Det sosiale problemet

Hvorfor har vi ikke en generaldebatt om hvor skadelig sosiale medier kan være? Vi har visst om problemet i flere år, og det blir bare verre. Det har allerede skadet det norske demokratiet, og det vil bare bli verre og verre hvis ikke vi gjør noe.

EIRIK DÅSTØL LANGELAND, statsviter og forfatter av boken «Et valg til salgs»

MELISSA LESAMANA, samfunnsviter og forfatter av boken «Et valg til salgs»

Mandag 4. oktober er en dag å merke seg for Facebook og sosiale medier. Dagen begynte med en varsler som stod frem; Frances Haugen har jobbet to år i Facebook og ble skremt av det hun så. Hun forteller om et selskap som setter egen profitt foran menneskers og samfunnets beste.

Kort fortalt kunne hun dokumentere at Facebook vet hvilken skade deres algoritmer påfører vårt demokrati og ungdommers psykiske helse, men velger å ikke gjøre noe med det. Facebook sitter på forskning der konklusjonene er klokkeklar. For eksempel viser en intern rapport at 13,5 prosent av tenåringsjenter får flere selvmordstanker av å bruke Instagram (som er eid av Facebook). Grunnen er at algoritmene stadig fremhever kroppspress deres nyhets-feed og skaper kroppsidealer det ikke er mulig å leve opp til. Utad sier Facebook det motsatte: At Instagram er bra for psykisk helse.

Facebook har også egne rapporter som dokumenterer at plattformen fører til hatprat, splittelse og desinformasjon. Et sitat fra en rapport skriver dette rett ut: «Vi har bevis fra en rekke kilder på at hatefulle ytringer, splittende politisk retorikk og feilinformasjon på Facebook, og tilhørende apper, påvirker samfunn rundt om i verden».

De har også testet algoritmene selv ved å sette opp en falsk konto som i utgangspunktet kun trykket «følger» på Donald Trump, Melania Trump og Fox News. På under en uke foreslo Facebook innhold fra konspirasjonsteorien QAnon til denne falske brukeren. Uken etter var stort sett alt foreslått innhold feilinformasjon og konspirasjonsteorier.

Dessverre stopper det ikke der heller. Facebooks egen forskning advarer også mot at plattformen brukes til trafficking, narkotikahandel og til å promotere etnisk vold i utviklingsland.

Facebook vet hvilke negative innvirkninger deres algoritmer har på mennesker og samfunn, men nekter å gjøre noe med problemet. Hvorfor? Enkelt: For å tjene penger. Facebook lever av «klikk» og aktivitet, og jo mer ivrige folk er på deres plattform, desto flere annonser vil de kunne selge. Og hvilke følelser selger mest? Jo, hat og sinne.

Facebook tjener penger på at du leser feilinformasjon som gjør deg sint på myndighetene og andre mennesker, for da holder du deg på Facebook og går i krigen i kommentarfeltene. Det øker sannsynligheten for at du blir værende der, og får med deg alle annonsene de samtidig skreddersyr din profil. Konsekvensen blir at Facebook tjener penger – og at du mister tilliten til våre myndigheter og andre mennesker.

Allerede ved presidentvalget i 2016 ble problemet åpenbart da en gjennomgang viste at falske nyheter var blitt delt i mye større omfang enn ekte nyheter under valgkampen. Disse falske nyhetene hadde i overveldende grad gått i Donald Trumps favør og kan ha vært en viktig årsak til valgresultatet.

Dette har utvilsomt vært en viktig årsak til at demokratiet står stadig svakere i mange land – ikke minst i USA, men algoritmene er de samme i hele verden, og det samme vil skje også i Norge – om vi ikke gjør noe straks.

Vi har allerede sett eksempler på slik manipulert valgpåvirkning i Norge. I 2018 ble Facebook-siden «Sørlandsnyhetene» opprettet. Det ble raskt klart at denne siden ikke hadde nyhetsformidling som mål, men derimot politisk påvirkning – spesielt rettet mot lokalvalget i Kristiansand året etter.

Takket være utbredt feilinformasjon, målrettede politiske personangrep og store sponsorinntekter som synliggjorde propagandaen ble det dannet et polarisert «dem mot oss»-klima i sørlandsbyen. Det ble skapt en fortelling om utstrakt korrupsjon og kameraderi i Kristiansand. Konsekvensen ble et valgskred for det høyrepopulistiske partiet Demokratene og politisk kaos i bystyret i årene som fulgte.

Boken vår, «Et valg til salgs», omhandler Sørlandsnyhetene og lokalvalget. Her kommer Facebooks rolle klart frem. Penger overstyrer alle andre hensyn, og selv om Facebook er klare over at denne siden sprer feilinformasjon så lar de dem fortsatte. Ja, faktisk enda verre: De lar dem spre feilinformasjonen og personangrepene ytterligere hvis de kan betale for det.

I arbeidet med boken ble det klart at Facebooks moderering er så godt som ikke-eksisterende. En rekke av personene som ble rammet av feilinformasjonen og kameraderianklagene rapporterte angrepene, men tilbakemeldingene var at alt var «innenfor Facebooks retningslinjer». Lista er i praksis lagt så høyt at hvem som helst kan påstå hva som helst om hvem som helst – og betale for at flest mulig skal lese det.

Nå skjedde dette i lille Kristiansand, men det kan skje hvor som helst. Så lenge algoritmene fungerer som det gjør så vil polariseringen bare fortsette og det er bare et tidsspørsmål før det får konsekvenser også for det norske demokratiet.

Utad sier Facebook det motsatte av det som kommer frem i de lekkede dokumentene; at de slår ned på feilinformasjonen. De lovet etter presidentvalget 2016 å gjøre noe med problemet, men ingenting tyder på at de aktivt har tatt grep. Tvert imot – siden den gang har stadig flere, og farligere, konspirasjonsteorier blomstret opp. Dette har fått konsekvenser i den virkelige verden. Det har vi ikke minst sett under Covid 19-pandemien og etter presidentvalget i USA 2020.

Det er derfor neppe noe håp om at Facebook selv vil ta tak i problemet. Så lenge denne forretningsmodellen fungerer, kommer alle andre hensyn i andre rekke. Og modellen fungerer åpenbart: For den andre hendelsen 4. oktober viser hvilken makt Facebook i praksis har; på kvelden brøt plattformen sammen og var ikke tilgjengelig for brukerne i mange timer. Det var noe «alle» merket og fikk langt større mediedekning enn innholdet i de lekkede dokumentene. Offentligheten tar fortsatt ikke tar problemet på alvor, og nå er det på høytid med en generaldebatt.

Heldigvis er ikke alt svart. I EU pågår det et arbeid for å forstå hvordan sosiale medier kan reguleres bedre. I Norge har vi satt ned en ytringsfrihetskommisjon som deriblant skal se på dette fenomenet. Forhåpentligvis kan et politisk flertall stille krav til Facebook, og andre sosiale medier, om å bli flinkere til å slå ned på konspirasjonsteorier og skadelig feilinformasjon.

Vi håper på det beste.

