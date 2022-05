Kommentar

Den sleipe OL-kampen

Av Leif Welhaven

FOLKEFEST: Bjørn Dæhlie på vei mot gull i OL i 1994.

Hverken timingen eller fremgangsmåten for en ny norsk OL-debatt fremstår særlig heldig.

Prisene stiger, renten skal opp og den offentlige pengebruken må bremses for å ikke fyre opp en overopphetet økonomi ytterligere. Det er neppe det gunstigste tidspunktet for å argumentere for et milliardløft til en to ukers idrettsfest.

Men i Norges idrettsforbund handler det om «mer, mer, mer», og man kan undres på om verdensbildet på Ullevaal er en anelse politisk tonedøvt.

Sist helg var det ledermøte i Norges idrettsforbund (NIF). Derfra kom det to tydelige hovedsignaler til omverdenen.

Det ene er vel og bra. I en resolusjon oppfordrer NIF myndighetene til å bidra til en anleggsreform. Det argumenteres med viktigheten av idrettsanlegg for folkehelse og fellesskap.

Idrettsorganisasjonen ber det offentlige om å «sikre gode finansieringsløsninger for bygging av miljøvennlige og universelt utformede idrettsanlegg, og sikre at idrettsanlegg stilles gratis til disposisjon for barn og unge».

Johann Olav Koss vant tre gull på Lillehammer. Nå forsøkes det å dra i gang en ny norsk OL-debatt.

Slike hensyn er hovedgrunnen til at idretten tilføres store summer fra fellesskapet hvert eneste år. Her bør fokuset ligge.

Men samtidig har idrettsorganisasjonen fått det for seg at tiden er moden for en ny debatt om OL i Norge. Det kan godt være at den kampen lykkes en dag, men om et nytt olympisk prosjekt skal ha legitimitet må selve prosessen være tillitvekkende.

Dessverre er den ikke det så langt.

For det første satte NIF ned et utvalg bestående av OL-entusiaster for å utrede om det var grunnlag for å gå videre med ideen.

Oddsen for at «Gerhardsen-utvalget» ville gi tommelen opp var vel knapt spillbar. Budskapet fra utvalget, som ble presentert på ledermøtet i Tromsø, er at «tiden er inne» og at «norsk idrett er klar». Den konklusjonen er omtrent like forutsigbar som om en pølsemaker argumenterer for å spise pølser.

Det er noe med rekkefølgen for NIFs opplegg som fremstår sleip, ved at man snirkler inn mot et mål uten å ha berørt helt avgjørende premisser.

Historien viser jo helt tydelig at enigheten i idretten slår sprekker så fort diskusjonene kommer om hvor lekene eventuelt skal legges.

Nå forsøker man seg på en «alle skal få-løsning» for å unngå en lokaliseringsdebatt, altså en eller annen variant av leker over hele landet.

Realismen i dette fremstår helt i det blå, ikke minst med tanke på sikkerhetsbudsjetter og logistikk.

Derfor er det så ugreit å skulle selge inn og diskutere en OL-idé før noe så elementært som stedsvalg er på plass.

Dersom du ender med et konsept i Oslo, Trondheim og rundt Lillehammer, er det noe helt annet for Vestlandet og Nord-Norge enn om de også får sitt.

Vi har sett altfor mange eksempler på idrettsprosjekter som forandrer forutsetninger når det offentlige føler seg bundet til masten.

I tillegg er det spesielt at bare 23 av 66 kretser og særforbundet svarte på utvalgets undersøkelse. Det tallet kan sikkert tolkes på ulikt vis, men det er mulig å se på det som at OL-feberen internt ikke er fullt så brennhet som Gerhardsen gir inntrykk av.

Et argument som jevnlig trekkes frem, er at Norge har et eller annet ansvar for å arrangere De olympiske leker.

Det er et snodig resonnement.

Ingen land er forpliktet til å påta seg et gigantomant arrangement som dette, hvert land må selvsagt selv avgjøre om de ville prioritere milliarder til IOCs leker.

Det er en relevant diskusjon om OL i sin nåværende form er den beste måten å samle idrettsnasjoner på. Dessuten har Norge faktisk arrangert OL, i motsetning til for eksempel Sverige, som har søkt gjentatte ganger uten å få ja.

RØDT, HVITT OG BLÅTT: OL i Lillehammer i 1994.

Til syvende og sist koker det hele ned til et politisk prioriteringsspørsmål. Her vil det sikkert være viktig for de folkevalgte hvor sterkt befolkningen ønsker seg OL på norsk jord igjen.

For ja-folket er den ferske undersøkelsen VG publiserte gledelig, i den forstand at andelen som vil ha OL er økende. Men samtidig er mer enn halvparten enten negative eller uten en bestemt oppfatning.

Her er det interessant å drøfte hvor stor oppslutningen bør være for at så mange milliarder skal brukes på en kortvarig idrettsfest. Dessuten er nøkkelspørsmålet om HVOR et eventuelt OL skal avholdes ikke en del av denne undersøkelsen. Gitt hvor sentralt det premisset er, er det nok lurt å ta tallet om 49 prosent støtte med en ørliten klype salt.

I tillegg til kostnader, geografikamp og veivalgene opp mot andre gode formål, er det ikke lett å selge inn et så tett samarbeid med IOC som en OL-arrangør vil måtte ha.

Det snakkes mye om forandring, men så langt har vi sett lite annet enn oppblåste arrangementer som går himmelhøyt over budsjett. Det er heller ikke så betryggende som den udemokratiske komiteen vil ha det til, at selve søkeprosessen er blitt mer lukket og mindre transparent enn den var.

Problemene er med andre ord mange på veien mot en eventuell ny norsk OL-søknad.

Men aller vanskeligst er nok timingen, gitt bekymringene rundt konsekvensene av økonomien fremover.

Da kan det være lurt å bruke kreftene på helt andre ting enn å diskutere De olympiske leker.

Men idrettslederne våre virker å ha forlest seg på barneboken «lille larven aldrimett».