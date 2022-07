Kommentar

Vesten kan ikke bomme på Putin-avtale en gang til

GIKK TIL KRIG: Den russiske presidenten Vladimir Putin fikk det meste som han ville i fredsavtalen for åtte år siden. De to fredsavtalene som ble gjort i 2014 og 2015, kalt Minsk I og Minsk II, ble i praksis påtvunget Ukraina.

Vladimir Putin fikk det meste som han ville i fredsavtalen for åtte år siden. Vesten sviktet Ukraina den gang, og kan ikke gjøre den samme feilen en gang til.

Konflikten i Ukraina startet ikke den 24. februar 2022.

Den har pågått siden våren 2014, da Krim ble annektert av Russland og de Moskva-støttede separatistene begynte å krige i Donbas.

Sist uke kunne vi se hjerteskjærende bilder fra et russisk angrep mot byen Vinnytsia, der fire år gamle Liza ble ett av ofrene.

KRIGEN FORTSETTER: Vognen til fire år gamle Liza foran en av bygningene, som før helgen ble truffet av russiske raketter i Vinnytsia.

Mens russerne nå trolig forbereder en større offensiv i Donetsk, og Ukraina får stadig nye forsyninger av moderne våpen fra Vesten, er det også krefter som mener at krigen i Ukraina må ta slutt og en fredsavtale forhandles fram.

Men det er viktig å unngå en ny tabbe, og det kryr av fallgruver.

De to fredsavtalene som ble gjort i 2014 og 2015, kalt Minsk I og Minsk II, ble i praksis påtvunget Ukraina.

I løpet av noen få dager i slutten av februar i år anerkjente Putin først de to «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk, erklærte Minsk-avtalene for døde og startet invasjonen av nabolandet.

Mange snakker om at det må til diplomatiske løsninger på den blodige krigen.

I øyeblikket er det imidlertid ingen forhandlinger mellom partene, hvis vi ser bort fra at de prøver å bli enige om hvordan Ukraina kan skipe ut og selge kornet sitt.

Avtalene fra 2014 og 2015 var ikke mulige verktøy for løsning av konflikten.

Tvert om bidro de til en av del av problemene og de russiske strategiene som ledet til invasjonen.

Hvordan i all verden kunne det bli slik?

LEVER I RUINER: I én måned terroriserte russiske soldater forstaden Butsja, nord for Kyiv i Ukraina. I nabobyen Borodyanka ble store deler av byen utslettet av russiske luft- og bakkeangrep. Her leker Katya (4) og Valya (3) med moren deres.

Det er viktig å huske på at det var et ganske annet regime ved makten i Ukraina den gang.

Etter et ydmykende nederlag for russerne ved Ilovaisk (Donetsk-regionen) i august-september 2014, da umerkede, regulære russiske styrker etter alt å dømme deltok, gikk Kyiv med på å forhandle med Moskva, av frykt for flere slike nederlag.

Det endte med en våpenhvile, men konflikten var ikke løst.

Så led Ukraina et nytt tungt militært nederlag ved Debaltseve (Donetsk-regionen). Trolig deltok regulære russiske styrker også der, sammen med de russisk-vennlige separatistene.

Kyiv hadde trusselen om en full russisk invasjon over hodet og underskrev et nytt dokument, kalt Minsk II-avtalen.

De ukrainske myndighetene ble til og med tvunget til at lederne av «folkerepublikkene» ble en del av forhandlingene og avtalen.

De daværende franske og tyske lederne François Hollande og Angela Merkel forhandlet fram en løsning som ikke var bra.

I begge avtalene lå det blant annet tilbaketrekning av tung militær utrustning og avvæpning av alle illegale paramilitære grupper.

Det lå også at det skulle gjennomføres lokale valg i de ikke-regjeringskontrollerte områdene. Men avtalene har vage og til dels tvetydige formuleringer, og det var uklart i hvilke rekkefølge fredsbevarende tiltak skulle gjennomføres.

ODESSA LØDAG: I helgen kom det flere meldinger om en kraftig eksplosjon etter et mulig rakettangrep i havnebyen Odessa.

I Kreml var det all grunn til å sprette sin musserende «sjampanskoje».

For Russland var utvilsomt vinneren.

Moskva hadde satt et militært press på Kyiv som gjorde at de kunne definere konflikten og en mulig løsning.

Russland erkjente under forhandlingene ikke noe ansvar for konflikten og vedgikk heller ikke at det fantes russiske styrker og våpen på ukrainsk jord. Allerede i august 2014 fastslo NATO at russerne hadde flyttet artilleri bemannet med russisk personell inn på ukrainsk territorium.

Avtalene satte fullstendig til side Russlands krenking av Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

Vesten godtok også den russiske fortellingen om at det var et folkelig opprør blant russerne i Donbas mot styresmaktene i Kyiv. Men alt tyder på at det var Moskva som skapte Donbas-opprøret.

Ukrainske soldater begraver sine falne kolleger. Bildet ble tatt mandag 18. juli i Kyiv.

Kyiv planla å holde valg i områdene, men én måned før det skulle skje, avholdt «folkerepublikkene» sine ulovlige valg. Dette skjedde uten at de ukrainske partiene deltok og ga lederne i Donetsk og Luhansk en skinn-legitimitet om at de representerte folket i området.

Dette «fake-valget» utelukket i praksis at noe av det som hadde blitt bestemt i den første avtalen, kunne gjennomføres.

Moskva brukte de to pseudo-republikkene til å underminere makthaverne i Ukraina.

Mange vil si at det ligner på det de har gjort i områdene Sør-Ossetia og Abkhasia i Georgia, og i Transnistria i Moldova.

Angela Merkel nektet nylig å angre på det hun fremforhandlet og fastslo at det tross alt ga Ukraina syv år til å utvikle seg til den nasjonen som nå har forsvart seg godt mot den russiske overmakten.

Men at de vestlige landene med åpne øyne godtok den russiske bruken av «folkerepublikkene» i Donetsk og Luhansk, er i ettertid en gåte.

Minsk-avtalene var ingen vei til fred. Det ble i stedet en vei til krig.

I øyeblikket synes en politisk løsning på konflikten utenkelig - og den ukrainske utenriksministeren sa mandag at det er uaktuelt å forhandle før russerne har tapt. Men bildet kan endre seg.

I så fall er det viktig at Vesten følger bedre med i timen denne gang.

