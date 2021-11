Kommentar

Dette virker jo helt vilt

Av Astrid Meland

For et kaos. Å si at det er folkelig på Stortinget er en fornærmelse mot folk flest. De holder ikke på slik som det her.

Stortingets fjerde visepresident Sverre Myrli (Ap) hadde håpet å rykke opp i gradene på onsdag. Så skulle det ende med at han mistet jobben.

Det var den ferskere Ap-politikeren Masud Gharahkhani som stakk av med stillingen som nummer to etter kongen i Norge, med en lønn på over 1,7 millioner kroner.

Myrli tapte ikke bare kampen om jobben. Han er også kastet helt ut av presidentskapet på Stortinget. Nå skal han tilbake som helt vanlig stortingsrepresentant.

Hvorfor?

På grunn av kjønn.

KORTVARIG KARRIERE: Sverre Myrli ble valgt inn som Stortingets 4. visepresident 9. oktober. – Jeg opplever at rykter om min fortid som ikke medfører riktighet er brukt mot meg i denne prosessen, sa han etter at han ble vraket.

Det er både Myrli og Arbeiderpartiet enig om, i alle fall.

Selv møtte Myrli pressen harmdirrende i Stortinget. Han mener et kortvarig forhold han hadde til en jente i AUF for 24 år siden er brukt mot ham i «et uverdig spill».

Arbeiderpartiets ledelse på sin side, avviser det bryskt. Derfra heter det at de ville ha Gharahkhani som stortingspresident. Og at partiet ikke kan ha to menn i presidentskapet. Derfor kunne Myrli ikke engang forbli fjerde visepresident, som han har vært til nå.

Det må være en kvinne. Det ble Kari Henriksen.

FIKK JOBBEN: Masud Gharahkhani (Ap) blir ny stortingspresident.

Kan man virkelig miste jobben på grunn av et helt lovlig forhold til en jente som da var 18 år, mens han selv var 26 år, uten at det er sendt inn noe varsel og det er så mange år siden?

Det virker jo helt vilt.

Arbeiderpartiet har grunn til å være overforsiktig etter alle skandalene. Man kan altså tolke dette som politisk korrekthet på amfetamin og påpeke at ingenting galt er gjort, og at man uansett ikke kan bruke dagens metoo-regler på saker langt tilbake i tid.

I Arbeiderpartiets ledelse påpeker de at det ikke er noe galt med Myrli – bortsett fra at det kun er han selv som har gått ut og fortalt pressen om dette gamle forholdet.

Partiet har knapt nevnt forholdet i granskingen av kandidaten, fremstiller de det som. De har derimot stilt generelle spørsmål for å forsikre seg om at det ikke er gamle lik i lasten. Og de sier de må sjekke alt supernøye nå etter at de dummet seg ut på å ikke være nøye nok rundt Eva Kristin Hansens boligsituasjon.

Det er derfor vi er havnet i denne smørjen.

REPRESENTERER HANSEN: Norges fremste strafferettsadvokat John Christian Elden har tatt saken for Eva Kristin Hansen.

Det er virkelig vanskelig å tro at man ikke kan få en jobb fordi man har hatt kjæresteforhold i fortiden.

Alle har jo hatt det.

Det må finnes andre grunner her. Som at Gharahkhani er en karismatisk fyr som vekker tillit når han lover å ordne opp i rotet på Stortinget.

Men samtidig er det helt opplagt slik at forbudte affærer kan tas i bruk i et skittent politisk maktspill. Vi snakker om Arbeiderpartiet her. Men for å lykkes i slike spill må man ha sterkere kort på hånden enn forhold kun Taliban synes er haram.

SLO TILBAKE: Stortingets direktør Marianne Andressen skriver i et brev til Stortinget at Eva Kristin Hansen ikke skulle hatt pendlerbolig dekket av Stortinget. Hun mener Hansen skulle opplyst om sin leilighet på Ski.

Nå tyter det ut misnøye i alle retninger. For også den forrige, flyktige Stortingspresidenten Eva Kristin Hansen er lei av å legge seg flat. Denne uken har hun skaffet seg forsvarsadvokat, ingen mindre enn Norges beste i strafferett John Christian Elden.

Tirsdag kveld var Elden var ute i mediene for å be Arbeiderpartiet utsette utpekingen av stortingspresident fordi Hansen ikke har brutt noen regler.

Det ble fulgt opp med et sitat til NRK fra Hansen selv hvor hun gjorde oppmerksom på at hun følte seg tvunget til å gå.

– Jeg mener selv jeg har fulgt regelverket til punkt og prikke, sa hun nå.

I forrige uke skrev hun noe annet i et brev til Stortinget:

– I dag ser jeg at det var en feilvurdering som jeg ikke kan annet enn beklage.

Onsdag ettermiddag slo en hardt presset Stortingsdirektør tilbake i et brev der hun hevder at Hansens versjon er feil og at hun ble gitt konsekvent informasjon om at hun hadde brutt reglene.

Det kan virke som Hansen har en «god» sak rent juridisk. For hun har neppe gjort noe straffbart. Det virker også direktøren på Stortinget enig i.

Men pendlerfadesen har svekket folks tillit til henne og andre politikere, fordi regler tøyes til egen fordel.

Problemet nå for Arbeiderpartiet er at misnøyen igjen utspiller seg i offentligheten, akkurat som i den vonde tiden.

Både Myrli og Hansen kan ha grunner til å være misfornøyd. Men det med å bite ting i seg, det er visst forbi.

Nå har vi tvert imot fått understreket at Myrli er forbigått, og har hatt et forhold til en i AUF. Og at Hansen mener hun har hatt det meste på stell likevel, noe Stortingets direktør er uenig i.

For partiet hadde det selvsagt vært best å ta dette på kammerset. Og sant å si tror jeg det hadde vært best for representantene selv og.