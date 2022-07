Kommentar

Når Afrika vinner og Europa taper

OPTIMISME: Vintage Africana er et populærkulturelt miunimuseum i Lagos, etablert av den nigerianske musikkvideoprodusenten Akin Alabi. Museet er et bilde på den nye og selvsikre urbane populærkulturen som landets ungdommer tar del i - og er en del av.

Europa er blitt et «gammelt» kontinent. Fremtiden ser slett ikke bare lys ut for verdensdelen vår. Afrika sør for Sahara kan bli den store vinneren – om de klarer å utnytte muligheten.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Midt i november kommer jordens befolkning til å nå åtte milliarder mennesker.

De som blir født på den dagen, kommer trolig til å oppleve jorden får ti milliarder mennesker.

Elon Musk twitret i vår at det verste som kan skje, er at folk ikke vil ha barn.

Han fikk til svar fra mange som begrunnet hvorfor de ikke vil føde barn i en verden med stadig større miljøproblemer med økende utslipp som følge av at vi blir stadig flere og flere.

Selv om jordens befolkning øker, er det en dramatisk nedgang i reproduksjonsnivået i verden. Det er halvert siden 1950-tallet og ifølge ekspertene skal den videre ned – til 2,1 barn per kvinne.

For å opprettholde folketallet på lengre sikt må det ligge på 2,1. Det er altså nivået som fruktbarheten må ligge på for at folketallet skal opprettes på lengre sikt, dersom det ikke forekommer inn- eller utvandring og aldersfordelingen i befolkningen er helt jevn.

Katastrofeområdet Europa

Ifølge FNs befolkningsframskrivinger kommer befolkningen i verden til å slutte å vokse mot slutten av dette hundreåret. Da vil vi være mellom 10 og 11 milliarder mennesker.

Det er det store bildet, men situasjonen er svært ulik fra land til land. Demografi-eksperten Paul Morland fastslår at «Europa er et demografisk katastrofeområde» i et intervju med Spiegel.

Europa har en aldrende befolkning, og Morland snakker om at det står «dårlig» til i land som Frankrike, Storbritannia, Irland og Skandinavia – og at det står «enda verre» til i land som Portugal, Spania, Italia, Tyskland og ikke minst Balkan-området. I Storbritannia er det tross lave fødselstall en dynamisk økonomi så lenge det er stor innvandring, fastslår eksperten.

Japan betaler med økonomisk stagnasjon, fordi fødselstallene er lave, og landet vil fortsatt ikke ha stor innvandring. Ifølge en internasjonal forskergruppe er Japan blant mer enn 20 land som kommer til å få halvert antall innbyggere innen slutten av århundret.

Allerede neste år forventes India å passere Kina som verdens mest folkerike land. I Kina sank antall nyfødte i 2021 for femte år på rad. Det var en ung befolkning som gjorde Kinas økonomiske boom mulig, men nå er det flere som går ut av arbeidsmarkedet enn som kommer inn i det. Kina er heller ikke noe attraktivt land for innvandrere.

Demografisk utbytte

Også i India synker fødselstallene dramatisk (nesten tredjedel av det det var for 60 år siden), men det betyr ikke så mye fordi landet har en stor andel med unge kvinner.

Mer enn halvparten av veksten i jordens befolkning fram til 2050 vil komme i bare åtte land, ifølge Morland: Kongo, Egypt, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippinene og Tanzania.

Altså ser det veldig lyst ut i deler av Afrika, men nå er selvfølgelig ikke demografi alt. Det handler også om å ha utdanning og et moderne arbeidsliv sånn at det kan bli en økonomisk vekst.

Flere asiatiske lands investeringer i ungdom, helse og utdanning på 1950- og 60-tallet la grunnlaget for den sterke økonomiske veksten de fikk. Ekspertene snakker om det «demografiske utbyttet» – gevinsten som potensielt ligger i ha en stor arbeidsfør befolkning som det Afrika får.

Om den demografiske fordelen skal gi suksess, må Afrika utruste sine ungdommer med teknologiske og innovative ferdigheter. Det kan være innen mange felt, men ikke minst innen landbruk, der det må omfatte hele verdikjeden fra jordet til industri og markeder.

Afrikas befolkning fordobles

Kort sagt må Afrika sør Sahara utnytte det demografiske vinduet, slik at befolkningen ikke blir gammel uten at de klarer å hente ut økonomisk gevinst.

Afrikas befolkning vil nesten fordobles innen 2050 – til over to milliarder mennesker. Hovedtyngden av denne veksten vil skje i afrikanske byer når folk flytter fra landet til de mer moderne, mer fasjonable bysentrene.

Forskerne ved Global Cities Institute mener at 13 av verdens 20 største byområder vil ligge i Afrika innen 2100.

De mener at for eksempel Lagos i Nigeria vil ha en befolkning på utrolige 45 millioner allerede innen 2050 og etter hvert bli verdens største by. Og bare India og Kina vil ha høyere folketall enn Nigeria.

I den vestlige verden – Europa, Nord-Amerika, Japan, Australia og New Zealand – har fruktbarheten lenge ligget under det nødvendige 2,1 per kvinne. Men det gjelder etter hvert også mange land i Asia, Latin-Amerika og til og med i Afrika.

I hvilken grad kan disse landene kompensere med innvandring?

USA er heldig stilt. De har tiltrekningskraft på innvandrere. Folk står i kø, og amerikanerne er flinkere enn mange til å integrere. Slett ikke alle land er like heldig stilt. Og en del land, som Japan, har et lite nåløye for innvandrere.

Norsk fødselsunderskudd

Europa er bedre stilt enn mange andre, men ikke like attraktivt for alle innvandrere. Det er ikke så enkelt for alle fra Afrika eller Midtøsten å integrere - og ikke alle faktorer er mulig å forbedre, som for eksempel været her i den nordlige delen av verdensdelen.

Norge da? SSB har regnet ut at det fra 2030 vil være flere «gamle» (+65) enn unge (0–19) her i landet.

Ut over i århundret vil folketallet stabilisere seg på drøyt seks millioner, ifølge samme SSB. Men i motsetning til en del andre europeiske land vil Norge hele tiden ha en liten befolkningsøkning.

Antall barn per kvinne forventes å falle, og innen 2050 vil det være flere døde enn fødte. Vi får altså et fødselsunderskudd. Hvis Norge skal fortsette å vokse etter 2050, må det skje gjennom innvandring.

I dag er det snaut 800.000 innvandrere, mens tallet skal øke til 1,1 millioner i 2060 ifølge SSBs beregninger.