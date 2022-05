Kommentar

Festen er ødelagt

Av Leif Welhaven

RYSTET: Flere Liverpool-supportere ble stående utenfor Stade de France i timevis.

(Real Madrid-Liverpool 1–0) Når tåregass mot fotballsupportere blir en del av bildet, kan ingenting som skjer på banen gi Champions League-finalen verdigheten den fortjener.

Det var noe absurd over å se åpningsseremonien på Stade de France (som er en rar greie i seg selv), samtidig som kaoset utenfor stadion sørget for at gigantmatchen ble 36 minutter forsinket.

I de fleste TV-stuer handlet dette om en lett irriterende forsinkelse, før fokuset omsider kunne rettes mot Liverpool-Real Madrid, en kamp sistnevnte endte med å vinne.

Men faktum er at en slik opptakt til en så viktig kamp er en stor skandale, uansett hva kommende undersøkelser måtte vise om hvorfor vi havnet her.

Folk har betalt det hvite ut av øyet for å se den største klubbkampen på kloden, og dette skal være en kveld for fest og feiring av fotball fra øverste hylle.

For veldig mange ble i stedet dette en skremmende og potensielt farlig opplevelse. Slik skal det ikke være, og nettopp derfor er det så viktig at alt nå granskes ordentlig.

I skrivende stund er situasjonen uoversiktlig, og påstandene er mange om hva som utløste hva. Men uansett endte vi der at fransk politi valgte å bruke tåregass mot folkemengder. Hvor traumatisk det må ha vært, også for barn og unge som bare ville på fotballkamp, vil den nærmeste tiden gjøre oss klokere på.

Nettopp fordi kontrasten er så stor mellom hva en fotballkamp skal inneholde og hva slags opptakt denne finalen fikk, må UEFA og franske myndigheter undersøkes ordentlig. En av historiene som gikk denne lørdagskvelden handler om påstander om dårlig organisering og håndtering av store folkemengder. Familien til Liverpool-spiller Joël Matip skal være blant dem som fikk en ubehagelig opplevelse.

Utover kvelden kommer stadig flere påstander i både sosiale og tradisjonelle medier om tåregassing uten tilstrekkelig grunn, der også barn ble rammet.

En annen innfallsvinkel går ut på at fans som hadde reist til Paris uten billetter forsøkte å ta seg til rette på måter som fikk følger for sikkerhetssituasjonen og supportere som skulle inn til plassene sine.

Nå som kampen er i gang vil overskriftene gradvis skifte over til det som utspilte seg mellom to fantastiske fotball-lag. Selvsagt fortjener matchen både oppmerksomhet og omtale, og det er ekstremt imponerende hvor mange liv Real Madrid hadde i turneringen. I finalen ble Thibout Courtois alle mest utslagsgivende.

Heldigvis ser det ut til at den skremmende situasjonen i forkant ikke fikk de aller mest dramatiske følgene.

Like fullt er scener som dem vi opplevde nå noe fotballen må ta på alvor. Vi har opplevd en EM-finale med store forstyrrelser, et tiltagende problem med banestorminger og nå altså en CL-finale som ikke kunne starte da den skulle.

Slike ting gjør noe med fotballgleden. Selvsagt stod jubelen i taket hos veldig mange da pokalen ble løftet på overtid i aften. Men når opptakten til kampen utartet til det kaoset det gjorde, er festen slik den skulle være dessverre ikke intakt.

Og det er ugreit på litt for mange plan.