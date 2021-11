HYLLER FLESVIG: – I «Førstegangstjenesten» gjør Herman Flesvig noe som aldri før har skjedd i en norsk TV-serie før på samme måte, skriver Guro Helene Sørdalen i dag.

«25 under 25»: − Tusen takk, Herman Flesvig!

Jeg skulle gjerne hatt en som Flesvig å se opp til da jeg selv var ung og trodde jeg aldri kunne bli noe fordi jeg har et annet utgangspunkt enn andre.

GURO HELENE SØRDALEN (24), styremedlem i Unge funksjonshemmede og aktiv i Unge Sentrum

I «Førstegangstjenesten» gjør Herman Flesvig noe som aldri før har skjedd i en norsk TV-serie før på samme måte.

Han lagde ikke humor på funksjonshemmedes bekostning, men humor med funksjonshemmede som var en like naturlig del av serien som de andre. Det trenger vi mer av.

Herman Flesvig er en av Norges største komikere og «Førstegangstjenesten» er en av de mest populære seriene akkurat nå.

Derfor har de stor definisjonsmakt over hvordan folk ser på ting i samfunnet.

Da jeg gikk på videregående var «Skam» en populær serie som satt søkelyset på skeives rettigheter, religiøse minoriteter og psykisk helse. Da så vi tydelig hvordan store serier har makt over hvilke tematikker som får plass i samfunnsdebatten. Likevel følte jeg meg aldri representert som andre grupper i samfunnet.

Jeg, som kronisk syk og funksjonshemmet, har aldri følt meg representert og jeg har aldri hatt noen å se opp til - rett og slett fordi den minoriteten jeg er en del av så sjeldent er en del av dagens mangfold.

Funksjonshemmede er Norges mest diskriminerte minoritet, samtidig som vi er den største og utgjør nesten 20 prosent av befolkningen.

Mange er nok ikke klar over diskrimineringen og fordommene funksjonshemmede møter - både i form av systematisk diskriminering og hets.

Jeg har selv følt på å bli utestengt eller baksnakket fordi jeg er kronisk syk og funksjonshemmet, men det er aldri et tema i samfunnsdebatten.

At en så dyktig og anerkjent komiker tar funksjonshemmede med som en naturlig del av representasjonen kan gjøre folk mer bevisst på vår minoritet og diskrimineringen vi opplever. Det kan også gjøre folk bevisste på at vi faktisk eksisterer og at vi er mennesker som deltar i samfunnet og har håp og drømmer akkurat som alle andre.

En av karakterene som er sentrale i serien er Grim Torkild. Gjennom karakteren belyser Flesvig flere av samfunnsproblemene og fordommene rettet mot personer med Down syndrom.

For det første tar Grim Torkild et oppgjør med holdninger om at Down syndrom er en sykdom, men i tillegg fremstår Grim Torkild gjennom serien som en helt.

En slik naturlig representasjon av personer med Downs syndrom eller andre funksjonsnedsettelser er det dessverre alt for lite av i norske TV-serier.

De få gangene funksjonshemmede er med i serier er det ofte gjort til en tragedie eller en solskinnshistorie om noen som har blitt kvitt funksjonsnedsettelsen sin. Det er en vanlig fordom at funksjonshemmede alltid trenger hjelp, men i «Førstegangstjenesten» er det Grim Torkild som må hjelpe Ahre-Ketil i ulike situasjoner.

Spesielt to scener i siste episode var veldig gode og beskrivende for hvor godt Flesvig lykkes med å inkludere funksjonshemmede i serien. Grim Torkild gjør Ahre-Ketil oppmerksom på at han ikke kan være med til Afghanistan fordi han har Down syndrom, men det ser ikke Ahre-Ketil på som noen hindring - hvorfor skal en funksjonsnedsettelse definere hva en person kan og ikke?

Et annet eksempel er landmineeksperten som ikke er tatt med som et tragisk eksempel som det vanligvis er når funksjonsnedsatte er med i humorserier, han er derimot eksperten som skal stå for sikkerheten. Landmineeksperten er enda et eksempel på at Flesvig ikke gjør humor på bekostning av funksjonshemmede, men med funksjonshemmede som en helt naturlig del av serien.

Enkelte av vitsene som fortelles underveis i serien og utsagn som kommer er på kanten og er ableist (se faktaboks, red.anm), men disse drøye vitsene fremføres av karakterer som for eksempel Preben Lohrengren.

Og i disse situasjonene er det helt åpenbart at Lohrengren fremstår som den dumme eller uvitende og at han er ableist. Dermed er det fordommene og utsagnene som latterliggjøres i disse situasjonene, og ikke de funksjonshemmede.

Herman Flesvig har selv ADHD og har snakket om hvordan han selv har følt på å ikke passe inn i samfunnet og A4-systemet, spesielt i skolen. Flesvig har fortalt hvordan ingen hadde tro på han på grunn av hans funksjonsvariasjon.

Nå har han kommet veldig langt og er en av de mest anerkjente komikerne - blant annet på grunn av nettopp det. Flesvig har selv sagt at han ikke har lyktes som komiker på tross av funksjonsnedsettelsen sin, men at nettopp ADHD er en av hans største styrker.

Jeg skulle gjerne hatt en som Flesvig å se opp til da jeg selv var ung og trodde jeg aldri kunne bli noe fordi jeg har et annet utgangspunkt enn andre.

Det er ikke meningen at Herman Flesvig skal være en inspirasjon til at alle skal bli store komikere, eller at «alle kan bli hva de vil bare de jobber hardt nok». Han har et enormt talent som er helt unikt. Men det viser hvordan et system kan få mennesker til å miste troen på seg selv, og senere blir man faktisk en av Norges største komikere.

Som mange andre med nedsatt funksjonsevne har nok sikkert Flesvig følt på mye skam, det er ingen selvfølge at han skal være så stolt av det som han er i dag. Likevel snakker han om det og bruker stemmen han nå har fått til å snakke om og vise frem mangfold på en måte som trengs i Norge.

Han er ikke en inspirasjon fordi han har en diagnose og har kommet seg opp og frem «til tross for den» som mange fort kan tenke. Han er en inspirasjon for meg, og sikkert mange andre, fordi han er talentfull og dyktig.

Representasjon av diskriminerte minoriteter i en TV-serie er ikke en enkel sjanger å mestre, man kan fort tråkke feil. Men Flesvig lykkes veldig godt.

Når man skal ta med diskriminerte minoriteter i en serie er det viktig at det skal være en representasjon minoriteten selv kjenner seg igjen i, og at minoriteten selv er med. Det har han klart. Humor bør ikke lages på en diskriminert gruppes bekostning, men med minoriteten inkludert.

