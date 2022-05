EU OG VENSTRESIDEN: «Viskal bruge den spillebane, EU er», sier Pernille Skipper (bildet) i det danske venstrepartiet Enhedslisten. – Mens den norske venstresiden heller holder på med sitt, skriver forfatter Håvard Syvertsen.

Debatt

Mens norsk venstreside pusler med sitt

Hva er det Rødt og SV har skjønt som de danske søsterpartiene deres ikke skjønner?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

Mens norsk venstreside snakker om EU som «import av høyrepolitikk» – som om vi ikke er sjølforsynte med den slags – har landsmøtet i danske Enhedslisten bestemt at partiet skal konsentrere seg om å jobbe innafor EU, i EU-parlamentet, sammen med den øvrige europeiske venstresida.

Bortsett fra den norske, da, som heller vi pusle med sitt.

Utmeldelse av EU, som har stått på Enhedslistens program, er ikke lenger aktuell politikk. «Vi skal (ikke) være blinde for det demokratiske underskud, der er i EU i institutionerne og traktaterne. Men vi skal bruge den spillebane, det er», sier folketingsrepresentant og tidligere leder for partiet, Pernille Skipper til Politiken.

Hennes folketingskollega, Rosa Lund, sa i samme avis for et par dager siden: «Det understreger, at EU ikke er sort/hvidt, og at alt, hvad der kommer fra EU, ikke er dårligt – heller ikke for venstrefløjen.»

Som eksempel nevner Rosa Lund den sosialdemokratiske regjeringas forslag om å opprette asylmottak i Rwanda, et land som ikke er kjent for overdreven respekt for menneskerettigheter.

Dersom Danmark ikke hadde hatt «retsforbehold» (slik de også har «forsvarsforbehold», som de nå skal ha folkeavstemning om), men altså, om de ikke hadde hatt rettsforbeholdet overfor EU-direktiver, ville det ikke vært mulig for den danske regjeringa å lansere Rwanda-planen – den er i strid med EUs asylprosedyredirektiv.

EU er og bør være en kampplass for venstresida, sier Rosa Lund.

I UTAKT MED ANDRE LAND: Rødt-leder Moxnes og SV-leder Lysbakken.

Enhedslisten er et slags dansk søsterparti til Rødt. SVs danske søsterparti, Socialistisk Folkeparti, skriver dette om EU i sitt program: «Fælles løsninger i EU er vores bedste og mest effektive svar, når Europa udfordres af klimaforandringer, flygtningestrømme, skattefusk, social dumping og fattigdom.»

Da må man spørre: Hva er det Rødt og SV har skjønt som de danske søsterpartiene deres ikke skjønner (lenger)? Eller kan det være motsatt, at Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er de som har skjønt noe?

For det er jo ikke sånn at de danske partiene er mindre venstreorienterte enn de norske, forskjellen i konklusjon må gå langs andre akser. For har ikke Pernille Skipper rett og slett rett når hun sier i Politken: «Der findes ikke en verden, hvor man fuldstændig melder sig ud af EU og ikke har nogen tilknytning»?

Kunne man tenke seg at norsk venstreside tok konsekvensene av dette, ikke minst nå, når krigen i Ukraina viser hvor avgjørende det er at demokratiene står sammen, men også fordi det bare er to og et halvt år til at det kan sitte en ny Trump som president i USA - noe som burde overbevise de fleste om nødvendigheten av et europeisk tyngdepunkt i sikkerhetspolitikken?

Med Arbeiderpartiet lenket på hender og føtter av Senterpartiet, er rommet vidåpent for venstresida til å gå inn i EU-debatten fra en progressiv vinkel slik de danske partiene gjør.

Men nei. Norsk venstreside vil heller holde på med sitt, mens resten av venstresida i Europa jobber for å påvirke de beslutningene som vi uansett vil påvirkes av.

Som Pernille Skipper sier: «Der findes ikke en verden, hvor man fuldstændig melder sig ud af EU og ikke har nogen tilknytning.»