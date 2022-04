Leder

Strandsonen tilhører oss alle

En tredjedel av strandsonen i Norge er ikke tilgjengelig for folk flest. Og verre bør det bli, mener landets nye kommunalminister.

Ifølge Sigbjørn Gjelsvik fra grunneierpartiet Sp har summen av vern rundt strandsonen, kulturminner og myr, gjort det vanskelig å skape utvikling i distriktene. Han ønsker derfor lokalt frislipp, slik at de enkelte kommuner skal få tolke plan- og bygningsloven etter eget forgodtbefinnende.

Det er en lovforståelse mange kommuner allerede praktiserer, ifølge Riksrevisjonen, fordi kompetansen på «plan og bygg», som det kalles, er langt fra god nok.

I et land med små, men tallrike kommuner, slik Sp ønsker seg enda flere av, er det fortsatt mange kommuneadministrasjoner som ikke har maktet å knytte til seg saksbehandlere med reguleringskompetanse.

Resultatet er en rekke ulovlige reguleringer – som i altfor mange tilfeller er blitt realisert – innen statsforvalteren, eller departementet, har måttet pålegge kommunen å reversere vedtakene.

Statsråden ønsker en differensiering av strandsonevernet, og mener mange av dagens regler er utformet med bakgrunn i situasjonen i pressområdene rundt de største byene.

Som Gjelsvik selv nevnte i en Dagsnytt 18-debatt onsdag, er hele 70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold. Langs kysten nordover er tilgjengeligheten langt større. Men også her gis det lokale reguleringstillatelser i strid med intensjonen i allemannsretten, som ble lovfestet i 1967.

Ifølge plan- og bygningsloven er det ikke anledning til å bygge innenfor et hundremetersbelte i strandsonen. Det blir likevel gjort.

FOR ALLE: Huk, Bygdøy i Oslo.

Etter avsløringer i Dagens Næringsliv i 2020 påtalte Sivilombudsmannen en kommunal praksis på sør- og vestlandet som viste at det snarere var regelen enn unntaket å få byggetillatelse.

Uthulingen av lovverket og en allerede divergerende praksis er et argument i seg selv for å skjerpe de nasjonale bestemmelsene – ikke det motsatte.

Selvfølgelig skal norske kommuner ha utstrakt selvstyre, og enkelte reguleringer kan også finne lokalt forankrede løsninger. Men noen saksområder krever overordnede føringer.

Vi mener miljø- og naturforvaltningen er blant disse. Det er derfor vi har en nasjonal rovdyrforvaltning, for eksempel, og det er derfor ivaretakelse av artsmangfold er et ansvar som påhviler hele landet.

Gjelsviks forgjengere, Høyre-statsrådene Linda Hofstad Helleland og Nikolai Astrup, tok begge til orde for nøyaktig samme syn som Sp-ministeren. Da syntes opposisjonen det var en lite solidarisk idé å tilfredsstille noen få private utbyggere på bekostning av fellesskapet – som får et stadig mindre areal langs kysten til rådighet.

Det er verdt å minne om at 70 prosent av det norske folk ikke ønsker økt utbygging i strandsonen, ifølge en Ipsos-undersøkelse. Kun syv prosent av de spurte oppgir at de ønsker å åpne for mer utbygging enn i dag.

Til avisen Klassekampen har en spesialrådgiver i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune tidligere uttalt at eiere og byggherrer i strandsonen ofte er pengesterke folk som gjerne har én eller flere advokater med på laget i kampen mot offentlige interesser.

Tiden da odder og nes kunne bebygges av kakser med umettelig markeringsbehov, er forbi. Strandsonen tilhører fellesskapet.

Vi mener det er vanlig folks tur å bli hørt.