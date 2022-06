SKREKKEN: – Store deler av året er det enkelt å drive bedrift. Særlig mitt AS, for der skjer ingen verdens ting. Men så kommer den hersens fristen år etter år: 31. mai, skriver kronikkforfatteren.

Drømmen om egen bedrift

Kanskje er det blitt for enkelt å starte bedrift? Jeg vet ikke. Men hva skjedde med at det skulle bli enklere å drive en bedrift?

HEGE HELLVIK, angrende bedriftseier

Hvor vanskelig kan det være, tenker jeg, da jeg starter egen bedrift. Det viser seg å være veldig lett – iallfall å opprette den. Det må være en politisk drøm i oppfyllelse, for allerede i 1999, da statsministeren het Bondevik, lød det fra regjeringen at «det skal bli enklere å starte og drive bedrift i Norge».

Fordi jeg tenker stort, tar jeg steget helt ut og oppretter et AS. Heldigvis har jeg den påkrevde oppstartskapitalen på 30 000 på sparekonto. Så deilig det er å være likestilt kvinne, med egne penger og lov til å opprette et selskap, tenker jeg, mens jeg fyller mitt eget navn under eier og daglig leder. Jeg føler meg fri.

Det tar ikke lang tid før jeg angrer dyrisk. Jeg har ikke tenkt nøye gjennom alle skjemaene, fristene og forsinkelsesgebyrer som hører til AS-verdenen – jeg er ikke fri, jeg er fanget. Her er det ingen angrefrist.

Så er det jo heldigvis ikke så ille, viser det seg. AS-et forsørger seg selv, rent økonomisk – det verste som kan skje er at bedriften slås konkurs. Det er heldigvis ikke jeg som går konkurs. Jeg mister kanskje hele eller deler av oppstartskapitalen og en dose selvrespekt, men det skal jeg overleve.

Jeg bestemmer meg for å få til skjemaveldet likevel – hvor vanskelig kan det være? Jeg drar på kurs hos Skatteetaten. Alle som sitter rundt meg, og hun som halvveis ligger nede på første rad, er her for å lære hvordan de kan tjene mest mulig penger, ifølge kursholderen.

Selv er jeg her utelukkende for å spare tid: hvordan kan jeg raskest mulig komme meg gjennom pålagte oppgaver?

Store deler av året er det enkelt å drive bedrift. Særlig mitt AS, for der skjer ingen verdens ting. Men så kommer den hersens fristen år etter år: 31. mai. Bedriften må sende inn sin egen skattemelding. Hvis jeg ikke når fristen, eller søker om å utsette, får jeg mulkt på 1223 kroner. Per dag.

Første skattemelding er verst. For hva betyr egentlig Utgangsverdi saldogruppe A og hvor putter jeg inn at jeg i etableringsåret gikk i minus i et skjema som snakker om overskudd, innskudd og fordringer.

Det hender jeg må brøle litt, slå kinna med håndflatene – om det er i desperasjon eller for å holde meg selv våken, det vet jeg faktisk ikke.

Heldigvis er det færre feilmeldinger påfølgende år – da fyller jeg inn de samme kolonnene som i fjor. Det er heller ikke så mye å rapportere. I fjor hadde jeg et overskudd på 9 kroner. Renter fra banken.

Ved hver rapportering minnes jeg kursholderen ved Skatteetaten. Dersom du har mindre enn 30 000 i bedriften, ja, da burde du vurder å avvikle, mente han.

Kanskje jeg burde legge ned, tenker jeg hvert år. Men jeg kan ikke gi meg nå. Selv om det er grusomt, så tar det ikke så mye tid – det er jo bare litt ekstra skjermtasting. Det å avslutte en bedrift krever jo en helt ny form for skjemavelde – det orker jeg ikke engang tenke på.

Alt er heller ikke bekmørkt. Jeg er møtt med en stor dose tålmodighet hver gang jeg har ringt til Skatteetaten og Brønnøysundregistrene – for det viser seg at også sistnevnte vil ha sine papirer og kan gi sine mulkter.

Jeg må levere noe, men vet ikke hvordan, sa jeg første gang. Feilmelding, sa jeg neste gang. All ære til deres rådgivere som vet at det er mange stier, men rolig forklarer hvilken jeg kan ta.

Og når alt er frustrasjon, da kan det vel bare bli bedre? Det kan jo hende at 2023 er året alt snur, tenker jeg i år som i fjor. Kanskje bedriften min blomstrer, og jeg kan ansette noen til å ta seg av skjemaveldet? Da er det dumt å legge ned aksjeselskapet rett før inntektene begynner å komme.

Det viser seg at jeg får rett: i 2023 snur det. Men i en annen retning enn jeg forventer.

Skatteetaten har nemlig bestemt seg for at «Fra inntektsåret 2023 må aksjeselskap mv. sende via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram». Jeg har sjekket litt rundt, og ser at jeg må ut med noen tusenlapper i året – for å fortelle at ingenting skjer.

Kanskje er det blitt for enkelt å starte bedrift? Jeg vet ikke. Men hva skjedde med at det skulle bli enklere å drive en bedrift?

Det gamle politiske målet står visst ennå. I sin digitaliseringsstrategi jobber offentlig sektor med «å gjøre det enklere for den næringsdrivende i alle fasene bedriften gjennomgår (idé-, etablering-, drive- og avslutningsfase)». Målsettingen er en av de sentrale på tvers av sektorer-satsinger i Norge akkurat nå. Men hvordan blir det enklere for meg, at jeg tvinges til å sende via en ekstern, pengegrisk aktør?

Ja, jeg vet. Hele AS-floken er min egen utålmodighets skyld. En flåsete drøm om å eie noe. Nå drømmer jeg om en pauseknapp – en beskjed jeg kan gi til etat og register om at det ikke skjer noe i bedriften. At det ikke er noe verdt å rapportere.

Jeg ønsker samtidig velkommen til alle nye over 30 000 personer som forventes å starte et nytt AS i år. Og tar et gravøl for de over 20 000 som siden 1. januar 2021 har svart ja på spørsmålet som for min del koster litt mer neste år: skal jeg avslutte mitt AS?

Men det kan jo hende at 2024 er året.