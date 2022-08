MINNES 10.AUGUST: Zaira Khan, Abdur-Rahman Zulqarnain og Zakaria Hussain.

Debatt

Når skal våre rettigheter beskyttes?

Kjære statsminister: Vi ber deg om å gjøre moskeene til trygge arenaer for oss igjen. La oss være barn.

ZAIRA KHAN (15), nestleder Islamsk Råd Norge ungdom

ABDUR-RAHMAN ZULQARNAIN (16), styremedlem Islamsk Råd Norge ungdom

ZAKARIA HUSSAIN (14), styremedlem IRN ungdom

Det er i dag 3 år siden Al-Noor moskeen i Bærum ble utsatt for terrorangrep og hvor 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble et offer for denne terroren.

Vi minnes i dag Johanne, og våre tanker og medfølelse går til hennes familie og venner. Vi skal aldri glemme.

På denne dagen er det også viktig å minne oss selv om hatet som lå til grunn for terroristens handlinger og ikke minst hvilke konsekvenser dette fikk for Al-Noor moskeen og medlemmene der.

En konsekvens var nettopp fraværet av mennesker i moskeen og bekymrede foreldre som tenkte på barnas sikkerhet og trygghet. I dag, tre år senere, skulle man trodd at frykten for å sende barna sine til moskeen var borte, men den er fortsatt til stede. Ikke bare for medlemmene i Al-Noor moskeen i Bærum, men for folk i alle moskeer i Norge.

SIANs koranbrenning og hatefulle markeringer utenfor moskeene skaper en gjentagende frykt blant barn og unge.

Tenk deg at du som mor eller far er på vei til barnehagen med 5-åringen din. Like i nærheten av barnehagen ser du noen voksne personer som brenner barnebøker og skriker at personer med din bakgrunn bør deporteres ut av Norge. Hvordan hadde du følt deg og hva hadde du gjort i denne situasjonen? Hadde du blitt redd? Hadde du akseptert den type hatmarkering rett utenfor barnehagen til barnet ditt?

Jeg tror majoriteten av oss vil svare nei.

Hvorfor aksepterer vi da at norsk-muslimske barn skal måtte oppleve dette utenfor sine moskeer? Dette er et sted som skal være trygt, et sted hvor de kan utvikle sin tro og identitet.

Debatten om koranbrenning har preget mediebildet i det siste: Ikke fordi koranbrenning eller skjending av koranen er noe nytt, men fordi den hatefulle markeringen har fått en ny kontekst. Den har inntatt muslimenes trygge rom, nemlig deres moskeer.

Koranbrenningen har blitt enda et hakk mer dehumaniserende ved at man nå aktivt oppsøker vårt trygge rom for å undertrykke oss, mobbe oss og skremme oss.

Dette tar oss tilbake til terrorangrepet i Al-Noor moskeen i Bærum. Flere muslimsk foreldre var redde for å sende barna sine til moskeen, nettopp fordi de var redde for at de kunne bli mål for hatefulle angrep.

Foreldrene våre var også bekymret. De var opptatt av å vite om moskeene hadde iverksatt noen sikkerhetstiltak. I flere moskeer sto foreldre som sikkerhetsvakter ikledd gule vester.

Men moskeen har alltid vært et viktig sted for oss. Et sted hvor vi sosialiserer med andre barn og unge. Hvor vi lærer om vår tro og utvikler vår identitet. Et sted hvor vi føler oss trygge og ivaretatt.

Det var derfor ekstra trist å se en nyhetsreportasje for kort tid siden hvor en mor var redd for å sende barna sine til moskeen i frykt for at de skulle bli møtt med hatefulle markeringer på vei til eller utenfor moskeen.

Under nyhetsreportasjen sa politiet at de må veie ytringene opp mot de ulempene den måten å ytre seg på får, og i hvilken grad moskeen og omgivelsene rundt blir skadelidende ved den måten å ytre seg på.

Da spør vi oss selv: Ser man ikke at moskeen og omgivelsene rundt blir skadelidende ved at ytringene skaper frykt hos små barn og foreldre? Ved at man tar fra barn og unge friheten til å dra til moskeen uten å måtte bli utsatt for hatefulle ytringer?

Som unge synes vi det er skummelt at hatgrupper kan få lov til å oppsøke oss, krenke og såre oss, uten at noen voksne griper inn og sier at dette ikke er tillatt.

Vi synes det er rart at man ikke klarer å se dehumanisering av muslimer som en gradvis prosess. Det er ikke noe som skjer over natten.

I historietimen på ungdomsskolen lærer vi hvordan dehumanisering av jøder gradvis førte til at norsk politi i november 1942 deporterte jøder til konsentrasjonsleirene.

SIAN har tatt til orde for å deportere muslimer. SIANs misbruk av ytringsfriheten vil dessuten føre til en svekket demokratisk kultur blant minoriteter i Norge, da det demokratiske verktøyet blir brukt utenfor sin hensikt og bevisst for å stigmatisere.

Mange norsk-muslimske barn opplever daglig å bli utsatt for stigmatisering og fordommer. Vi blir kalt for terrorister, både spøkefullt og seriøst. Dette bidrar ikke til noe annet enn en følelse av utenforskap hos oss.

Denne tilleggsbelastningen påvirker videre vår psykiske helse og vår identitet. Er det slik at norsk-muslimske barn ikke er likeverdige andre norske barn?

Ifølge FNs barnekonvensjon, som også er en del av norsk lov, har alle barn rett til å ikke bli forskjellsbehandlet på grunn av sin egen eller foreldrenes kultur, hudfarge eller religion. Barnekonvensjonen gir alle barn rett til å ha sin

egen identitet og få være den de er. Det er statens ansvar at alle barn får sin rettigheter oppfylt.

Barnekonvensjonen gir også alle barn rett til å si sine meninger og bli hørt. Vi ønsker derfor å benytte denne rettigheten til å spørre vår statsminister: Hva har du tenkt å gjøre for å beskytte våre rettigheter?

Som norsk-muslimske barn opplever vi å bli forskjellsbehandlet. Vi opplever at vår identitet er truet når vi ikke kan dra til moskeen uten å bli utsatt for hatefulle markeringer.

Vi opplever at vår rettssikkerhet og trygghet ikke er ivaretatt fordi staten ikke tar sitt ansvar for å beskytte våre rettigheter. Er det ikke myndighetenes oppgave å ivareta denne tryggheten for oss?

Når våre religiøse symboler nå blir satt fyr på og det står straffedømte personer utenfor våre moskeer som tar til orde for å deportere oss ut av Norge, så føler vi at vi ikke åpent kan være muslimer i trygge omgivelser.

Å argumentere for at vi bare må finne oss i det fremstår som uforståelig for oss. Er dette virkelig det beste vi har å tilby vår neste generasjon?