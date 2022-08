BARNEPASS: – Å forby en ordning fordi noen utnytter den virker meningsløst, skriver Sanna Sarromaa (illustrasjonsfoto).

Jeg elsker au pair-ordningen!

Det er fullt mulig å ha en au pair uten å misbruke hen.

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og lektor

Jeg er alenemor og firebarnsmor. Jeg bor langt unna min barndomsfamilie, den lille jeg har igjen. Det er sjelden jeg får hjelp til noe. Jeg er blitt vant til å ordne opp og klare meg alene.

Det har selvsagt kostet, tidvis svært mye.

En helg i mai fikk jeg besøk av tanten min fra Finland. Datteren min var konfirmant og tanten min tok sin aller første tur til Norge. Men hun var ikke bare på besøk, hun tok ansvar – for renhold, for barnepass, for selve festen.

Det var magisk, som å slå på en bryter. Jeg hadde ork til å prate og være til stede. Det var noe jeg kun hadde opplevd noen få ganger i mitt liv – at noen tok over i huset mitt, tok på seg ansvar og hjalp til. Jeg kunne hvile og slappe av, konsentrere meg om gjestene.

Mine foreldre døde for tidlig til å kunne delta i familielivet mitt. De rakk aldri å se barna mine og jeg rakk aldri å få deres uforbeholdne hjelp og støtte i mitt eget voksenliv. Kunnskapen og bevisstheten om at jeg helt sikkert hadde fått det, har jeg likevel alltid båret meg videre.

Men jeg har som regel måttet kjøpe den hjelpen og støtten jeg har vært avhengig av for å henge sammen og for å kunne gå på jobb og fungere som en forelder.

I årenes løp har vi hatt flere au pairer. En av dem kom på besøk fra Finland for et par dager siden. Hun er blitt 30 år og han. Han tok med seg sin mann som også er en tidligere au pair – og en tidligere kvinne.

De kom for å hilse på barna som er blitt store – og i tillegg passer de på minstemann og slipper meg ut på en etterlengtet husmorferie uten barn. Litt sånn som i gamle dager da man hadde husmorvikarer (og feriehjem for slitne husmødre).

Men nå har man ikke husmorvikarer, og snart kanskje ikke au pairer heller.

Noen riktigtenkende sosialister har nemlig stemplet au pair-ordningen som moderne slaveri. Støre-regjeringen har programfestet at ordningen skal avvikles, fordi den misbrukes av en del av brukerne.

Det er merkelig. Vi avvikler ikke sykelønnsordningen, selv om mange misbruker den. Det er mye «sykdom» i dette landet.

Vi avvikler heller ikke bilkjøring, selv om noen kjører i fylla og noen kjører for fort.

Norske gårder har i mange år hatt avløsere fra Øst-Europa. Hvorfor vil ikke regjeringen skrote den ordningen?

Hvis vi skulle avvikle alle ordninger som noen misbruker, hadde vi ikke hatt mange ordninger igjen, tror jeg.

Jeg mistenker at mange av dem som vil avskaffe au pairene, kjøper plagg sydd av syersker som ikke har fylt 18 og jobber 12-timersdager. En au pair kommer kanskje fra det samme landet som det billige plagget, men jobber bare fem timer og tjener trippelt så mye.

Det er tillatt å sy et plagg, men det kan altså bli forbudt å vaske og brette dette plagget.

Det er fullt mulig å ha en au pair uten å misbruke hen.

Det er ikke vanskelig engang. Au pairen passer jo på det mest verdifulle jeg har – barna mine. Da er det en selvfølge at jeg som vertsmor skal ta godt hånd om hen og sørge for at hen lærer seg språket og trives.

Au pair- ordningen bør heller styrkes og følges opp slik at misbruk kan oppdages og stanses.

Da jeg fødte mitt fjerde barn, hadde det norske samfunnet så mye ressurser at jeg fikk hjemmebesøk av både jordmor og helsesykepleier.

Jeg måtte spørre kommunen om jeg var meldt til barnevernet, under tilsyn eller hvorfor ble jeg, firebarnsmoren, ble fulgt opp med to ulike besøk etter at jeg hadde kommet hjem fra sykehuset. Skulle tro at jeg, hvis noen, kunne dette med å ta hånd om barn. Men det var velferdsstaten som passet på meg og mine omsorgsevner.

Hvis man har så mye ressurser til å følge opp flergangsfødende, kunne man jo ha hjemmebesøk til au pairene også for å finne ut hvordan det går med dem. Det er langt færre au pairer enn nyfødte babyer i Norge.

Å forby en ordning fordi noen utnytter den virker meningsløst.

Det er bedre å verdsette au pairene og sikre at ordningen brukes etter intensjonene – som altså er praktisk hjelp for familien og språkopplæring og opplevelse av en annen kultur for au pairen.

Jeg lurer på om iveren etter å forby au pairene i Norge ligger i at vi helst ser at fattigfolkene oppholder seg der de kommer fra. Folk liker kanskje ikke å bli minnet om den økonomiske skjevfordelingen i verden.

Kanskje tror enkelte sosialister at man avskaffer fattigdom ved å forby au pair-ordningen. Ut av syn, ut av sinn?

Det hadde blitt ordentlig rabalder i Norge om regjeringen fjernet halv skatt i desember eller bakte feriepengene inn i den vanlige månedslønnen. Det er bedre at regjeringen tar vare på oss og planlegger for oss.

Men jeg vil forbeholde meg retten til å ta vare på meg selv og barna mine i hverdagen, siden ingen andre gjør det for meg. Au pair- ordningen er min måte å passe på meg selv og klare meg uten besteforeldre, alene med mange barn i et fremmed land.

Jeg har søkt om tillatelse til en ny au pair, den femte i sitt slag i familien min. Med henne ønsker jeg å ta ansvar for mitt eget liv og for mine barns liv.

Jeg tar også ansvar i et samfunnsperspektiv. Det må jo være en fordel samfunnsøkonomisk at jeg orker å stå i jobb og være mor til fire uten å bli utslitt og sykemeldt eller havne under barnevernets tilsyn og tiltak.

Jeg er selvsagt imot folk som hyrer en au pair for å tvinge hen til 12-timersdager og seksuelle handlinger, men da er det slike folk man må gjøre noe med, ikke med selve ordningen.

De fleste mennesker er gode – og behandler andre folk med respekt, også au pairer.