Putin samler vesten

Vladimir Putin har klart det både EU og NATO tidvis sliter med internt: Å samle hele Europa.

I tillegg til vestlige land, har også nasjoner fra andre kontinenter sluttet seg til den kompakte alliansen mot autokraten i Kreml. Russlands væpnede overfall på Ukraina har forskrekket selv Putins gamle fanklubb på ytre høyre.

Det tydeligste uttrykket for at et nytt alvor har seget inn over verden, er Tysklands sikkerhetspolitiske u-sving. Ikke bare skal tyskerne bidra med militært materiell i Ukraina, landet fordobler nå sitt forsvarsbudsjett.

Med sin nære historie som klangbunn, har tyske politikere i hele etterkrigstiden ført en sober forsvars- og sikkerhetspolitikk. En selvpålagt tilbakeholdenhet og et nøkternt investeringsnivå har holdt militærbudsjettet nede. I NATO-sammenheng har Tyskland vært blant de medlemsstater som ikke har oppfylt bidragsmålet om årlig å avsette to prosent av statsbudsjettet til forsvarsformål.

Den tiden er nå forbi, ifølge forbundskansler Olaf Scholz, som i en oppsiktsvekkende tale i helgen ikke bare trådte ut av sin mangeårige forgjenger, Angela Merkels skygge, men også tok Tyskland ut av verdenskrigens skygge.

Som den danske avisen Politiken mandag skrev på lederplass: «Han gjør det uten å glemme det tyske ansvar for Annen verdenskrig». For Scholz poengterte at forsoningen mellom russere og tyskere er et viktig kapittel i den tyske historie, og han hyllet de russere som tar avstand fra krigen.

President Putin har malt seg inn i et hjørne. Kanskje hadde han regnet med uforbeholden støtte fra Beijing, men Kina avsto fra å stemme i FNs sikkerhetsråd. Kasakhstan, den største republikken i Sentral-Asia fra det tidligere Sovjetunionen, har avvist Kremls anmodning om hjelp i krigen mot Ukraina. Heller ikke åndsbroren i Ankara, Tyrkias eneveldige president Erdogan, vil bistå Putin på noe vis.

Budapest nekter å hjelpe EU eller NATO med å sende militært materiell til Ukraina via Ungarn, men Putin-kompis Viktor Orbán, Ungarns statsminister, stiller seg samtidig solidarisk med det angrepne nabolandet i nordøst.

Det gjør også andre høyrepopulister som tidligere har omfavnet Russlands sterke mann. For dem har han vært et fyrtårn i kampen mot innvandring, islam, liberal identitetspolitikk og globalisering.

Ytre-høyre-lederen Marine Le Pen i Frankrike forsvarte i sin tid Putins annektering av Krim, men har nå fordømt angrepet på Ukraina. I Storbritannia har nasjonalkonservative Nigel Farage gjort samme snuoperasjon.

Den mest overraskende kuvendingen kommer likevel fra den italienske Lega-sjefen Matteo Salvini, som har vært gjest hos sin uttrykte favoritt-president i Moskva, og spradet rundt i Europaparlamentet i Strasbourg med Putin-t-skjorte. Nå raser han mot Vladimir Putin på Twitter og har latt seg avbilde mens han legger ned blomster foran den ukrainske ambassaden i Roma.

Mens vesten ikke alltid er like entydig i hva man står for, tviler ingen lenger på hva man står opp imot.