PRAKTBYGG: – Er jeg den eneste som ikke forstår hvorfor det er helt åpenbart at et praktbygg på en av Oslos absolutt flotteste beliggenheter må selges ut av statlige hender, spør kronikkforfatteren.

Praktbyggsalg på autopilot

Debatten om Victoria terrasse hopper over noe viktig. Hvorfor må bygget egentlig selges?

ANDREAS C. HALSE, fagsjef i Tankesmien Agenda

Staten, PR-bransjen, arkitekter, politikere og Aftenposten diskuterer allerede høyt og lavt om ikoniske Victoria terrasse i Oslo sentrum bør bli til leiligheter, hotell eller museum. Eller kanskje en blanding av alt.

Bakgrunnen er at Utenriksdepartementet skal flytte ut og samlokaliseres med resten av regjeringen. Som konsekvens skal praktbygget selges.

Men vent nå litt.

Victoria terrasse skal selges sier du? Hvorfor det?

Er jeg den eneste som ikke forstår hvorfor det er helt åpenbart at et praktbygg på en av Oslos absolutt flotteste beliggenheter må selges ut av statlige hender?

Et minimum må være at et slikt salg kan begrunnes godt. For det første er ikke Victoria terrasse er bare et vakkert bygg. Det er også et bygg som rommer en viktig del av norsk historie fra Henrik Ibsen via Gestapo til det kongelige norske Utenriksdepartement.

For det andre er beliggenheten en av Oslos aller flotteste. I en by med sterk vekst og et enormt press på arealene, er det ikke åpenbart at det offentlige bør gjøre alt de kan for å kvitte seg med eiendomsmassen vi fortsatt besitter i fellesskap.

For det tredje vil fortsatt offentlig eierskap gi full kontroll over hva bygget brukes til. Staten kan regulere noe av dette gjennom betingelser i salgskontrakten, og kommunen kan regulere bruken gjennom sine planprosesser.

Likevel er det ofte helt andre ting som skjer i praksis. Ofte ender slike prosesser opp med ulike former for forhandlingsplanlegging med uklare nasjonale prioriteringer.

Det kan gi stor vekt til hensyn som investorers profitt og fortjeneste, og mindre vekt til ulike former for sosiale og allmenntjenlige hensyn.

Det er heller ikke slik at den norske staten trenger pengene. Tvert imot har vi tilgang på såpass mye penger at vi er nødt til å investere bredt og variert for å unngå å ha alle eggene i en kurv.

Eiendom i andre land er for eksempel en viktig del av den porteføljen. Og det er ingen automatikk i at eierskap til en fantastisk bygning i Oslos indrefilet er en dårlig investering for staten, men en god investering for Ivar Tollefsen, Olav Thon eller andre eiendomsbaroner.

DYSTER HISTORIE: Victoria terrasse var hovedkvarter for det fryktede Gestapo under okkupasjonen.

Ordskiftet rundt eiendommen viser at det ikke mangler på ideer til hva vi kan bruke bygget til. Boliger som folk faktisk har råd til, Oslos fineste hotell og et museum om Gestapo og andre verdenskrig kunne for eksempel vært gode formål. Eller hva med et offentlig svømmebasseng på taket?

Det hører med til historien at det offentlige ikke alltid har vært gode til vedlikehold og drift av egne bygninger. Det bør likevel ikke brukes som noen fasit for fremtiden. Det er ingenting som står i veien for at også offentlige eiere kan være gode eiendomsutviklere.

Spørsmålet er derfor hvilke gode grunner som finnes for å selge bygget.

Nyheten om salget ble sluppet av Statsbygg i en panelsamtale. Det som er offentlig gjengitt fra samtalen nevner ingenting om begrunnelsen for dette, og Statsbygg har ingen informasjon tilgjengelig på sine nettsider.

Faktisk er det siste man kan lese om Victoria terrasse på Statsbyggs sider at bygget har fått solceller på taket.

Det viser seg at slike salg gjøres mer eller mindre på automatikk. Etter den såkalte avhendingsinstruksen skal det sjekkes om det finnes et statlig behov for eiendommen før salg. Dersom slikt behov ikke kan dokumenteres er praksis at bygget selges unna.

En slik generisk prosess er ikke godt nok i dette tilfellet. Det er gode grunner til at staten ikke bør sitte med en stor og lite håndterlig bygningsmasse i hele landet. Med bygg av så stor nasjonal, historisk og kulturell betydning som Victoria terrasse bør det være annerledes.

Her burde kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, som leder Statsbyggs eierdepartement, be om en grundig redegjørelse for salget. Dersom svaret ikke er noe bedre enn at vi følger gammel vane, bør han sette ned foten.

For det er ingen åpenbare grunner til at vi trenger å kvitte oss med et av byens fineste praktbygg på autopilot.