Kommentar

Globalisering i revers

Av Hanne Skartveit

Krig, corona og Kina skaper splittelse. Demokratier står mot diktaturer. Det blir handelskriger fremfor frihandel. Og vi blir satt på prøve.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Gjennom tiår har vi tatt både freden og globaliseringen for gitt. Nå går globaliseringen i revers. Og det er en massiv og brutal ødeleggelseskrig i vår nærhet. De siste tretti årene med fred er et historisk unntak, både for Norge og for store deler av Europa.

Min morfar var en av de mange hundre lærerne som ble sendt til fangeleir i Kirkenes under andre verdenskrig. Lærerne nektet å delta i tyskernes forsøk på å nazifisere norsk skole. Over tusen ble arrestert. Mer enn seks hundre ble sendt til Kirkenes.

I likhet med de aller fleste som var voksne under krigen, er morfar borte nå. Nesten alle de som opplevde krigen, og som fortsatt lever, var barn den gangen.

Frykten for atomkrig

Når de blir spurt av barn og barnebarn om krigen, husker de kanskje matmangel og redde foreldre. Noen husker netter i bomberom, eller flukt fra nedbrente hus i nord. Men de kan stort sett bare gi oss glimt og enkeltstående minner.

Vi som vokste opp under den kalde krigen husker frykten for atomkrig. Det var stort alvor, og mye redsel. Men det er også lenge siden. Og det ble aldri krig. Atomvåpnene ble ikke brukt.

Den kalde krigen vokste ut av andre verdenskrig, som i virkeligheten var en videreføring av første verdenskrig. Før den var det globalisering og frihandel, optimisme og fremtidstro. Så brøt det løs en krig som ingen så komme.

Den rådende oppfatningen var, før 1914 som nå, at land som handler med hverandre, ikke går til krig mot hverandre. At en gjensidig økonomisk avhengighet, sikrer freden.

Tyskland - og russisk gass

Men det viser seg at det mange har sett som gjensidighet, kan bli en ensidig avhengighet. I forholdet mellom Russland og Tyskland, ser vi at tyskernes kjøp av russisk gass har gjort Tyskland til Russlands gissel. Nå finansierer tyskerne, sammen med endel andre europeere, den blodige krigen Russlands president Vladimir Putin fører - mot alt det vi står for.

Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping, her da Putin fikk en såkalt vennskapsmedalje av Xi. Kina er den sterke parten i forholdet mellom de to.

Globaliseringen har på sitt beste løftet hundrevis av millioner mennesker ut av fattigdom. Den har utjevnet forskjeller mellom fattige og rike land. I Kina har store deler av befolkningen gått fra fattigdom til et godt liv i middelklassen.

Men samtidig har globaliseringen økt forskjellene innad i land, særlig i vesten. Industriarbeidsplasser som er flyttet ut fra USA har ført til at mange amerikanere har gått fra middelklasse til fattigdom. Industriarbeidsplasser er forsvunnet, mens de nye, godt betalte amerikanske jobbene har kommet andre steder i landet.

Todelt verdensøkonomi

I vår del av verden har gevinstene ved globaliseringen vært flere og billigere varer. Dette har kommet det store flertallet til gode. Mens kostnadene, i form av arbeidsledighet og lavere lønninger, har blitt båret av langt færre mennesker. Dette har skapt sosial uro i USA og deler av Europa. Og denne uroen har de autoritære lederne i Kina og Russland forsøkt å utnytte.

Globaliseringen har egentlig vært på tilbakegang i lang tid. USA og Kina frykter hverandres teknologi og økonomiske kraft. Begge er redde for spionasje, og for å bli utsatt for sabotasje eller sanksjoner fra motparten. Derfor har de lenge forsøkt å gjøre seg mer uavhengige av hverandre.

Gradvis har det tegnet seg et bilde av en todeling av verdensøkonomien, med USA og Kina i front av hver sin nye blokk. Både økonomisk og teknologisk. Med USA i spissen for den demokratiske verden, til forsvar for våre verdier. Og med Kina i spissen for en rekke land som ser demokrati og menneskerettigheter som hindringer og heft, autoritære regimer som undertrykker sin egen befolkning.

«Splinternet»

Et ledd i dette er å kontrollere tilgangen til informasjon. Derfor er mange bekymret for den globale digitale strukturen. For selve internettet. De snakker om “The splinternet”. Vi tar for gitt at vi kan operere i den samme verdensveven. At vi kan gå inn på interenettsider hvor som helst i verden, enten det er for å finne en ferieleilighet i fjerne strøk, eller lese internasjonale aviser.

Tidligere justisminister Knut Storberget leder den nye forsvarskommisjonen. Jobben ble tyngre og mørkere etter Russlands invasjon av Ukraina.

Men ikke alle av klodens innbyggere har det slik. I Kina har de langt på vei stengt internett for sine innbyggere, med en kinesisk mur mot mye av nettet der ute. Dersom Kina eller andre autoritære stater også bygger ut mer av sine egne systemer, uavhengig av den strukturen som ligger der i dag, for alle, så har vi ikke lenger en felles digital verden.

Utviklingen med oppdeling i nye blokker har blitt forsterket av både krigen i Ukraina, og av pandemien. Coronaen stengte ned land, bremset eller stanset produksjon og transport, og satte ny fart i debattene om beredskap, selvberging og matvaresikkerhet. Skal vi lagre mer mat, bruke mer av vårt eget tømmer, lage egen gjødsel, og sy våre egne klær?

Aldri gratis

Mens krigen har økt avstanden enda mer mellom demokratier og autoritære regimer. Vesten har sluttet rekkene, og står sammen mot Russland. Kina blir mer og mer autoritært for hver dag, og krever samtidig stadig større plass på den internasjonale scenen. Verden fremstår langt mer utrygg nå enn for bare noen måneder siden.

Rett før jul, i desember, satte regjeringen ned en ny forsvarskommisjon. Det er tretti år siden forrige gang det norske forsvaret ble så grundig utredet. Så - i februar, invaderte Russland Ukraina. Oppdraget til kommisjonen ble både tyngre og mørkere.

Krigen er nært på oss nå. Samtidig kjennes den for mange fortsatt langt fra vår egen hverdag. De færreste tror det blir krig på norsk jord. Men angrep kan komme i mange former. Og ingen vet hvordan krigen i Ukraina utvikler seg. Hvordan Europa ser ut. Om noen måneder, eller om noen år.

Alle generasjoner risikerer å bli satt på prøve. Kanskje er det vår tur nå. Da må vi sørge for at vi har omstillingsevne, forsvarsvilje og forsvarsevne til å stå i mot. Slik generasjoner før oss har gjort. Fred og frihet har aldri kommet gratis. Det har historien lært oss.