tidligere kommunene Søgne og Songdalen, noe Kristiansand nekter.

UENIGE: Ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Mandag møttes ordfører Skisland og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), og ordførerens konklusjon etter møtet var at de to «ser ganske ulikt på mange av tingene dette handler om».

Med andre ord: De var helt i tottene på hverandre.

Vi har stor forståelse for ordførerens dype frustrasjon. Regjeringen går altså mot sin egen formulering i regjeringsplattformen, og overkjører bystyret i en av landets største byer.

Ifølge finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er vedtaket i regjeringen ikke i strid med formuleringen i Hurdalsplattformen. I Politisk Kvarter på NRK forsøkte han å forklare at vedtaket var «i tråd med grunnverdiene i plattformen», som handler om at «tiden for politisk overkjøring er forbi».

Men det er akkurat det som skjer i denne saken.

Regjeringen og kommunaldepartementet – for ikke å si Oslo-eliten – overprøver et lovlig fattet vedtak i Kristiansand kommune. Det var ikke helt det som gjennomsyret Senterpartiets retorikk før stortingsvalget i fjor.

Ei heller Vedums vedvarende mantra om å «lytte til folk».

For Arbeiderpartiet er saken et selvmål av den helt spektakulære sorten. At det en gang så fremoverrettede reformpartiet Ap lar interessepartiet Sp sette sitt tunge reverseringsstempel på regjeringens politikk, er smått gåtefullt.

BRATT OPPGAVE: Støre besøkte sine partifeller i Kristiansand mandag. Han sa til VG forrige uke at han har forståelse for reaksjonene, men at denne saken er viktig for regjeringspartner Sp.

Sørlandet har aldri vært en tung Ap-bastion, men nå står partiet i fare for å miste landsdelen en gang for alle.

Statsminister Støre har en mildt sagt bratt oppgave foran seg når han nå skal forsøke å roe gemyttene og skape en slags forståelse for regjeringens uforståelige vedtak.

Vi lever i en svært urolig tid med stadig voksende strøm- og energipriser, og statsministeren advarer alle om at vi har krevende år foran oss. Det er krig i Europa og sentralbankene tvinges til å sette opp rentene langt raskere og mye mer enn ventet for å stagge inflasjonen.

Mens dette skjer, prioriterer altså den norske regjeringen å sette alle kluter til for å igangsette dyre og arbeidskrevende oppløsningsprosesser på kommune- og fylkesnivå – og i dette tilfellet mot lokalpolitikernes vilje.

Forstå det den som kan.