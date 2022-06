RAMMER DE SVAKESTE: – Status quo på rusfeltet innebærer fortsatt stigmatisering av de tunge brukergruppene, de som jages fra sted til sted i de store byene. Folk som faller mellom alle stoler i velferdstilbudet, psykiatrien, rusomsorgen, de somatiske sykehusene. Folk med tunge lidelser som blir overlatt til kriminalomsorgen. Og status quo er fortsatt klassejus.

Debatt

Fortsatt stigmatisering og klassejus

Ap lover et forslag til rusreform til neste år en gang. Det later ikke til at det haster for dem, og det forteller vel mest om avstanden mellom ledelsen i partiet og de menneskene som rammes av narkotikapolitikken.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter og miljøarbeider

Kristelig Folkeparti har for en stakket stund lyktes med å stikke hodet fram i mediene på tross av tilværelsen under sperregrensen.

Den tidligere partilederen Kjell Ingolf Ropstad fremstår nå med moralsk tyngde og bekymrer seg over at politiet gjøres til «fienden» i narkotikadebatten, etter at riksadvokaten har gjort det klart at politiet ikke har hatt lovhjemmel for sin etterforskningspraksis i narkotikasaker.

Det dreier seg for eksempel om ulovlige ransakinger, kroppslige undersøkelser som urinprøve, blodprøve og undersøkelse av kroppens hulrom. Men KrF vet råd.

Om noe er ulovlig, får vi gjøre det lovlig. Med forutsigbart følge av Frp, tar partiet nå til orde for at justisministeren må sørge for å komme med forslag til lovendring.

Det kan vi vel ikke se bort fra at en justisminister fra Senterpartiet synes er en god idé? Partiet stemte som kjent sammen med Frp og Arbeiderpartiet mot rusreformen fremlagt av Solberg-regjeringen.

Rusreformen innebar avkriminalisering (ikke legalisering) av brukerdoser. Sterke krefter i Arbeiderpartiet var for reformen, særlig partilagene i de store byene der erfaringen med problematikken er størst.

På partiets landsmøte var det imidlertid motstanderne som vant fram, med god hjelp av partileder Jonas Gahr Støre, som i strid med eget partilag, Oslo Arbeiderparti, gikk imot reformen.

Dermed sørget partiet for status quo på området. Men hva er status quo?

Status quo innebærer fortsatt stigmatisering av de tunge brukergruppene, de som jages fra sted til sted i de store byene. Folk som faller mellom alle stoler i velferdstilbudet, psykiatrien, rusomsorgen, de somatiske sykehusene. Folk med tunge lidelser som blir overlatt til kriminalomsorgen.

Og status quo er fortsatt klassejus.

Det er for eksempel sånn at ungdom på østkanten langt oftere blir tatt for cannabisbruk enn ungdom på vestkanten, på tross av at det ifølge spørreundersøkelsen «Ung i Oslo» er dobbelt så mange ungdommer på Frogner og Ullern som har brukt hasj enn det er i bydelene Stovner og Alna.

Men vestkantungdommen kan jo røyke hasjen sin i romslige, private omgivelser, en mulighet som ikke er så lett tilgjengelig i en toroms leilighet på Stovner, der må man røyke i det offentlige rom.

Legg så til at vestkantungdom sjelden ser ut sånn som vi tror brukere av narkotika ser ut, en tro som tilsynelatende deles av politifolk.

Resultatet er uansett at muligheten for å ankomme voksenlivet med pletter på rullebladet er langt større på østkanten. Det var det Arbeiderpartiet stemte for, da de stemte imot rusreformen. Det var det sosialdemokratiske partiet som var tungen på vektskålen for å opprettholde klassejusen på området.

Blant de tingene som har kommet ut fra Arbeiderpartiets egen plan for rusreform, er at det skal være straffefritak for rusavhengige, men ikke for ikke-avhengige. På hvilken måte det skal avgjøres hvem som er avhengig, er uklart – med hva slags verktøy har man tenkt å fastslå det? Vil det rett og slett lønne seg å fremstå som avhengig?

Det er det ene.

Det andre er at det etablerte prinsippet om likhet for loven, plutselig ikke er så viktig lenger, samme handling får ulike reaksjoner fra storsamfunnet, men pytt, det er narkotikapolitikk det er snakk om, og der er det antagelig ikke så viktig med prinsipper.

Bortsett fra for riksadvokaten. Riksadvokaten peker på det selvfølgelige i at alminnelige rettsregler som skal beskytte enkeltindivider mot overgrep fra storsamfunnet også gjelder mennesker som er i berøring med narkotika.

Sånn kan vi ikke ha det, mener KrF og Frp. Hva mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet? Den som lever, får se.

Arbeiderpartiet lover et forslag til rusreform til neste år en gang. Det later ikke til at det haster for dem, og det forteller vel mest om avstanden mellom ledelsen i partiet og de menneskene som rammes av narkotikapolitikken, de som hver dag våkner til stigmatisering og klassejus.