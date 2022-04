SØKER TRØST OG HÅP: – Vi er mange som ser på det som skjer i Ukraina med forskrekkelse og vantro. Krigen fører til så mye lidelse, sorg og smerte, skriver Kim Larsen. Bildet er dra søndagsmessen i St. Peter og Paulus-kirken i den ukrainske byen Lviv 27. mars.

Påskens budskap – et håp midt i fortvilelsen

I kirken kan mennesker komme sammen for å uttrykke sin vrede og sin smerte, og flere søker trøst og håp midt i en ekstrem situasjon. Dette ser vi i Ukraina, og dette ser vi i Norge.

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen

Krigen herjer i Europa. Det er fortvilende å se og høre om mennesker som nå gjennomlever sine verste dager i Ukraina. Pave Frans sa nylig i et intervju at hans hjerte er knust av krigen som nå utspiller seg i Europa, og avsluttet med en innstendig bønn: «I Guds navn: Stopp denne massakren!»

Paven er slett ikke alene om denne innstendige bønnen. Vi er mange som ser på det som skjer i Ukraina med forskrekkelse og vantro. Krigen fører til så mye lidelse, sorg og smerte.

Midt i denne fortvilende tiden feirer alle verdens kirker påske – også i Ukraina. Påsken er den viktigste høytiden i kirkeåret. Flere lengter etter et sted å gå med sin sorg, et sted hvor dette kan uttrykkes med ord og handlinger, et sted hvor vår fortvilelse over verdens tilstand kan forandres til en bønn for dem som erfarer tunge og mørke tider.

I kirken kan mennesker komme sammen for å uttrykke sin vrede og sin smerte, og flere søker trøst og håp midt i en ekstrem situasjon. Dette ser vi i Ukraina, og dette ser vi i Norge. Kirken kan på sitt beste formidle trøst til en såret og skadet verden – et håp om at smerte, lidelse og død aldri har siste ordet.

For nettopp i påsketiden står lidelse og fortvilelse, svik og smerte i fokus – i en liturgisk maraton som varer over flere dager. Samtidig øynes et håp i liturgiens dramaturgi, en forventning om at livet er sterkere enn døden, at det gode vil seire, og at rettferdighet en dag skal finne sted. Midt i det mørkeste kan man få glimt av et lys.

Kirkens radikale budskap er at livet seirer over døden, og at lyset fortrenger mørket. Dette har til alle tider hatt stor appell hos mange mennesker – kanskje særlig i krisetider som nå. Gjennom påskegudstjenestefeiringer, liturgien, poesien og musikken blir slike erfaringer utdypet, forsterket og bearbeidet – ikke på en lettvint måte, men med en dyp erkjennelse av den smerte som mange kjenner på.

Flere nærmer seg kirken – i håp og forventning om at det finnes en guddommelig virkelighet som er sterkere enn dødens krefter, selv når alt ser temmelig håpløst ut. Kirken har derfor et spesielt ansvar i tider som nå, til å bidra med trøst og håp for en såret menneskehet – og samtidig gå i rette med dem som støtter vold og som vanærer Guds skapninger.

I den hellige uken som starter palmesøndag og avsluttes påskenatt, utspiller det seg et drama i kirkens liturgi. Kontrastene er store. I løpet av en kort uke går Jesus fra å bli hyllet som en konge – en messias-skikkelse, til å bli den lidende tjeneren som går sin død i møte. Jesus går fra å være en helt til å bli sveket og forlatt av sine nærmeste – fanget, hånet, torturert og drept på den mest ydmykende og smertefulle måten romerne hadde klart å komme opp med.

I kirkens grunnfortelling er derfor denne uken helt spesiell – og de troende formanes til refleksjon og ettertanke, og til å intensivere bønnen for seg selv, for sin neste og for verden. Høytiden forberedes slik at man blir satt i stand til å gjennomleve de dramatiske hendelsene som venter.

Oppmerksomheten endres – og midt i fortvilelsen, når alt ser som mørkest ut, tennes et håp om at noe godt skal skje – noe som vil ha avgjørende kraft for mennesker til alle tider: Det finnes et håp om et bedre liv.

Kirkens tekstlesninger disse tre første dagene i den hellige uken handler derfor om forberedelser – særlig på det personlige plan. Våk og be om fred, rens ut slagget, besinn deg. Det krever en god porsjon kondisjon bare å følge smerten og lidelsen Jesus går igjennom – fornedrelsen før opphøyelsen påskenatt. Men gjennom deltagelsen aner de troende en dyp forening: Våre lidelser med Jesu lidelser, og hans med våre og med alle dem som nå lider.

Disse tre dagene etter palmesøndag er derfor av kirken blitt sett på som viktige fastedager, som leder frem til påskens tre aller helligste dager – skjærtorsdag, langfredag og påskenatt. Dette er fastetidens crescendo – og er av kirken blitt sett på som en tre dager lang gudstjeneste.

Kirkens folk oppmuntres, så langt det lar seg gjøre, til å legge alt annet til side, slik at feiringen av påske, minnet om Jesu lidelse og død, Jesu nedstigning til dødsriket og oppstandelsen fra de døde, kan bli en virkelighet i våre liv. Vi blir så å si øyenvitner til begivenhetene – vi blir delaktige.

Dramaet som skjer i denne uken, forener himmel og jord. Vi inviteres til et drama som blir gjort nærværende, ikke bare på alteret med brød og vin, men også i de enkeltes liv. Der og da blir et her og nå.

Mange mennesker trenger derfor kirken i disse dager. Budskapet om fred, nåde og forsoning – har alltid vært kirkens hovedbudskap til en såret verden. Ingen av oss er helt alene, det finnes et håp i mørket. Rettferdighet vil skje og fred kan skapes. Vi kan alle bidra i dette viktige arbeidet – ikke bare i bønn for verden, men også i aktivt konkret arbeid for de lidende, for dem som sørger, for flyktningene som kommer til oss.

I kirkens påskegudstjenester finner vi et budskap om at Gud hører de hjelpeløses skrik, selv om det i tider som nå kan være vanskelig å fatte. Et håp som ikke bare er dennesidig, noe som er viktig i seg selv, men et håp som strekker seg lenger ut og som er evig.

Dette har vært kirkens budskap til alle tider, og er sannelig ikke blitt mindre aktuelt i vår tid. For å si det med Galadriels ord i «Ringenes Herre»: «Måtte det være et lys for deg på mørke steder når alle andre lys slukker».

God påske, med ønske om fred, trøst og håp for alle mennesker.