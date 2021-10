Leder

På vei ut av krisen

Sjeføkononom i Det internasjonale pengefondet, Gita Gopinath, presenterte utsiktene for verdensøkonomien.

Verdensøkonomien er på vei ut av den dype krise som pandemien forårsaket i 2020. Men den økonomiske veksten er er svært ujevnt fordelt. Mens Europa henter seg raskt inn, vil utviklingsland slite med ettervirkningene i mange år.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Denne uken er det årsmøte i Det internasjonale pengefondet (IMF), som er en global samarbeidsorganisasjon med 190 medlemsland. IMF forventer at den globale økonomien vil vokse med 5,9 prosent i 2021 og 4,9 prosent i 2022, i en ny rapport om utsikter for verdensøkonomien.

Samtidig varsler IMF at noe av fremdriften i den økonomiske veksten er blitt svekket og at usikkerheten er økende. De store tallene skjuler også markante ulikheter mellom landene.

I Europa og i andre høyinntektsland er det ventet at den samlede produksjonen i 2022 vil være tilbake på omlag samme nivå som før pandemien. I andre deler av verden vil det ta mange år å reparere de økonomiske skadevirkningene.

I fattige land vil den samlede produksjonen være 6,7 prosent lavere i 2022, sammenlignet med 2019. Også i mellominntektslandene vil den økonomiske akviteten i 2022 være betydelig lavere enn før pandemien. Slik forsterker og utdyper pandemien forskjellene i verden.

les også Advarer mot tredje dose i Vesten: – Viruset kan komme tilbake som en boomerang

Veien ut av pandemien er usikker og farefull. Det gjelder også for de landene som har klart seg best. IMF advarer blant annet mot faren for inflasjon i en tid med økende etterspørsel etter varer samtidig som det er store problemer i de globale leveringskjedene.

Organisasjonen mener sentralbankene må være på vakt og handle tidlig om det blir nødvendig.

De viktigste årsakene til at de økonomiske forskjellene i verden fortsetter å øke er ulik tilgang på vaksiner og offentlige støtteordninger. Covid-19-vaksineringen er snart fullført i rike land, mens den så vidt er påbegynt i utviklingsland.

Særlig Afrika og deler av Asia ligger langt etter andre regioner. IMF nedjusterer også den forventede veksten i USA. USA har vaksinert færre enn Europa. Årsaken er politisk, ikke mangel på vaksiner.

Som IMF påpeker vil en raskere vaksinering i utviklingslandene redde millioner av liv. Det kan bidra til at landene raskere kommer seg på fote økonomisk.

Det vil også kunne hindre at det oppstår nye og farligere varianter av viruset, før storparten av klodens befolkning er blitt vaksinert.

IMF skriver i sin rapport at raskere vaksinering av verdens befolkning må ha høyeste prioritet.

Det vil kreve en større innsats enn i dag fra rike land. Det er i alles interesse.