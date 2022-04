Kommentar

Dette er ikke annet enn ondskap

Av Astrid Meland

EN ØDELAGT BY: Den tidligere rolige forstaden til Kyiv er totalt ødelagt av russiske herjinger.

Og Russlands diktator sender sine folk ut for å lyve om grusomhetene i krigen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

NB! Vi advarer mot sterke bilder i denne saken.

Hva slags trussel utgjorde mannen på svart damesykkel med kurv bakpå da han var ute på et ærend i Butsja?

Han ble funnet død ved sykkelen sin i forstaden til Kyiv i helgen, kledd i sivile klær. Det så ut som han hadde falt om i det han var i ferd med å svinge inn på en blindvei.

Hva med kvinnen med rød neglelakk som ble funnet drept på gaten? De to i grå og brun jakke og vintersko som hadde spasert sammen under kraftledningen som krysser veien?

Eller personen med handlepose som lå på bakken utenfor et gult bolighus der klesvasken fortsatt henger til tørk?

DREPT PÅ SYKKEL: Da russerne forlot Butsja, rykket ukrainske soldater inn sammen med uavhengige fotografer. Det de fant var grufullt. Denne mannen kledd i sivil ble drept i svingen inn til en blindgate med bolighus.

Vanlige folk som for halvannen måned siden kjørte til jobb, sendte ungene på skolen, handlet i butikken og levde sine liv.

Før krigen dro folk hit på søndagstur med familien for å leke i parken med karuseller, minidinosaurer og gå i spøkelseshuset.

Ingen ante at det skulle bli et skrekkens sted. Helt på ekte.

Etter at russerne tok byen den 26. februar, var det ikke mulig å komme seg inn. Frem til de la ned våpnene i torsdag forrige uke.

På lørdag gjenerobret ukrainske soldater Butsja.

I en eneste gate sier ukrainerne at de fant 20 døde. På bildene ser vi to som tilsynelatende ble funnet bakbundet. Byens ordfører hevder at de er skutt i bakhodet.

Hvilke lidelser sivilbefolkningen har gått gjennom her etter at russerne okkuperte byen, det er vanskelig å begripe.

For dette er ikke annet enn ondskap.

EN KVINNE MED RØDE NEGLER: Drept i Butsja, hvor Ukraina hevder at opp mot 300 sivile har lidd samme skjebne.

Russlands diktator Vladimir Putin sender selvsagt ut sine undersåtter for å lyve for seg.

Regimet lyver om alt fra angrepet på sykehuset i Mariupol til krigen som skulle være en øvelse.

Det hevdes fra russisk side at ikke en eneste sivil har blitt utsatt for vold mens de var her i Butsja. Det sies at det dreier seg om «fake news». Og at de døde i virkeligheten er levende statister som beveger seg som ukrainerne har plassert ut.

SKULLE HAN HJEM FRA HANDLETUR? En mann med handlepose og varer som har falt ut, funnet drept foran et gult bolighus der klesvasken henger til tørk.

I Russland hevdes det at russiske soldater holder på med en spesialoperasjon for å befri Ukraina fra nazister. Det er vanskelig å holde den løgnen flytende når sivile drepes. Hvem skal de frigjøre? Er alle ukrainere nazister?

Vestlige forsvarseksperter har forberedt oss på propagandaen siden invasjonen. De har sagt at russerne vil tvinge tilfangetatte ukrainere på statlig TV for å fortelle det russerne vil de skal si.

Vi må altså forvente oss mer. For de lyver uten skam.

Russlands ambassade i Norge viderebringer fortellingen om at deres styrker var i Butsja for å gi nødhjelp til innbyggerne.

Men diktaturets påstander om at drapene i Butsja er fake news, faller på sin egen urimelighet.

SER UT SOM SIVILE: To menn funnet drept i en annen gate i Butsja i helgen. De ser ut til å være ubevæpnet og gå i sivile klær.

En stor forskjell på Ukraina og Russland, er at Ukraina i tillegg til frie valg har fri presse.

Og til Butsja kom uavhengige journalister på lørdag. Det store, internasjonale nyhetsbyrået AFP var først på bakken og talte 22 drepte. Flere hadde store skader i hodet. Vitner fortalte AFP at både tsjetjenske og russiske soldater hadde holdt byen.

I Putins Russland derimot, er de så engstelige for kritikk, at staten finner på nyhetene selv, mens journalister flykter og opposisjonell presse stenges.

De russiske journalistene som blir igjen i hjemlandet, risikerer 15 års fengsel om de forteller at krigen er en krig.

UFATTELIGE LIDELSER: Sivilbefolkningen i Butsja begraver nå sine døde. Her samles tre ved en massegrav i byen.

I den frie verden vil drapene etterforskes og sannheten komme frem.

Ukraina melder om mer enn 300 sivile offer. Det er ikke bekreftet annetstedsfra. Som jurister understreker: Krigsforbrytelser må bevises. Sivile skal ikke angripes i krig. Men om de oppholder seg ved et militært mål eller om de deltar i krigshandlinger, er de ikke lenger beskyttet.

Vi kjenner ennå ikke alle disse dreptes skjebne.

Men vi har beviser for at Russland lyver når de sier at sivile ikke er blitt utsatt for vold her under deres okkupasjon.

Organisasjonen Human Rights Watch har dokumentert flere krigsforbrytelser i russiskkontrollerte områder. Det dreier seg om gjentatte voldtekter og henrettelser. De har snakket med både vitner og offer. Fortellingene er forferdelige.

Også fra Butsja.

Dette minner om Den røde armes herjinger i 1945, om Grozny og Aleppo. At folk må oppleve dette i Europa i 2022, det er ufattelig. Og kvalmende.