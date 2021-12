LUMSK «JULEGAVE»: – Mener regjeringen og helsemyndighetene at de nå har satt inn tilstrekkelige tiltak for å beskytte barna våre mot smitte?

Skal barna få covid-19 til jul?

Mener helseminister Ingvild Kjerkol at det er greit eller uunngåelig at barna nå skal bli smittet av coronaviruset?

BERIT HEMBRE, lege og mor

Tidlige rapporter fra omikron-utbrudd i Sør-Afrika viser en særlig økning av innleggelser hos barn under fem år, men at barna kanskje ikke blir svært syke. I Norge er det nå flere utbrudd av omikron-varianten, rekordmange får påvist covid-19, og det er tilfeller i både skolen og barnehagen til mine barn. Sykehuskapasiteten er strukket og TISK er begrenset.

Samtidig anbefales ikke vi voksne å droppe julebordet. Mener helseministeren at det er greit eller uunngåelig at barna nå skal bli smittet?

Tidlige rapporter fra Sør-Afrika indikerer at de yngste rammes hardt i områder med omikron-utbrudd, og at hele til prosent av de innlagte er i aldersgruppen 0–2 år. Ifølge National Institute for Communicable Diseases så har man særlig sett en økning av sykehusinnleggelser hos barn under fem år.

Samtidig har sørafrikanske leger pekt på at omikron gir milde symptomer hos mange, og at også barn får mild sykdom, men foreløpig er det sparsomt med data. Undersøkelser har gitt mistanke om at omikron er mer smittsom enn tidligere dominerende varianter i Norge, og at vaksiner og gjennomgått Covid gir mindre beskyttelse mot omikron, men dette er også usikkert. Ny kunnskap om denne nye virusvarianten kommer daglig.

Ved de virusvariantene som har dominert i Norge har få barn blitt akutt alvorlig syke (0,4 prosent av de med covid-19 i alderen 0–17 har blitt innlagt ifølge FHI), men flere synes å være i risiko for å få «Long Covid» (1/7 barn har symptomer etter 15 uker ifølge en større studie).

For min del ser det slik ut nå: Læreren til det ene barnet er smittet. Flere barn og én voksen i barnehagen til mitt andre barn er smittet. En nær kollega av mannen min er smittet. Vi vet ikke om denne smitten skyldes delta eller omikron-varianten, men barna bor i et område med omikron-utbrudd. Jeg er for tiden hjemme i mammaperm med en baby på et halvt år.

Ifølge de råd vi har fått fra skole og barnehage så er barna anbefalt å selv-teste seg, men ikke gå i karantene. Det er lite jeg kan gjøre for å beskytte oss og spesielt minstemann mot smitte med mindre jeg bryter skoleplikt, mannen min slutter å jobbe og vi unngår sosial kontakt både med hverandre og omverdenen.

Helseminister Kjerkol ble på NRKs «Debatten» 2.12. spurt om det kunne bli aktuelt med hjemmeskole. Hun svarte da klart og tydelig at hun vil «skjerme barna» ved å unngå skolestengning i det lengste, men var mindre tydelig på hvor avgjørende hun synes det er å skjerme elever mot smitte.

Jeg ser selv at barna har det mye bedre nå som skole og barnehage har fungert mer normalt, og nedstengning er ikke noe vi lengter etter. Men med såpass økende smittetrykk kan man lure på om smitte da i det hele tatt kan unngås, og spørsmålet blir: Mener Kjerkol det er greit og- eller uunngåelig at barna nå smittes?

Eller mener regjeringen at de nå har satt inn tilstrekkelige tiltak for å beskytte barna? FHI-topp Line Vold sa på den samme «Debatten» at å få ned smittetrykket er viktig, og at man derfor massetester elever, noe Kjerkol og nevnte. Vi har fått beskjed om at våre barn som har vært nærkontakter til smittede bør testes. Men vi har ikke fått råd hvor ofte og hvor lenge, bare at vi må betale for testingen selv.

Vold sa også at de smittede skal settes i isolasjon, og at man således skal bryte smittekjeden. Men man vet jo at en del smitte er skjult, og ifølge VG har det vært uenighet mellom Helsedirektoratet, FHI og regjeringen om karanteneregler i det siste. Helsedirektoratet har visstnok argumentert for nærkontakter bør i karantene, men regjeringen har sagt nei. Det tilbys ikke vaksine til de under 12 år uten alvorlig grunnsykdom. Anbefaling om bruk av munnbind gjelder ikke for barn under 12 år. I Belgia overvåker de luftkvalitet inne for å begrense luftsmitte på skoler, dette gjøres ikke hos oss.

Med et relativt åpent samfunn, begrenset smittevern, begrenset smittesporing og karanteneplikt og uten vaksine, løper mine barn nå en betydelig risiko for å bli smittet av SARS-CoV-2. Med delta eller omikron-varianten. Og vi foreldre kan gjøre lite annet enn å håpe på et mildt forløp, at det er en intensivseng å oppdrive om det skulle trengs, og at barna etter hvert blir immune.

Jeg er lege, men det at jeg har behandlet voksne med covid-19 på sykehus gjør meg ikke til noen ekspert på barnemedisin og epidemiologi. Men likevel drister jeg meg til å spørre om myndighetene i møte med nye bekymringsfulle mutasjoner burde være raskere til å trykke på bremsen og begrense smitte. For så å raskt vurdere å trykke på gassen og åpne opp når man har bedre oversikt, og eventuelt tilpassede tiltak er igangsatt.

Men det er del av en større og lengre debatt, nå lurer jeg mest på om barna får covid-19 til jul.