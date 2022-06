Leder

Rødt kort til grønn transport

Avsløringene om cowboy-tilstander i budbilbransjen kommer ikke som noen bombe, akkurat. Det oppsiktsvekkende er Posten Norges versting-rolle.

Avisen Klassekampen har i flere artikler gransket kontrakter og arbeidsforhold i en bransje hvor det åpenbart er lett å tyne sårbar arbeidskraft.

I likhet med andre tjenester i transportnæringen, kan jobben som budbilsjåfør være en lavterskel-vei inn i arbeidslivet. At det avspeiles i lønnsbetingelser og ansettelsesvilkår er i og for seg ikke uvanlig.

Problematisk blir det først når den sterke part, arbeidsgiveren, bruker det skjeve maktforholdet til å utnytte arbeidstakerne. Og direkte opprørende er det når Posten Norge – et statseid konsern, finansiert av skattebetalernes penger – er blant de drøyeste til å drive denne formen for bakgårdsbutikk, skal man tro Klassekampens avsløringer.

Det er det all grunn til å gjøre, dessverre. Avisen har publisert avtalen sjåførene må signere for å få lov til å kjøre for post og logistikkgiganten Bring. Selskapet er heleid av Posten Norge AS og er i den delen av konsernet som betjener bedriftskunder. Bring profileres i grønt for å skille virksomheten fra privatmarkedet som fortsatt bærer Posten tradisjonsrike rødfarge.

Overfor Klassekampen bekrefter både en regiondirektør i Bring og Postens pressesjef at avisens opplysninger medfører riktighet. De forsvarer den 30 sider lange kontrakten som budsjåførene må underskrive.

Der heter det blant annet at budet, i egenskap av selvstendig næringsdrivende, selv må bekoste Bring-logo på bilen, Bring-uniform og foliering av bilen i Brings grønnfarge.

Den Bring-profilerte bilen, som sjåføren eier, kan i henhold til Brings kontrakt ikke brukes til andre formål enn Brings egne. Samtidig kan Bring ikke garantere for hverken minsteinntekt eller et gitt antall oppdrag.

Dersom kontrakten avsluttes, må budbileieren fjerne all Bring-profilering innen syv dager. Hvis sjåføren ikke kan dokumentere at dette er gjort før fristens utløp, forbeholder Bring seg retten til å avkorte betalingen til budet med 20 000 kroner.

I tillegg må uniformen leveres tilbake til Bring. Uniformen som budbilsjåføren selv har betalt. For dette mottar budet kroner null. Hvis hverken Bring-reklamen på bilen eller sjåførens uniform er det statseide selskapet i hende innenfor fristen, kan budet avkreves inntil 25 000 kr.

Pålegget om å returnere firmalogo, reklamemateriell og uniform når man avslutter et arbeidsforhold er ikke uvanlig. I dette tilfellet har det også et sikkerhetsaspekt. Et bud i Bring-uniform har troverdighet som gir tilgang. Vi har forståelse for at selskapet ønsker full kontroll med autorisasjoner som bokstavelig talt kan åpne dører.

Vi mener likevel at dette kunne vært løst på minnelig vis, uten å true med represalier. I et offentlig foretak med uniformskrav burde arbeidsklær være kostet av arbeidsgiver. Bedriftslogo på bilen likeså.

Hvis det av andre årsaker er mer praktisk at den enkelte selv koster uniform og firmaprofilering, kunne dette vært forbundet med en refusjonsordning når utstyret leveres inn. Med dagens praksis fremstår Posten Norge som en urimelig bedriftseier fra et annet århundre