KLIMALØSNINGER NÅ: – FNs klimapanel la nylig frem sin tredje rapport. Klimagassutslippene fortsetter å øke, men de øker ikke like mye som før. Vi må få fart på utslippskuttene i tide for å unngå de verste konsekvensene, skriver Høyre-toppene Bru og Astrup.

Politisk vilje er heldigvis en fornybar ressurs

Elefanten i rommet er ikke klimamålene våre, det er politikere som ikke møter vår tids største utfordring med lederskap, men unnfallenhet.

Publisert:

TINA BRU, nestleder i Høyre

NIKOLAI ASTRUP, stortingsrepresentant (H)

Innen 2030 skal vi nå bærekraftsmålene. Vi skal stanse naturkrisen som har ført til at 70 prosent av jordens dyreliv er utryddet de siste 50 årene. Og vi skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad.

Det betyr at vi må kutte utslippene til netto null innen 2050. Og netto null betyr faktisk null. Vi kan ikke ha utslipp lengre fra verken industri, transport eller fra kraft.

Det er ingen tvil om at det vil kreve mye av oss alle. Samtidig ligger det store muligheter i det grønne skiftet, og vi skal til noe bedre. Derfor er det så rart at Senterpartiets Marit Arnstad etterlyser en ærlig debatt om klimamålene, og sier vi må snakke om elefanten i rommet.

Elefanten i rommet er ikke klimamålene våre, det er politikere som ikke møter vår tids største utfordring med lederskap, men unnfallenhet.

FNs klimapanel la nylig frem sin tredje rapport. Klimagassutslippene fortsetter å øke, men de øker ikke like mye som før. Vi må få fart på utslippskuttene i tide for å unngå de verste konsekvensene.

For det er ingen tvil om at klimaendringene vil tvinge flere på flukt, flere ut i fattigdom, true livsgrunnlaget til bønder, forringe naturmangfoldet og føre til mer konflikt, mer migrasjon, mer flom, flere skred og mer ekstremvær.

Men FNs nye rapport viser samtidig at vi har det vi trenger for å få det til. Vi har teknologien, vi har kompetansen og vi har løsningene. For Norge betyr det fantastiske muligheter til å utvikle ny industri, eksport av teknologiske løsninger og nye grønne arbeidsplasser. Nå handler det om å skru opp tempo.

Behovet for ny fornybar kraftproduksjon er enormt. Vi kommer til å trenge kraft fra alle kilder fremover. Fra småkraft, oppgradering av vannkraftverk, landvind, sol og energieffektivisering. Men det er innen havvind vi virkelig har potensial. Ikke bare for å få ny kraft, men også for å bygge ny industri.

Norge har de beste vindressursene i Europa, og vi har masse plass. På under 1 prosent av arealet på norsk sokkel kan vi produsere kraft tilsvarende all norsk vannkraftproduksjon. Vi har kompetansen, vi har teknologien og vi har kapitalen.

Det eneste vi mangler er en regjering med høyere ambisjoner og større gjennomføringsevne. Ambisjonene for Sørlige Nordsjø 2 fra Solberg-regjeringen er blitt halvert av Støre-regjeringen. Og på toppen av det hele må utbyggingen subsidieres av deg og meg.

Faktisk så viser beregninger at staten må betale mellom 560 millioner og 1,7 milliarder kroner hvert eneste år for å subsidiere Sørlige Nordsjø 2. De har klart å gjøre et lønnsomt prosjekt avhengig av skattepenger. Vi kan ikke leve av subsidier. Vi trenger flere, ikke færre, arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet.

Hvis vi skal gjøre havvind til det nye industrieventyret i Norge, må vi ha større ambisjoner for hvor mye som skal bygges ut, vi må gi næringen forutsigbarhet for at vi skal stå ved satsingen over tid og vi må legge til rette for lønnsom utbygging med hybridkabler. Hvis ikke ender havvindeventyret som nettopp et eventyr.

Utviklingen har aldri gått så fort som nå, men det vil heller aldri gå så sakte igjen. Og tiden for å velge hvilke klimatiltak vi skal gjennomføre er over.

Vi må være ferdig med å diskutere om vi skal drive med karbonfangst og lagring eller ikke. Vi må gjøre det. Vi må elektrifisere de delene av norsk sokkel hvor det er fornuftig å gjøre det.

Ikke bare for å kutte norske utslipp, men fordi norsk gass vil være svært viktig for å produsere blått hydrogen til resten av verden på vei mot netto null.

Aldri har så få mennesker hatt så mye å si for vår fremtid. Men det krever politisk lederskap og politisk vilje.