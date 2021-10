FORSVARER FÅRIKÅLEN: – En god, hyggelig, snill, demokratisk, rimelig, tradisjonsrik, traust og ikke minst populær matrett, hevder Ekaterina Imerslund.

Fårikål er godt, rett og slett

Fårikål er en velstemt symfoni av smaker, og skal ikke «jazzes» opp.

EKATERINA IMERSLUND, frilansskribent

En mer og mer fortvilet mann har forvillet seg i en trappeoppgang i det som ser ut til å være en fattigmannsbolig. Der må han uvirkelig nok finne dommerens kontor, for han er anklaget for noe ukjent som han ikke har gjort. Rommene står åpne, man kan se folk drive med sitt og lage mat, det lukter kål i den fattigslige oppgangen, og dommerens kontor ser ut til å være plassert på taket.

Dette høres ut som en scene fra Kafka, og det er nettopp det det er. Her beskrives nemlig trappeoppgangen der Kafkas hovedperson K. i «Prosessen» leter etter dommeren som kan avgjøre hans skjebne, men havner i diverse surrealistiske situasjoner i stedet. Folk i oppgangen lager kål, og den sprer både dårlig lukt, beklemthet, nedstemthet og eksistensiell angst.

Som øst-europeer kan jeg relatere til oppganger som bader i kål-lukt, og det året rundt. Det er virkelig noe kafkask over det gitt de falleferdige betongkolossene kål-lukten lever i. Ja, det lukter undertrykkelse og utspekulerte maktmaskinerier, dystre skjebner og melankoli.

Vi i Øst-Europa er visstnok beryktet for vår kål. På et forspill til et julebord ble jeg en gang spurt hvorfor vi i Bulgaria serverer så mye kål på restauranter. Hvorfor denne evinnelige kålen, i alt? Da svarte jeg kort og konsist, med et smil, en klype resignasjon og en slags norsk nøysomhet: Kål er godt. Rett og slett.

Og den dag i dag står jeg ved det: Kål er godt. Kål er i tillegg billig, og faktisk en supermat. Der jeg kommer fra har vi riktignok mye tomat og hvitløk i kål-rettene, men det skal ikke nødvendigvis gjelde all kålen som lages i verden. Som fårikålen.

I fårikål-saken som har gått «viralt» kan jeg bare spissformulere: Fårikål er godt. Rett og slett. Bare smil og spis. Man trenger ikke å si så mye mer. At noen skal gå så hardt ut mot en god, hyggelig, snill, demokratisk, rimelig, tradisjonsrik, traust og ikke minst populær matrett, er vanskelig å forstå.

Fårikål er i tillegg utrolig lettvint. Vil du som lager maten hjemme snike unna mye kokkearbeid på kjøkkenet om høsten, er det bare å legge kjøtt og kål i gryten og helle på bittelite vann, så kan du slappe av i tre timer mens maten lager seg selv.

Det er jeg som lager fårikålen hjemme selv om jeg er «utlendingen». Jeg kan si det at fårikålen min er viden godkjent. Hjemme er vi gudskjelov velsignet med god matlyst, og vannet løper i munnen hver gang vi kjenner lukten av fårikål. Den er bare en god oppfinnelse av komboen dampet, lett karamellisert kål og sart lammekjøtt med kokt potet til. Hvem kan vel motstå langkokt lammegryte?

Lammet er både kortreist, langkokt og ferskt, og deilig fettete. Fårikål er en velstemt symfoni av smaker, og skal ikke «jazzes opp» for jazz er et sammensurium av mye rart. Får, kål og potet – retten trenger ikke noe mer.

Fårikålsesongen er over nå, ja, fordi lammet er på sitt beste på høsten – da er det er ungt, ferskt og mørt. Jeg tror at det vil være mange flere fårikålsesonger i Norge fremover, og det uten å ha i chili, som man uansett spiser mye av ellers.

Som en salutt på slutten: Fårikålsesongen er over, leve fårikålsesongen. Det er snart pinnekjøttsesong, og er det én ting som smaker gammel, treg sau og er uspiselig, så er det pinnekjøtt.

Det er fårikål som er godt, ikke pinnekjøtt.