Tørken kan gjøre Europa enda mer avhengig av Putin

ENERGI SOM VÅPEN: – Det er åpenbart at Putin fortsetter å bruke energi som et våpen. Dette er grunnen til at EU-kommisjonen jobber med en europeisk beredskapsplan, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tidligere i juli.

Russlands invasjon av Ukraina kan føre til den første globale energikrisen. Ifølge en fersk rapport styrer verden nå mot en dobbel krise.

Samtidig advarer Det internasjonale energibyrået IEA europeiske land om at de må planlegge for at Russland kan komme til å stenge gasskranene helt til vinteren.

Europas energikrise er til å ta og føle på.

Etter at Russland invaderte Ukraina, var europeiske land klare på at de skal gjøre seg mindre avhengige av den russiske gassen.

Men er det mulig nå? Og hva om Putin faktisk stenger kranene, som energibyrået mener at de må forberede seg på?

Heten over store deler av Europa for tiden gjør at folk skrur på sine luftkondisjoneringsanlegg og bruker mer strøm enn vanlig.

Men enda verre er tørken. Alpene, Pyreneene og andre fjellkjeder fikk mindre snø enn vanlig sist vinter. Og siden i vår har store deler av Europa fått svært lite regn.

En rekke av de mest kjente elvene er tørkerammede. Det gjelder blant annet spanske Ebro, det gjelder Rhinen, Rhône og flere med dem.

TØRT OG VARMT: Tørke og skogbranner skaper problemer i Sør-Europa, her fra Guadapero i Spania.

Det går ikke bare ut over produksjonen av vannkraft. Franske atomkraftverk er avhengig av elver for avkjøling. Kullkraftverk i Tyskland av avhengig av for eksempel Rhinen for å frakte kullet på lektere. Det er i hvert fall den enkleste og billigste måten å gjøre det på.

Tørken kan altså gå ut over både vann-, kull- og kjernekraft - samtidig som Europa hadde tenkt å bli mindre avhengig av Putins gass.

Vannkraft utgjør for eksempel 14 prosent av strømproduksjonen i vår del av verden, nesten like mye som vind og nesten tre ganger så mye som solenergi.

Når det gjelder kullet, skjer dette samtidig som Tyskland har bestemt seg for å bruke en nødparagraf som gjør det mulig å sette i gang igjen kullkraftverk som egentlig er nedlagt - for å bøte på strømmangelen og samtidig gjøre landet mindre sårbart for eventuell russisk utpressing.

Selv vise-kansleren fra De Grønne, Robert Habeck, innser at det ikke er noen vei utenom denne «kortsiktige krisehåndteringen».

Vattenfalls ullkraftverk Klingenberg i Berlin, fotografert i 2013.

Før invasjonen i Ukraina hadde Tyskland planlagt å fase ut all kullkraft innen 2030.

Nå om dagen kommer det ikke gass fra Russland, men det skal ifølge Moskva skyldes vedlikehold som skal være ferdig innen 21. juli.

IEA mener imidlertid at Europa må planlegge ut fra at det ikke kommer gass fra Russland når kulden setter inn.

For bare et halvt år siden snakket vi mye om klimakrise og lite om energikrise. Nå handler det nesten mest om det siste.

Energibyrået fastslår i en fersk rapport at verden akkurat nå styrer mot dobbel krise:

Mangel på energi samtidig som vi ligger an til en temperaturøkning som overstiger målene i Paris-avtalen.

Det er så ille at garvede miljøforkjempere altså velger å sette i gang nedstengte kullkraftverk - og andre åpner for ny atomkraft.

Prisene på energi er - som de fleste av oss har merket - allerede skyhøye.

Etterspørselen etter kull, olje og gass blir større enn tilbudet. Prisene øker ytterligere. Det gir også sosial uro, selv blant bemidlede nordmenn.

IEA-rapporten handler om investeringer i energisektoren og fastslår at det må brukes mye penger på fornybar energi raskt - om det ikke skal gå aldeles galt.

Riktignok investeres det stadig mer i grønn energi, men slett ikke nok - og dessuten spiser kostnadsveksten opp mye av satsingen.

Og så er spørsmålet hva som er «grønt». IEA mener at det må produseres dobbelt så mye gjennom atomkraft innen 2050, og at det er en del av klimaløsningen.

Verden står tilsynelatende foran en verre krise enn oljekrisen på 1970-tallet.

Russlands invasjon av Ukraina kan føre til den første globale energikrisen, fordi det denne gang ikke handler bare om olje, men også om naturgass og kull.

Det betyr ikke at det er fritt fram for fossilt brensel i årene fremover.

Snarere tvert i mot, så handler det om at overgangen til mer miljøvennlig energi ikke må stoppe opp. Og IEA mener å se at det vokser fram en ny global energiøkonomi. Og at det ikke nødvendigvis er noen motsetning mellom omstilling og økonomisk vekst.

Det store norske dilemmaet mellom å være engasjert for klimaet, samtidig som vi er en stor olje- og gassprodusent, vil trolig forfølge oss i lang tid fremover.

Vi står i den merkverdige situasjon at vi har en ny generasjon med miljøbevisste mennesker - som er særdeles økonomisk privilegerte takket være 50 år med norsk salg av olje.